» KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( Finanztrends)

Forscher haben eine KI entwickelt, die den kognitiven Abbau bei Demenzpatienten vorhersagt. Das Besondere: Die Modelle benötigen nur routinemäßig erhobene klinische Daten, keine teuren Spezialscans. Die Studie wurde jetzt im Fachjournal Communications Medicine veröffentlicht.

KI demokratisiert die Früherkennung

Bislang waren für eine frühe Risikobewertung oft aufwändige Verfahren wie PET-Scans oder Liquorpunktionen nötig. Die neue Methode nutzt stattdessen Daten, die in jeder Praxis anfallen: demografische Angaben, Begleiterkrankungen und Ergebnisse standardisierter Tests wie dem Mini-Mental-State-Test (MMSE). So kann die KI individuelle Prognosen für die kommenden zwölf Monate erstellen – und das für Erkrankungen wie Alzheimer oder leichte kognitive Beeinträchtigungen (MCI).

„Dieser Ansatz demokratisiert die Risikobewertung erheblich“, heißt es in der Studie. Er ermögliche es, ein breiteres Spektrum von Patienten in der Routineversorgung zu screenen. Personalisierte Präventionsstrategien könnten so viel früher eingeleitet werden.

Big Data deckt Risikofaktoren auf

Parallel revolutioniert KI auch die Analyse großer Bevölkerungsdaten. Eine Studie identifizierte kürzlich den Status als ethnische Minderheit als stärksten Prädiktor für Alzheimer-Häufigkeit in US-Bezirken. Solche Erkenntnisse helfen, Gesundheitspolitik gezielter zu gestalten.

Auch in der Bildgebung setzt KI neue Maßstäbe. Das Modell „BrainIAC“ etwa kann aus routinemäßigen MRT-Aufnahmen Risikosignale wie das „Gehirnalter“ extrahieren. In Deutschland arbeiten acatech und die Leopoldina an ähnlichen, individuellen Risikoprofilen.