Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

02.03.2026

Eine spezielle Form des Computertrainings kann das Demenzrisiko älterer Menschen deutlich reduzieren. Das belegt eine bahnbrechende Langzeitstudie, die ihre Ergebnisse jetzt veröffentlicht hat.

Forscher haben fast 3.000 gesunde Erwachsene über zwei Jahrzehnte begleitet. Das Ergebnis: Ein gezieltes „Speed-of-Processing“-Training senkte die Wahrscheinlichkeit einer späteren Demenzdiagnose um 25 Prozent. Die Studie ist die erste ihrer Art, die einen solch langfristigen Schutz durch eine nicht-medikamentöse Maßnahme nachweist.

Die Teilnehmer waren zu Beginn im Durchschnitt 74 Jahre alt. Sie absolvierten bis zu zehn Trainingssitzungen innerhalb von sechs Wochen. Eine Gruppe erhielt zusätzliche Auffrischungen nach einem und drei Jahren. Genau diese „Booster“-Gruppe zeigte den starken Schutzeffekt.

So funktioniert das wirksame Gehirntraining

Anders als klassischer Gehirnjogging trainiert diese Methode die Geschwindigkeit der visuellen Informationsverarbeitung. Die Übungen sind adaptiv – der Schwierigkeitsgrad passt sich automatisch der Leistung des Nutzers an.

Ein Beispiel: Nutzer müssen ein zentrales Objekt auf dem Bildschirm identifizieren, während sie ablenkende Reize am Rand ignorieren. Es geht darum, unter Zeitdruck effizient zu bleiben. Gedächtnis- oder Logikübungen zeigten in derselben Studie hingegen keine signifikante Wirkung auf das Demenzrisiko.

Ein Wendepunkt für die Vorsorge?