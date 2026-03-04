Cybersicherheit im Finanzsektor: Wie DORA die Bankenaufsicht verändert (Podcast)
04.03.2026
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast" mit Anna Muri gibt Christian Drastil einen tiefen Einblick in eines der drängendsten Themen der österreichischen Finanzwelt: die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Finanzinstituten. Die Juristin übernahm am 1. April 2025 die neu geschaffene Leitung des IT-Risikoteams der FMA-Bankenaufsicht – ein Schritt, der die wachsende Bedeutung von Cybersicherheit im regulatorischen Umfeld unterstreicht. Vor kurzem wurde sie beim imh‑Award „Speaker & Trainer of the Year 2025“ für ihre fachliche Expertise und ihren Beitrag zur Weiterbildungslandschaft geehrt. Von der Juristin zur IT-Risiko-Expertin Anna Muris Karriereweg ist alles andere als geradlinig. Nach einem Gap Year als Au-pair in Kathmandu, Nepal – inklusive einer zehntägigen Wanderung auf dem Annapurna Roundtrack bis auf 4.000 Meter Höhe –...
