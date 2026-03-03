ResMed-Studie: Schlaf ist wichtig, aber kaum jemand schläft gut ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
03.03.2026, 3863 Zeichen
Schlaf gilt als wichtigster Faktor für ein langes Leben – doch die Hälfte der Menschen schläft höchstens vier Nächte pro Woche gut. Das zeigt die neue globale Schlafstudie des Gesundheitstechnologieunternehmens ResMed. Die Studie offenbart eine riesige Lücke zwischen Wissen und Handeln.
Für die Erhebung wurden 30.000 Personen in 13 Ländern befragt. 53 Prozent stufen Schlaf als das wichtigste Verhalten für ein gesundes Leben ein – noch vor Ernährung und Bewegung. 84 Prozent wissen, dass guter Schlaf die gesunde Lebensspanne verlängern kann.
Wer abends schwer zur Ruhe kommt, kann durch gezielte Entspannungstechniken die Basis für eine bessere Erholung schaffen. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit und eine bessere Work-Life-Balance. Jetzt stressfrei produktiv werden und Gratis-E-Book sichern
Dennoch findet mehr als die Hälfte der Befragten nur an vier Nächten pro Woche oder seltener eine gute Nachtruhe. Ein weiteres Problem: Obwohl 66 Prozent bei anhaltenden Schlafproblemen medizinischen Rat einholen wollen, tun das nur 23 Prozent tatsächlich.
Stress raubt vor allem Frauen den Schlaf
Die Studie zeigt deutliche geschlechterspezifische Unterschiede. Fast jede zweite befragte Frau (48 Prozent) hat Probleme beim Einschlafen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.
Als Hauptursache gelten psychische Faktoren. Für 42 Prozent der Frauen sind Stress und Ängste die größten Barrieren für erholsamen Schlaf. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 36 Prozent. Experten warnen vor einem Teufelskreis: Stress verhindert guten Schlaf, und Schlafmangel wiederum macht anfälliger für weiteren Stress.
Wearables boomen – doch was bringen die Daten?
Im Kampf gegen den Schlafmangel setzen immer mehr Menschen auf Technologie. Der Anteil der Nutzer von Wearables zur Schlafüberwachung ist weltweit von 16 auf 53 Prozent explodiert. 58 Prozent derjenigen, die ihren Schlaf tracken, nutzen dafür eine Smartwatch.
Die Bereitschaft, aus den Daten Konsequenzen zu ziehen, ist hoch: 62 Prozent der Wearable-Nutzer würden bei einer Warnung ihres Geräts medizinischen Rat einholen. Diese Entwicklung findet auch in der Forschung Beachtung. Die amerikanische National Sleep Foundation startete kürzlich eine Kooperation mit dem Matratzenhersteller Tempur-Pedic. Ziel ist es, subjektive Forschungsdaten mit objektiven KI-gestützten Tracking-Daten zu kombinieren.
Gefährliches Duo: Schlaflosigkeit und Schlafapnoe
Eine Studie der Yale University unterstreicht, wie gefährlich Schlafstörungen sein können. Forscher analysierten die Daten von fast einer Million Veteranen. Ihr Ergebnis: Die Kombination aus Schlaflosigkeit (Insomnie) und obstruktiver Schlafapnoe ist für das Herz-Kreislauf-System weit riskanter als bisher angenommen.
Chronische Schlafstörungen belasten das Herz-Kreislauf-System massiv und lassen oft den Blutdruck steigen. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie mit natürlichen Methoden und speziellen Atemübungen Ihre Werte aktiv unterstützen können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen
Personen, die unter beiden Störungen gleichzeitig leiden – Fachleute sprechen von COMISA –, haben ein dramatisch erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Die Studienautoren fordern, Schlaf routinemäßig wie andere große Risikofaktoren zu bewerten. Beide Störungen müssten gemeinsam betrachtet und behandelt werden.
Wird der Weltschlaftag zum Wendepunkt?
Mit dem Weltschlaftag am 13. März unter dem Motto „Sleep Well, Live Better“ rückt das Thema wieder in den Fokus. Die zentrale Frage bleibt: Wie schließt man die Lücke zwischen dem Bewusstsein für gesunden Schlaf und der tatsächlichen Nachtruhe? Die wachsende Flut an Tracking-Daten könnte helfen, Probleme früher zu erkennen. Doch am Ende zählt, ob es gelingt, Stress abzubauen und medizinische Hilfe leichter zugänglich zu machen.
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
» Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)
» Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...
» Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)
» PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Stra...
» OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropi...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
- Wie FACC, RWT AG, Austriacard Holdings AG, Warimp...
- Wie AT&S, voestalpine, Lenzing, OMV, DO&CO und CP...
- Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ...
- Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den F...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
03.03.2026, 3863 Zeichen
Schlaf gilt als wichtigster Faktor für ein langes Leben – doch die Hälfte der Menschen schläft höchstens vier Nächte pro Woche gut. Das zeigt die neue globale Schlafstudie des Gesundheitstechnologieunternehmens ResMed. Die Studie offenbart eine riesige Lücke zwischen Wissen und Handeln.
Für die Erhebung wurden 30.000 Personen in 13 Ländern befragt. 53 Prozent stufen Schlaf als das wichtigste Verhalten für ein gesundes Leben ein – noch vor Ernährung und Bewegung. 84 Prozent wissen, dass guter Schlaf die gesunde Lebensspanne verlängern kann.
Wer abends schwer zur Ruhe kommt, kann durch gezielte Entspannungstechniken die Basis für eine bessere Erholung schaffen. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit und eine bessere Work-Life-Balance. Jetzt stressfrei produktiv werden und Gratis-E-Book sichern
Dennoch findet mehr als die Hälfte der Befragten nur an vier Nächten pro Woche oder seltener eine gute Nachtruhe. Ein weiteres Problem: Obwohl 66 Prozent bei anhaltenden Schlafproblemen medizinischen Rat einholen wollen, tun das nur 23 Prozent tatsächlich.
Stress raubt vor allem Frauen den Schlaf
Die Studie zeigt deutliche geschlechterspezifische Unterschiede. Fast jede zweite befragte Frau (48 Prozent) hat Probleme beim Einschlafen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.
Als Hauptursache gelten psychische Faktoren. Für 42 Prozent der Frauen sind Stress und Ängste die größten Barrieren für erholsamen Schlaf. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 36 Prozent. Experten warnen vor einem Teufelskreis: Stress verhindert guten Schlaf, und Schlafmangel wiederum macht anfälliger für weiteren Stress.
Wearables boomen – doch was bringen die Daten?
Im Kampf gegen den Schlafmangel setzen immer mehr Menschen auf Technologie. Der Anteil der Nutzer von Wearables zur Schlafüberwachung ist weltweit von 16 auf 53 Prozent explodiert. 58 Prozent derjenigen, die ihren Schlaf tracken, nutzen dafür eine Smartwatch.
Die Bereitschaft, aus den Daten Konsequenzen zu ziehen, ist hoch: 62 Prozent der Wearable-Nutzer würden bei einer Warnung ihres Geräts medizinischen Rat einholen. Diese Entwicklung findet auch in der Forschung Beachtung. Die amerikanische National Sleep Foundation startete kürzlich eine Kooperation mit dem Matratzenhersteller Tempur-Pedic. Ziel ist es, subjektive Forschungsdaten mit objektiven KI-gestützten Tracking-Daten zu kombinieren.
Gefährliches Duo: Schlaflosigkeit und Schlafapnoe
Eine Studie der Yale University unterstreicht, wie gefährlich Schlafstörungen sein können. Forscher analysierten die Daten von fast einer Million Veteranen. Ihr Ergebnis: Die Kombination aus Schlaflosigkeit (Insomnie) und obstruktiver Schlafapnoe ist für das Herz-Kreislauf-System weit riskanter als bisher angenommen.
Chronische Schlafstörungen belasten das Herz-Kreislauf-System massiv und lassen oft den Blutdruck steigen. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie mit natürlichen Methoden und speziellen Atemübungen Ihre Werte aktiv unterstützen können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen
Personen, die unter beiden Störungen gleichzeitig leiden – Fachleute sprechen von COMISA –, haben ein dramatisch erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Die Studienautoren fordern, Schlaf routinemäßig wie andere große Risikofaktoren zu bewerten. Beide Störungen müssten gemeinsam betrachtet und behandelt werden.
Wird der Weltschlaftag zum Wendepunkt?
Mit dem Weltschlaftag am 13. März unter dem Motto „Sleep Well, Live Better“ rückt das Thema wieder in den Fokus. Die zentrale Frage bleibt: Wie schließt man die Lücke zwischen dem Bewusstsein für gesunden Schlaf und der tatsächlichen Nachtruhe? Die wachsende Flut an Tracking-Daten könnte helfen, Probleme früher zu erkennen. Doch am Ende zählt, ob es gelingt, Stress abzubauen und medizinische Hilfe leichter zugänglich zu machen.
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)
» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...
» Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)
» Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...
» Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)
» PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Stra...
» OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropi...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Warimpex am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 3,55 Prozent nach
- Wie FACC, RWT AG, Austriacard Holdings AG, Warimp...
- Wie AT&S, voestalpine, Lenzing, OMV, DO&CO und CP...
- Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ...
- Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den F...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects