SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ResMed-Studie: Schlaf ist wichtig, aber kaum jemand schläft gut ( Finanztrends)

03.03.2026, 3863 Zeichen

Schlaf gilt als wichtigster Faktor für ein langes Leben – doch die Hälfte der Menschen schläft höchstens vier Nächte pro Woche gut. Das zeigt die neue globale Schlafstudie des Gesundheitstechnologieunternehmens ResMed. Die Studie offenbart eine riesige Lücke zwischen Wissen und Handeln.

Für die Erhebung wurden 30.000 Personen in 13 Ländern befragt. 53 Prozent stufen Schlaf als das wichtigste Verhalten für ein gesundes Leben ein – noch vor Ernährung und Bewegung. 84 Prozent wissen, dass guter Schlaf die gesunde Lebensspanne verlängern kann.

Anzeige

Wer abends schwer zur Ruhe kommt, kann durch gezielte Entspannungstechniken die Basis für eine bessere Erholung schaffen. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit und eine bessere Work-Life-Balance. Jetzt stressfrei produktiv werden und Gratis-E-Book sichern

Dennoch findet mehr als die Hälfte der Befragten nur an vier Nächten pro Woche oder seltener eine gute Nachtruhe. Ein weiteres Problem: Obwohl 66 Prozent bei anhaltenden Schlafproblemen medizinischen Rat einholen wollen, tun das nur 23 Prozent tatsächlich.

Stress raubt vor allem Frauen den Schlaf

Die Studie zeigt deutliche geschlechterspezifische Unterschiede. Fast jede zweite befragte Frau (48 Prozent) hat Probleme beim Einschlafen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.

Als Hauptursache gelten psychische Faktoren. Für 42 Prozent der Frauen sind Stress und Ängste die größten Barrieren für erholsamen Schlaf. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 36 Prozent. Experten warnen vor einem Teufelskreis: Stress verhindert guten Schlaf, und Schlafmangel wiederum macht anfälliger für weiteren Stress.

Wearables boomen – doch was bringen die Daten?

Im Kampf gegen den Schlafmangel setzen immer mehr Menschen auf Technologie. Der Anteil der Nutzer von Wearables zur Schlafüberwachung ist weltweit von 16 auf 53 Prozent explodiert. 58 Prozent derjenigen, die ihren Schlaf tracken, nutzen dafür eine Smartwatch.

Die Bereitschaft, aus den Daten Konsequenzen zu ziehen, ist hoch: 62 Prozent der Wearable-Nutzer würden bei einer Warnung ihres Geräts medizinischen Rat einholen. Diese Entwicklung findet auch in der Forschung Beachtung. Die amerikanische National Sleep Foundation startete kürzlich eine Kooperation mit dem Matratzenhersteller Tempur-Pedic. Ziel ist es, subjektive Forschungsdaten mit objektiven KI-gestützten Tracking-Daten zu kombinieren.

Gefährliches Duo: Schlaflosigkeit und Schlafapnoe

Eine Studie der Yale University unterstreicht, wie gefährlich Schlafstörungen sein können. Forscher analysierten die Daten von fast einer Million Veteranen. Ihr Ergebnis: Die Kombination aus Schlaflosigkeit (Insomnie) und obstruktiver Schlafapnoe ist für das Herz-Kreislauf-System weit riskanter als bisher angenommen.

Anzeige

Chronische Schlafstörungen belasten das Herz-Kreislauf-System massiv und lassen oft den Blutdruck steigen. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie mit natürlichen Methoden und speziellen Atemübungen Ihre Werte aktiv unterstützen können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen

Personen, die unter beiden Störungen gleichzeitig leiden – Fachleute sprechen von COMISA –, haben ein dramatisch erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Die Studienautoren fordern, Schlaf routinemäßig wie andere große Risikofaktoren zu bewerten. Beide Störungen müssten gemeinsam betrachtet und behandelt werden.

Wird der Weltschlaftag zum Wendepunkt?

Mit dem Weltschlaftag am 13. März unter dem Motto „Sleep Well, Live Better“ rückt das Thema wieder in den Fokus. Die zentrale Frage bleibt: Wie schließt man die Lücke zwischen dem Bewusstsein für gesunden Schlaf und der tatsächlichen Nachtruhe? Die wachsende Flut an Tracking-Daten könnte helfen, Probleme früher zu erkennen. Doch am Ende zählt, ob es gelingt, Stress abzubauen und medizinische Hilfe leichter zugänglich zu machen.


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...

» Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

» Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...

» Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)

» PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Stra...

» (Christian Drastil)

» OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropi...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
#gabb Volumensradar: Bawag, FACC (#gabb Radar)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
Porr will rhtb erwerben
Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), CPI Europe AG(2), FACC(1), Porr(1), RBI(1), Palfinger(1), Kontron(1), EVN(1), voestalpine(1)
    BSN MA-Event Continental
    Star der Stunde: SBO 1.34%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.66%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(9), Kontron(5), RBI(5), Bajaj Mobility AG(1), OMV(1), SBO(1), Lenzing(1)
    BSN MA-Event Bawag
    Star der Stunde: Verbund 0.63%, Rutsch der Stunde: FACC -2.87%
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 3863 Zeichen

    Schlaf gilt als wichtigster Faktor für ein langes Leben – doch die Hälfte der Menschen schläft höchstens vier Nächte pro Woche gut. Das zeigt die neue globale Schlafstudie des Gesundheitstechnologieunternehmens ResMed. Die Studie offenbart eine riesige Lücke zwischen Wissen und Handeln.

    Für die Erhebung wurden 30.000 Personen in 13 Ländern befragt. 53 Prozent stufen Schlaf als das wichtigste Verhalten für ein gesundes Leben ein – noch vor Ernährung und Bewegung. 84 Prozent wissen, dass guter Schlaf die gesunde Lebensspanne verlängern kann.

    Anzeige

    Wer abends schwer zur Ruhe kommt, kann durch gezielte Entspannungstechniken die Basis für eine bessere Erholung schaffen. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit und eine bessere Work-Life-Balance. Jetzt stressfrei produktiv werden und Gratis-E-Book sichern

    Dennoch findet mehr als die Hälfte der Befragten nur an vier Nächten pro Woche oder seltener eine gute Nachtruhe. Ein weiteres Problem: Obwohl 66 Prozent bei anhaltenden Schlafproblemen medizinischen Rat einholen wollen, tun das nur 23 Prozent tatsächlich.

    Stress raubt vor allem Frauen den Schlaf

    Die Studie zeigt deutliche geschlechterspezifische Unterschiede. Fast jede zweite befragte Frau (48 Prozent) hat Probleme beim Einschlafen. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.

    Als Hauptursache gelten psychische Faktoren. Für 42 Prozent der Frauen sind Stress und Ängste die größten Barrieren für erholsamen Schlaf. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 36 Prozent. Experten warnen vor einem Teufelskreis: Stress verhindert guten Schlaf, und Schlafmangel wiederum macht anfälliger für weiteren Stress.

    Wearables boomen – doch was bringen die Daten?

    Im Kampf gegen den Schlafmangel setzen immer mehr Menschen auf Technologie. Der Anteil der Nutzer von Wearables zur Schlafüberwachung ist weltweit von 16 auf 53 Prozent explodiert. 58 Prozent derjenigen, die ihren Schlaf tracken, nutzen dafür eine Smartwatch.

    Die Bereitschaft, aus den Daten Konsequenzen zu ziehen, ist hoch: 62 Prozent der Wearable-Nutzer würden bei einer Warnung ihres Geräts medizinischen Rat einholen. Diese Entwicklung findet auch in der Forschung Beachtung. Die amerikanische National Sleep Foundation startete kürzlich eine Kooperation mit dem Matratzenhersteller Tempur-Pedic. Ziel ist es, subjektive Forschungsdaten mit objektiven KI-gestützten Tracking-Daten zu kombinieren.

    Gefährliches Duo: Schlaflosigkeit und Schlafapnoe

    Eine Studie der Yale University unterstreicht, wie gefährlich Schlafstörungen sein können. Forscher analysierten die Daten von fast einer Million Veteranen. Ihr Ergebnis: Die Kombination aus Schlaflosigkeit (Insomnie) und obstruktiver Schlafapnoe ist für das Herz-Kreislauf-System weit riskanter als bisher angenommen.

    Anzeige

    Chronische Schlafstörungen belasten das Herz-Kreislauf-System massiv und lassen oft den Blutdruck steigen. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie mit natürlichen Methoden und speziellen Atemübungen Ihre Werte aktiv unterstützen können. 8 Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen

    Personen, die unter beiden Störungen gleichzeitig leiden – Fachleute sprechen von COMISA –, haben ein dramatisch erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Die Studienautoren fordern, Schlaf routinemäßig wie andere große Risikofaktoren zu bewerten. Beide Störungen müssten gemeinsam betrachtet und behandelt werden.

    Wird der Weltschlaftag zum Wendepunkt?

    Mit dem Weltschlaftag am 13. März unter dem Motto „Sleep Well, Live Better“ rückt das Thema wieder in den Fokus. Die zentrale Frage bleibt: Wie schließt man die Lücke zwischen dem Bewusstsein für gesunden Schlaf und der tatsächlichen Nachtruhe? Die wachsende Flut an Tracking-Daten könnte helfen, Probleme früher zu erkennen. Doch am Ende zählt, ob es gelingt, Stress abzubauen und medizinische Hilfe leichter zugänglich zu machen.


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...

    » Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...

    » Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

    » Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...

    » Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)

    » PIR-News: Research zu DO & CO, Flughafen Wien, Erste Group, News zu Stra...

    » (Christian Drastil)

    » OpenAI springt für US-Militär ein – nach Ächtung von Konkurrent Anthropi...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
    #gabb Volumensradar: Bawag, FACC (#gabb Radar)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    Porr will rhtb erwerben
    Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), CPI Europe AG(2), FACC(1), Porr(1), RBI(1), Palfinger(1), Kontron(1), EVN(1), voestalpine(1)
      BSN MA-Event Continental
      Star der Stunde: SBO 1.34%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.66%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(9), Kontron(5), RBI(5), Bajaj Mobility AG(1), OMV(1), SBO(1), Lenzing(1)
      BSN MA-Event Bawag
      Star der Stunde: Verbund 0.63%, Rutsch der Stunde: FACC -2.87%
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de