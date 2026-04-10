Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.04.2026, 1669 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/
- Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norbert in einen kurzen Wordrap zu Alexander van der Bellen, Herbert Kickl und Hans Peter Doskozil bzw. frage ihn, wie er mit seiner Darstellung durch zb Stermann/Grissemann zufrieden war. Ca. 2/3 der Podcast-Time sind aber natürlich Emerald Horizon gewidmet, da gehen wir tief ins Detail: Ades, Calstore, Photovoltaik, die AD-BNC-Therapie, die Equity Story der Firma rund um Thorium. Norbert stellt das Team vor und nennt seine Beweggründe, sich - auch in Equity - hier zu engagieren. Wie avisiert soll im Juni ein Listing im Prime Market stattfinden, mehr dazu im Podcast-Q&A mit CFO Philipp Pölzl.
https://emerald-horizon.com
CFO Philipp Pölzl zum Listing: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/
https://emerald-horizon.com/en/podcast-energy-everywhere/
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- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8584/
- ATX zu Mittag nach dem Rekordtag schwächer
- Applaus für Andritz auch an der Börse
- gestern grösster Punkteanstieg in der Geschichte des ATX TR
- Frequentis mit feinem Wording
- RBI und Addiko und viele offene Punkte
- News zu Strabag
- Research zu UBM
- Börse Frankfurt: DAX korrigiert, Zalando gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)
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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.
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