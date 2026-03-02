SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexplosion ( Finanztrends)

02.03.2026, 3712 Zeichen

Die verpflichtende Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten wird für deutsche Unternehmen zur teuren Hürde. Grund ist ein akuter Mangel an qualifizierten Prüfern, der die Kosten in die Höhe treibt.

Die europäische Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zwingt Tausende Firmen, ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen offenzulegen. Diese Berichte müssen extern geprüft werden. Doch der Markt für diese Spezialleistung ist kaum vorhanden. Wirtschaftsverbände warnen seit Langem: Der Mangel an zertifizierten Prüfern gefährdet die gesetzlichen Fristen.

Anzeige

Während neue Nachhaltigkeitsregeln die Compliance-Abteilungen fordern, dürfen andere gesetzliche Fristen nicht in Vergessenheit geraten: Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung kommt für alle Arbeitgeber. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen, die gesetzlichen Vorgaben mit praktischen Mustervorlagen rechtssicher umzusetzen. Arbeitszeiterfassung in 10 Minuten rechtssicher umsetzen

Hohe Hürden verschärfen den Engpass

Der Kern des Problems ist die hohe Qualifikationshürde. Wer Nachhaltigkeitsberichte testieren will, muss eine anspruchsvolle Zusatzprüfung bestehen. Diese soll für Qualität sorgen, begrenzt aber kurzfristig die Zahl der Experten massiv.

Für etablierte Wirtschaftsprüfer gilt eine Übergangsregelung mit einer 40-stündigen Schulung. Doch die Kapazitäten reichen bei Weitem nicht für die explodierende Nachfrage. Ausbildungsinstitute wie die IDW Akademie können den Bedarf nicht schnell genug decken. Die Folge: Die Preise für Prüfung und Beratung schießen bereits in die Höhe.

Neue Schwellenwerte – nur scheinbare Entlastung

Die EU reagierte jüngst auf die Sorgen der Wirtschaft. Seit dem 26. Februar 2026 gelten höhere Schwellenwerte. Nur noch Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von mehr als 450 Millionen Euro sind direkt betroffen. Die Zahl der berichtspflichtigen Firmen in Deutschland sank dadurch.

Doch Experten warnen vor falscher Sicherheit. Große Konzerne werden die Anforderungen an ihre Zulieferer weitergeben. Dieser „Trickle-Down-Effekt“ zwingt auch Mittelständler, detaillierte Daten zu liefern. Die Nachfrage nach Verifizierung bleibt also hoch – selbst bei Unternehmen, die formal nicht unter die CSRD fallen.

Streit um die Öffnung des Prüfermarktes

Angesichts der Engpässe wird eine Grundsatzdebatte lauter: Sollen nur Wirtschaftsprüfer prüfen dürfen? Wirtschaftsverbände und der Bundesrat fordern, auch unabhängige Anbieter wie TÜV oder Dekra zuzulassen. Das soll Wettbewerb schaffen und Kosten dämpfen.

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) lehnt das ab. Durch die neuen Schwellenwerte sehe sie keinen Engpass. Zudem unterlägen andere Anbieter nicht den gleichen strengen fachlichen und rechtlichen Anforderungen. Die Bundesregierung prüft den Vorschlag, verweist aber ebenfalls auf die gesunkenen Prüfzahlen.

Anzeige

Neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung rückt auch die IT-Sicherheit immer stärker in den Fokus des Gesetzgebers. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv vor kostspieligen Cyberangriffen schützen und neue regulatorische Anforderungen ohne Budget-Explosion erfüllen. Effektive Strategien für Ihre Cyber-Security entdecken

Wettlauf gegen die Zeit beginnt

Für die Unternehmen beginnt ein Countdown. Die ersten Berichte nach den neuen Regeln sind für 2027 fällig. Die Vorbereitung der Datenerfassung ist jedoch komplex und langwierig. Der Prüfermangel und die steigenden Kosten kommen als massive Belastung obenauf.

Bleibt die Politik untätig, droht die Nachhaltigkeitsprüfung ihr Ziel zu verfehlen. Statt mehr Transparenz zu schaffen, könnte sie zur unbezahlbaren Bürokratie-Hürde werden. Die Frage ist: Findet sich eine Lösung, bevor es zu spät ist?


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

» Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

» Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

» Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

» PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

» Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

» Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

» Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BMW
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
    Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 3712 Zeichen

    Die verpflichtende Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten wird für deutsche Unternehmen zur teuren Hürde. Grund ist ein akuter Mangel an qualifizierten Prüfern, der die Kosten in die Höhe treibt.

