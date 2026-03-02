ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
02.03.2026, 2740 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Zum Abschluss eines weiteren guten Monats hat der Wiener Aktienmarkt am Freitag nachgegeben. Insbesondere schwächere Bankwerte belasteten den ATX, der zum Handelsende 1,07 Prozent im Minus bei 5.701,70 Punkten lag. Er fiel damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Verlust von 1,8 Prozent. Angesichts der Sorgen vor einer Eskalation im Iran-Konflikt agierten Anleger vor dem Wochenende abermals wenig risikofreudig. Inflationsdaten aus einigen Euroländern hatten dagegen kaum Einfluss auf die Kurse. Sie untermauerten die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten stabil halten wird. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,92 Prozent auf 2.840,18 Zähler hinab. Das europäische Umfeld schloss ohne klare Richtung. Im Februar verzeichnete der ATX einen Zuwachs von 1,7 Prozent. Damit beendete er bereits den elften Monat in Folge mit einem Kursgewinn - eine derart lange Serie gab es zuletzt von Juli 2017 bis Mai 2018.
Bis zur Monatsmitte hatte das heimische Börsenbarometer an die kräftige Rally vom Herbst des Vorjahres angeknüpft und noch diesen Montag ein neues Rekordhoch bei knapp 5.857 Punkten markiert. Nichtsdestotrotz ist der Aufwärtstrend mittlerweile sichtlich ins Stocken geraten, wobei insbesondere die für den ATX wichtigen Bankwerte nach starken Vormonaten in eine Konsolidierung übergegangen sind. Auch am letzten Handelstag des Monats wurde der Leitindex von den schwächeren Bankwerten gebremst. Diese gaben europaweit in einer Umschichtung zu defensiveren Branchen nach. RBI und BAWAG büßten 1,3 respektive 2,7 Prozent ein.
Noch deutlicher verloren Erste-Titel 2,8 Prozent auf 100,70 Euro. Hier half auch nicht, dass Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die Aktien von 112 auf 115 Euro anhob und die Kaufempfehlung bekräftigte. Die Bank habe am gestrigen Donnerstag "ordentliche" Zahlen vorgelegt und die Aussichten bleiben solide. Vor dem Wochenende gaben zudem Unternehmen aus der zweiten Reihe Einblick in ihre Bücher. Die AMAG hat wegen steigender Aluminiumpreise den Umsatz leicht gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Analysten bezeichnete das Zahlenwerk als "gemischt" und monierte vor allem einen Gewinneinbruch in der Sparte für Walzprodukte. Die Aktie verlor 1,3 Prozent, sie hatte sich im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als ein Viertel verteuert. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom berichtete für das Drittquartal deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Die Zahlen brachten jedoch wenig neue Erkenntnisse, da das Unternehmen bereits vergangene Woche eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Die Papiere büßten ein Prozent ein."
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)
» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
- DAX-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Continenta...
- Lufthansa, SMA Solar büßen am stärksten ein (Peer...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
02.03.2026, 2740 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Zum Abschluss eines weiteren guten Monats hat der Wiener Aktienmarkt am Freitag nachgegeben. Insbesondere schwächere Bankwerte belasteten den ATX, der zum Handelsende 1,07 Prozent im Minus bei 5.701,70 Punkten lag. Er fiel damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Verlust von 1,8 Prozent. Angesichts der Sorgen vor einer Eskalation im Iran-Konflikt agierten Anleger vor dem Wochenende abermals wenig risikofreudig. Inflationsdaten aus einigen Euroländern hatten dagegen kaum Einfluss auf die Kurse. Sie untermauerten die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten stabil halten wird. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,92 Prozent auf 2.840,18 Zähler hinab. Das europäische Umfeld schloss ohne klare Richtung. Im Februar verzeichnete der ATX einen Zuwachs von 1,7 Prozent. Damit beendete er bereits den elften Monat in Folge mit einem Kursgewinn - eine derart lange Serie gab es zuletzt von Juli 2017 bis Mai 2018.
Bis zur Monatsmitte hatte das heimische Börsenbarometer an die kräftige Rally vom Herbst des Vorjahres angeknüpft und noch diesen Montag ein neues Rekordhoch bei knapp 5.857 Punkten markiert. Nichtsdestotrotz ist der Aufwärtstrend mittlerweile sichtlich ins Stocken geraten, wobei insbesondere die für den ATX wichtigen Bankwerte nach starken Vormonaten in eine Konsolidierung übergegangen sind. Auch am letzten Handelstag des Monats wurde der Leitindex von den schwächeren Bankwerten gebremst. Diese gaben europaweit in einer Umschichtung zu defensiveren Branchen nach. RBI und BAWAG büßten 1,3 respektive 2,7 Prozent ein.
Noch deutlicher verloren Erste-Titel 2,8 Prozent auf 100,70 Euro. Hier half auch nicht, dass Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die Aktien von 112 auf 115 Euro anhob und die Kaufempfehlung bekräftigte. Die Bank habe am gestrigen Donnerstag "ordentliche" Zahlen vorgelegt und die Aussichten bleiben solide. Vor dem Wochenende gaben zudem Unternehmen aus der zweiten Reihe Einblick in ihre Bücher. Die AMAG hat wegen steigender Aluminiumpreise den Umsatz leicht gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Analysten bezeichnete das Zahlenwerk als "gemischt" und monierte vor allem einen Gewinneinbruch in der Sparte für Walzprodukte. Die Aktie verlor 1,3 Prozent, sie hatte sich im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als ein Viertel verteuert. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom berichtete für das Drittquartal deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Die Zahlen brachten jedoch wenig neue Erkenntnisse, da das Unternehmen bereits vergangene Woche eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Die Papiere büßten ein Prozent ein."
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)
» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX TR-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Contine...
- DAX-Frühmover: Siemens, Deutsche Bank, Continenta...
- Lufthansa, SMA Solar büßen am stärksten ein (Peer...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs
Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag