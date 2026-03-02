Deutschland stellt Weichen für Zukunft der Demenzpflege ( Finanztrends)

02.03.2026, 3471 Zeichen

Die Nationale Demenzstrategie geht in ihr letztes Jahr, während neue Hilfsprojekte starten. Ziel ist es, Millionen pflegende Angehörige besser zu unterstützen. Ein nationaler Kongress soll im Herbst die Zukunft der Pflege diskutieren.

Unter dem Motto „Zusammen Zukunft gestalten“ findet im Oktober der 13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg statt. Er soll ein Forum für Pflegende, Forschende und Politiker werden. Bis Mitte März können noch Beiträge eingereicht werden. Der Kongress will konkrete Ideen entwickeln, wie die Versorgung angesichts steigender Fallzahlen verbessert werden kann.

Anzeige

Vergesslichkeit im Alltag kann ein belastendes Thema für Betroffene und Angehörige sein. Dieser anonyme 7-Fragen-Selbsttest hilft Ihnen, erste Anzeichen einer Demenz diskret und in nur zwei Minuten einzuschätzen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt durchführen

Demenzstrategie vor dem Auslaufen

2026 ist das finale Umsetzungsjahr der Nationalen Demenzstrategie. Sie wurde 2020 mit 162 Maßnahmen beschlossen, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Demenz und ihren Familien zu verbessern. Viele Projekte sind bereits angelaufen. Da die Strategie Ende des Jahres ausläuft, wird bereits über eine Fortführung ab 2027 diskutiert. Es geht darum, die geschaffenen Strukturen zu sichern.

Neue Projekte entlasten Angehörige

Aktuell starten forschungsbasierte Hilfsangebote, die direkt bei den Pflegenden ansetzen. Das Projekt „AnDem-RoSe“ der Universität Jena erprobt ein präventives Therapieangebot für besonders belastete Angehörige. Es soll psychischen Erkrankungen wie Depressionen vorbeugen.

Parallel läuft das Projekt „living@home“ an. Eine spezielle App verbindet Pflegende mit Fachpersonal aus Gedächtnisambulanzen. Die digitale Unterstützung soll die häusliche Versorgung stabilisieren. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat für 2026 erneut Fördermittel für solche Forschungsprojekte ausgeschrieben.