    Die europäische Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zwingt Tausende Firmen, ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen offenzulegen. Diese Berichte müssen extern geprüft werden. Doch der Markt für diese Spezialleistung ist kaum vorhanden. Wirtschaftsverbände warnen seit Langem: Der Mangel an zertifizierten Prüfern gefährdet die gesetzlichen Fristen.

    Anzeige

    Während neue Nachhaltigkeitsregeln die Compliance-Abteilungen fordern, dürfen andere gesetzliche Fristen nicht in Vergessenheit geraten: Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung kommt für alle Arbeitgeber. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen, die gesetzlichen Vorgaben mit praktischen Mustervorlagen rechtssicher umzusetzen. Arbeitszeiterfassung in 10 Minuten rechtssicher umsetzen

    Hohe Hürden verschärfen den Engpass

    Der Kern des Problems ist die hohe Qualifikationshürde. Wer Nachhaltigkeitsberichte testieren will, muss eine anspruchsvolle Zusatzprüfung bestehen. Diese soll für Qualität sorgen, begrenzt aber kurzfristig die Zahl der Experten massiv.

    Für etablierte Wirtschaftsprüfer gilt eine Übergangsregelung mit einer 40-stündigen Schulung. Doch die Kapazitäten reichen bei Weitem nicht für die explodierende Nachfrage. Ausbildungsinstitute wie die IDW Akademie können den Bedarf nicht schnell genug decken. Die Folge: Die Preise für Prüfung und Beratung schießen bereits in die Höhe.

    Neue Schwellenwerte – nur scheinbare Entlastung

    Die EU reagierte jüngst auf die Sorgen der Wirtschaft. Seit dem 26. Februar 2026 gelten höhere Schwellenwerte. Nur noch Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von mehr als 450 Millionen Euro sind direkt betroffen. Die Zahl der berichtspflichtigen Firmen in Deutschland sank dadurch.

    Doch Experten warnen vor falscher Sicherheit. Große Konzerne werden die Anforderungen an ihre Zulieferer weitergeben. Dieser „Trickle-Down-Effekt“ zwingt auch Mittelständler, detaillierte Daten zu liefern. Die Nachfrage nach Verifizierung bleibt also hoch – selbst bei Unternehmen, die formal nicht unter die CSRD fallen.

    Streit um die Öffnung des Prüfermarktes

    Angesichts der Engpässe wird eine Grundsatzdebatte lauter: Sollen nur Wirtschaftsprüfer prüfen dürfen? Wirtschaftsverbände und der Bundesrat fordern, auch unabhängige Anbieter wie TÜV oder Dekra zuzulassen. Das soll Wettbewerb schaffen und Kosten dämpfen.

    Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) lehnt das ab. Durch die neuen Schwellenwerte sehe sie keinen Engpass. Zudem unterlägen andere Anbieter nicht den gleichen strengen fachlichen und rechtlichen Anforderungen. Die Bundesregierung prüft den Vorschlag, verweist aber ebenfalls auf die gesunkenen Prüfzahlen.

    Anzeige

    Neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung rückt auch die IT-Sicherheit immer stärker in den Fokus des Gesetzgebers. Erfahren Sie in diesem Experten-Report, wie Sie Ihr Unternehmen proaktiv vor kostspieligen Cyberangriffen schützen und neue regulatorische Anforderungen ohne Budget-Explosion erfüllen. Effektive Strategien für Ihre Cyber-Security entdecken

    Wettlauf gegen die Zeit beginnt

    Für die Unternehmen beginnt ein Countdown. Die ersten Berichte nach den neuen Regeln sind für 2027 fällig. Die Vorbereitung der Datenerfassung ist jedoch komplex und langwierig. Der Prüfermangel und die steigenden Kosten kommen als massive Belastung obenauf.

    Bleibt die Politik untätig, droht die Nachhaltigkeitsprüfung ihr Ziel zu verfehlen. Statt mehr Transparenz zu schaffen, könnte sie zur unbezahlbaren Bürokratie-Hürde werden. Die Frage ist: Findet sich eine Lösung, bevor es zu spät ist?


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

    » Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

    » Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

    » Nachhaltigkeitsprüfung: Unternehmen fürchten Prüfermangel und Kostenexpl...

    » Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

    » PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

    » Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

    » Bitcoin: Überraschend stabil ( Finanztrends)

    » Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
    Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BMW
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.4%, Rutsch der Stunde: Amag -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Uniqa(1), SBO(1), Porr(1), Strabag(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.89%
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
      Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de