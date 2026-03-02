Deutschland stellt Weichen für Zukunft der Demenzpflege ( Finanztrends)
02.03.2026, 3471 Zeichen
Die Nationale Demenzstrategie geht in ihr letztes Jahr, während neue Hilfsprojekte starten. Ziel ist es, Millionen pflegende Angehörige besser zu unterstützen. Ein nationaler Kongress soll im Herbst die Zukunft der Pflege diskutieren.
Nationaler Kongress sucht Lösungen
Unter dem Motto „Zusammen Zukunft gestalten“ findet im Oktober der 13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg statt. Er soll ein Forum für Pflegende, Forschende und Politiker werden. Bis Mitte März können noch Beiträge eingereicht werden. Der Kongress will konkrete Ideen entwickeln, wie die Versorgung angesichts steigender Fallzahlen verbessert werden kann.
Demenzstrategie vor dem Auslaufen
2026 ist das finale Umsetzungsjahr der Nationalen Demenzstrategie. Sie wurde 2020 mit 162 Maßnahmen beschlossen, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Demenz und ihren Familien zu verbessern. Viele Projekte sind bereits angelaufen. Da die Strategie Ende des Jahres ausläuft, wird bereits über eine Fortführung ab 2027 diskutiert. Es geht darum, die geschaffenen Strukturen zu sichern.
Neue Projekte entlasten Angehörige
Aktuell starten forschungsbasierte Hilfsangebote, die direkt bei den Pflegenden ansetzen. Das Projekt „AnDem-RoSe“ der Universität Jena erprobt ein präventives Therapieangebot für besonders belastete Angehörige. Es soll psychischen Erkrankungen wie Depressionen vorbeugen.
Parallel läuft das Projekt „living@home“ an. Eine spezielle App verbindet Pflegende mit Fachpersonal aus Gedächtnisambulanzen. Die digitale Unterstützung soll die häusliche Versorgung stabilisieren. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat für 2026 erneut Fördermittel für solche Forschungsprojekte ausgeschrieben.
Gesetze sollen Bürokratie abbauen
Auch gesetzliche Neuerungen sollen den Pflegealltag erleichtern. Das „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP)“ ist in Kraft. Es stärkt die Präventionsberatung für pflegende Angehörige. Pflegekräfte sollen gezielt über Angebote informieren, die die eigene Gesundheit der Pflegenden erhalten.
Zudem wurden die Regelungen für verpflichtende Beratungsbesuche gelockert. Die Abrechnungsfristen für die Verhinderungspflege wurden klarer strukturiert. Das soll mehr Flexibilität schaffen.
Hintergrund: Eine wachsende Herausforderung
Diese Initiativen sind dringend nötig. In Deutschland leben derzeit etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Experten rechnen bis 2050 mit einem Anstieg auf bis zu 2,7 Millionen. Der Großteil wird zu Hause von Angehörigen versorgt, die oft an ihre Belastungsgrenzen gehen.
Die neuen Projekte zeigen einen Trend: weg von reaktiver Pflege, hin zu proaktiver und digitaler Unterstützung. Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Erfolgreiche Modellprojekte müssen in die breite Versorgung überführt werden. Nur so kann die immense Leistung der pflegenden Angehörige nachhaltig gesichert werden.
