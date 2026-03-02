SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

First Tin Aktie: Strategischer Meilenstein ( Finanztrends)

02.03.2026, 3529 Zeichen

First Tin treibt die Entwicklung seiner Zinnprojekte in Europa und Australien massiv voran und stärkt dabei gleichzeitig seine finanzielle Basis. Durch eine Kombination aus erfolgreicher Kapitalbeschaffung und einer signifikanten Ausweitung der Ressourcen in Deutschland festigt das Unternehmen seine Position im Markt für kritische Rohstoffe. Damit reagiert der Konzern auf die steigende Nachfrage nach gesicherten Lieferketten innerhalb der OECD-Staaten.

Finanzierung für Taronga-Projekt rückt näher

Ein zentraler Punkt der aktuellen Entwicklung ist das Interesse der staatlichen US-Export-Import-Bank (EXIM). Diese hat eine unverbindliche Absichtserklärung über eine Projektfinanzierung von bis zu 120 Millionen US-Dollar abgegeben, um die Entwicklung des Taronga-Zinnprojekts in Australien zu unterstützen. Diese potenzielle Kapitalspritze verdeutlicht die strategische Bedeutung, die westliche Regierungen der Sicherung von Zinnvorkommen in stabilen Rechtsräumen beimessen.

Bereits im Dezember 2025 konnte First Tin durch eine Eigenkapitalaufnahme rund 6,3 Millionen Britische Pfund einsammeln. Zum Ende des Berichtszeitraums verfügte das Unternehmen damit über liquide Mittel in Höhe von 9,03 Millionen Pfund. Diese solide Cash-Position bildet das Fundament für die nächsten Entwicklungsschritte und das laufende Genehmigungsverfahren in Australien, wo bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht wurde.

Massive Ressourcenausweitung in Deutschland

Parallel zu den Fortschritten in Australien meldet First Tin einen Durchbruch am deutschen Standort Gottesberg. Eine neue Schätzung der Mineralressourcen ergab eine Steigerung der Zinnvorkommen von zuvor 33.000 Tonnen auf nunmehr 90.900 Tonnen. Durch dieses Upgrade erhöhen sich die gesamten Zinnressourcen im Portfolio des Unternehmens auf 367.600 Tonnen. Damit verfügt der Konzern über die weltweit größten noch nicht erschlossenen Zinnvorkommen innerhalb der OECD.

Welche Rolle spielt dabei die aktuelle Marktsituation für Industriemetalle? Zinn gilt als Schlüsselkomponente für moderne Technologien und die Energiewende. Die deutliche Aufwertung des deutschen Projekts erhöht nicht nur den strategischen Wert des Unternehmens, sondern verbessert auch die Aussichten für eine künftige Produktion in Europa, was die Abhängigkeit von instabilen Exportregionen verringern könnte.

Marktreaktion und Ausblick

An der Börse wird der Titel derzeit trotz der positiven operativen Nachrichten mit einem leichten Abschlag gehandelt; heute sank der Kurs um 2,93 % auf 17,38 GBX. Dieser Rückgang erfolgt jedoch nach einer beeindruckenden Rallye, bei der die Aktie seit Jahresbeginn um über 67 % zulegen konnte und sich weiterhin nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 18,00 GBX bewegt.

In den kommenden Monaten liegt der Fokus nun auf dem weiteren Genehmigungsprozess für das Taronga-Projekt in Australien sowie der Finalisierung der Finanzierungsgespräche mit der US-EXIM-Bank. Sollten diese Meilensteine wie geplant erreicht werden, rückt der Übergang vom Explorer zum Produzenten in greifbare Nähe.

(02.03.2026)

