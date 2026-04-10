(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.04.2026, 585 Zeichen
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23803 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutli...
- Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 2,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten
- Wie Addiko Bank, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Marino...
- Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österrei...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
10.04.2026, 585 Zeichen
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.48% auf 74.6 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.83% auf 9.48 Euro und Polytec Group mit +1.74% auf 3.795 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23803 ( -0.02%, Ultimo 2025: 24490, -2.79% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +1.28% auf 186.6 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.24% auf 40.535 Euro und Infineon mit +1.14% auf 42.8725 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)
Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
» Vom Bundespräsidentschaftskandidaten zum Börse-Aspiranten: Norbert Hofer...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bianca Olivia, Elisabeth Oberndorfer, A...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Indikatoren generieren deutli...
- Fazits zu Frequentis, Telekom Austria, RBI ...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 2,8 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Addiko am besten
- Wie Addiko Bank, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Marino...
- Wie RBI, Erste Group, Wienerberger, OMV, Österrei...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan