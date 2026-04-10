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Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.04.2026, 1669 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/
- Norbert Hofer ist Vice President Emerald Horizon und Bundesminister ausser Dienst. Wir starten bei der damals börsenotierten Lauda Air, sprechen über lange Jahre in der Politik und ich bitte Norbert in einen kurzen Wordrap zu Alexander van der Bellen, Herbert Kickl und Hans Peter Doskozil bzw. frage ihn, wie er mit seiner Darstellung durch zb Stermann/Grissemann zufrieden war. Ca. 2/3 der Podcast-Time sind aber natürlich Emerald Horizon gewidmet, da gehen wir tief ins Detail: Ades, Calstore, Photovoltaik, die AD-BNC-Therapie, die Equity Story der Firma rund um Thorium. Norbert stellt das Team vor und nennt seine Beweggründe, sich - auch in Equity - hier zu engagieren. Wie avisiert soll im Juni ein Listing im Prime Market stattfinden, mehr dazu im Podcast-Q&A mit CFO Philipp Pölzl.
https://emerald-horizon.com
CFO Philipp Pölzl zum Listing: https://audio-cd.at/page/podcast/8544/
https://emerald-horizon.com/en/podcast-energy-everywhere/
Melanie`s Einspieler: Trees https://trees-linz.at/
https://www.mischek.at/de
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- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8584/
- ATX zu Mittag nach dem Rekordtag schwächer
- Applaus für Andritz auch an der Börse
- gestern grösster Punkteanstieg in der Geschichte des ATX TR
- Frequentis mit feinem Wording
- RBI und Addiko und viele offene Punkte
- News zu Strabag
- Research zu UBM
- Börse Frankfurt: DAX korrigiert, Zalando gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.04.)


(10.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; Frequentis, Telekom und Polytec gesucht




 

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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

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    1) https://audio-cd.at...

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    Autor: Christian Drastil

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