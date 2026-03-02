Rosa Rauschen stört den Schlaf, Straßenlärm schadet dem Herz ( Finanztrends)
02.03.2026
Neue Studien zeigen: Beliebte Einschlafhilfen wie Rosa Rauschen können den erholsamen Schlaf beeinträchtigen. Gleichzeitig schädigt nächtlicher Verkehrslärm bereits nach einer Nacht das Herz-Kreislauf-System.
Die Suche nach erholsamem Schlaf wird für viele Deutsche zur nächtlichen Qual. Krankenkassen-Daten verzeichneten zuletzt einen deutlichen Anstieg von Schlafstörungen. Jetzt rütteln aktuelle Forschungsergebnisse an populären Lösungsansätzen.
Rosa Rauschen verkürzt den Traumschlaf
Eine im Fachjournal "Sleep" veröffentlichte Laborstudie liefert überraschende Ergebnisse. Das als Einschlafhilfe beliebte Rosa Rauschen – ein gleichmäßiges Rauschen – verkürzte bei Probanden die REM-Schlafphase um durchschnittlich 19 Minuten pro Nacht.
Diese Traumschlafphase ist jedoch entscheidend für emotionale Verarbeitung und Gedächtnis. Eine Reduktion könnte langfristig negative Folgen haben. Besonders kritisch sehen Forscher dies für Kinder, deren Gehirnentwicklung stark vom REM-Schlaf abhängt.
Im Gegensatz dazu reduzierte intermittierender Umweltlärm, wie von Flugzeugen, vor allem den Tiefschlaf. Diese Phase ist für die körperliche Erholung zentral. Ein klarer Befund: Ohrstöpsel konnten diesen Tiefschlafverlust wirksam verhindern. Künstliche Dauergeräusche stören die Schlafarchitektur hingegen empfindlich.
Schon leiser Verkehrslärm stresst das Herz
Eine parallele Studie der Universitätsmedizin Mainz untermauert die Gefahr durch nächtlichen Lärm. Probanden waren in ihren eigenen Schlafzimmern moderatem Straßenlärm ausgesetzt, so laut wie eine leise Unterhaltung.
Die Ergebnisse waren alarmierend. Bereits nach einer einzigen Nacht zeigten sich messbare negative Effekte: erhöhte Herzfrequenz, steifere Blutgefäße und Aktivierung von Stressreaktionen. Diese Veränderungen gelten als frühe Warnsignale für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die Studie liefert damit experimentelle Belege, warum chronische Lärmbelastung das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht. Die Forscher fordern, Lärmschutzmaßnahmen ernster zu nehmen.
Therapie statt Tabletten und Geräusche
Der Markt für Schlafmittel und Einschlafhilfen boomt. Doch in der Medizin geht der Trend klar weg von Pillen. Neue Behandlungsleitlinien empfehlen die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) als erste Wahl.
Diese Therapie zielt darauf ab, schlafstörende Gedanken und Gewohnheiten zu durchbrechen. Sie wird inzwischen auch in digitaler Form angeboten und von Leitlinien anerkannt. Medikamente lösen das zugrundeliegende Problem oft nicht und sind nicht für die Daueranwendung gedacht.
Die neuen Forschungsergebnisse könnten einen Paradigmenwechsel einleiten. Der Fokus wird sich stärker auf die Schaffung einer optimalen, ruhigen Schlafumgebung verlagern müssen – und auf evidenzbasierte Therapien statt fragwürdiger Hilfsmittel.
