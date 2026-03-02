KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( Finanztrends)
02.03.2026
Forscher haben eine KI entwickelt, die den kognitiven Abbau bei Demenzpatienten vorhersagt. Das Besondere: Die Modelle benötigen nur routinemäßig erhobene klinische Daten, keine teuren Spezialscans. Die Studie wurde jetzt im Fachjournal Communications Medicine veröffentlicht.
KI demokratisiert die Früherkennung
Bislang waren für eine frühe Risikobewertung oft aufwändige Verfahren wie PET-Scans oder Liquorpunktionen nötig. Die neue Methode nutzt stattdessen Daten, die in jeder Praxis anfallen: demografische Angaben, Begleiterkrankungen und Ergebnisse standardisierter Tests wie dem Mini-Mental-State-Test (MMSE). So kann die KI individuelle Prognosen für die kommenden zwölf Monate erstellen – und das für Erkrankungen wie Alzheimer oder leichte kognitive Beeinträchtigungen (MCI).
„Dieser Ansatz demokratisiert die Risikobewertung erheblich“, heißt es in der Studie. Er ermögliche es, ein breiteres Spektrum von Patienten in der Routineversorgung zu screenen. Personalisierte Präventionsstrategien könnten so viel früher eingeleitet werden.
Big Data deckt Risikofaktoren auf
Parallel revolutioniert KI auch die Analyse großer Bevölkerungsdaten. Eine Studie identifizierte kürzlich den Status als ethnische Minderheit als stärksten Prädiktor für Alzheimer-Häufigkeit in US-Bezirken. Solche Erkenntnisse helfen, Gesundheitspolitik gezielter zu gestalten.
Auch in der Bildgebung setzt KI neue Maßstäbe. Das Modell „BrainIAC“ etwa kann aus routinemäßigen MRT-Aufnahmen Risikosignale wie das „Gehirnalter“ extrahieren. In Deutschland arbeiten acatech und die Leopoldina an ähnlichen, individuellen Risikoprofilen.
Gehirntraining schützt nachweislich
Die Prävention beschränkt sich nicht auf Diagnostik. Die Langzeitergebnisse der ACTIVE-Studie sorgten kürzlich für Aufsehen: Ein spezielles, computergestütztes „Speed of Processing Training“ senkte die Demenzrate über 20 Jahre hinweg um 25 Prozent. Die Teilnehmer hatten dafür weniger als 24 Stunden Training absolviert.
Andere Trainingsformen für Gedächtnis oder Logik zeigten diesen Effekt nicht. Es ist der bisher stärkste Beleg aus einer klinischen Studie, dass gezieltes digitales Training das Demenzrisiko langfristig mindern kann.
Vom Reparieren zum Vorbeugen
Zusammengenommen markieren diese Entwicklungen einen Paradigmenwechsel. Der Fokus verschiebt sich von der Behandlung manifester Symptome hin zur proaktiven, datengestützten Vorsorge. Fachgesellschaften wie die DGKN thematisieren die Integration von KI bereits prominent.
Experten sehen das Potenzial, die klinische Versorgung grundlegend zu verändern: mehr Präzision in der Diagnose, bessere Therapieentscheidungen und ein effektiveres Monitoring. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 45 Prozent aller Demenzfälle durch Prävention vermeidbar wären.
Die Zukunft ist hyperpersonalisiert
Das Ziel ist die hyperpersonalisierte Medizin. Individuelle Risikoprofile sollen künftig klinische Daten, Genetik, MRT-Bilder und sogar Werte von Wearables zusammenführen. Darauf aufbauend könnten maßgeschneiderte Präventionspläne erstellt werden.
Bis solche Tools flächendeckend in Praxen einziehen, ist weitere Validierung nötig. Doch die aktuellen Durchbrüche zeigen: Die datengetriebene Medizin beginnt bereits heute, den Kampf gegen das Vergessen zu verändern.
