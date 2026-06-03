Börsepeople im Podcast S25/08: Franz Schellhorn

03.06.2026, 1822 Zeichen

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Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.



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Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(03.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

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1. https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR Börsepeople im Podcast S25/08: Franz Schellhorn - Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.



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Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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