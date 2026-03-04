SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cybersicherheit im Finanzsektor: Wie DORA die Bankenaufsicht verändert (Podcast)

04.03.2026, 945 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast" mit Anna Muri gibt Christian Drastil einen tiefen Einblick in eines der drängendsten Themen der österreichischen Finanzwelt: die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Finanzinstituten. Die Juristin übernahm am 1. April 2025 die neu geschaffene Leitung des IT-Risikoteams der FMA-Bankenaufsicht – ein Schritt, der die wachsende Bedeutung von Cybersicherheit im regulatorischen Umfeld unterstreicht. Vor kurzem wurde sie beim imh‑Award „Speaker & Trainer of the Year 2025“ für ihre fachliche Expertise und ihren Beitrag zur Weiterbildungslandschaft geehrt. Von der Juristin zur IT-Risiko-Expertin Anna Muris Karriereweg ist alles andere als geradlinig. Nach einem Gap Year als Au-pair in Kathmandu, Nepal – inklusive einer zehntägigen Wanderung auf dem Annapurna Roundtrack bis auf 4.000 Meter Höhe –...

Weiterlesen: Cybersicherheit im Finanzsektor: Wie DORA die Bankenaufsicht verändert


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
    Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
    BSN MA-Event Andritz
    BSN MA-Event Deutsche Post
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    04.03.2026, 945 Zeichen
    In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast" mit Anna Muri gibt Christian Drastil einen tiefen Einblick in eines der drängendsten Themen der österreichischen Finanzwelt: die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Finanzinstituten. Die Juristin übernahm am 1. April 2025 die neu geschaffene Leitung des IT-Risikoteams der FMA-Bankenaufsicht – ein Schritt, der die wachsende Bedeutung von Cybersicherheit im regulatorischen Umfeld unterstreicht. Vor kurzem wurde sie beim imh‑Award „Speaker & Trainer of the Year 2025“ für ihre fachliche Expertise und ihren Beitrag zur Weiterbildungslandschaft geehrt. Von der Juristin zur IT-Risiko-Expertin Anna Muris Karriereweg ist alles andere als geradlinig. Nach einem Gap Year als Au-pair in Kathmandu, Nepal – inklusive einer zehntägigen Wanderung auf dem Annapurna Roundtrack bis auf 4.000 Meter Höhe –...

    Weiterlesen: Cybersicherheit im Finanzsektor: Wie DORA die Bankenaufsicht verändert


    (04.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Random Partner

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

    » Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

    » Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

    » DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

    » Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

    » AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

    » BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

    » GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

    » DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
    Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
    UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
    Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
      Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
      BSN MA-Event Andritz
      BSN MA-Event Deutsche Post
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de