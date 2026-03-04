Grundsteuer-Schock in NRW: Verfassungsbeschwerde gegen Bundesmodell ( Finanztrends)

04.03.2026, 5077 Zeichen

Eine Welle von Grundsteuererhöhungen rollt auf Nordrhein-Westfalen zu – und treibt Steuerzahler und Eigentümer vor das Bundesverfassungsgericht. Der Bund der Steuerzahler und Haus & Grund NRW haben Anfang März 2026 eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie attackieren das in NRW und zehn weiteren Bundesländern genutzte Bundesmodell der Grundsteuer. Der Vorwurf: Es verletze systematisch den Gleichheitsgrundsatz. Diese juristische Eskalation folgt auf alarmierende Daten: Dutzende Kommunen haben für 2026 bereits kräftige Hebesatz-Erhöhungen beschlossen.

Verfassungsbeschwerde zielt auf Systemwechsel

Am 27. Februar 2026 reichten die Verbände die Beschwerde in Karlsruhe ein. Im Kern kritisieren sie die pauschale Berechnung über Bodenrichtwerte und fiktive Mieterträge. „Bodenrichtwerte sind ein stumpfes Schwert“, argumentiert Haus & Grund. Sie würden die Realität einzelner Grundstücke nicht abbilden. Der BdSt moniert, die Steuerlast werde so zur „Lotterie“ für Bürger – intransparent und ungerecht. Mit der Unterstützung zweier konkreter Kläger wollen die Verbände ein Grundsatzurteil erreichen. Ein Erfolg könnte eine Neubewertung von Millionen Immobilien in elf Bundesländern erzwingen.

BdSt-Umfrage: Hebesätze schnellen in die Höhe

Die Forderung nach einer Systemprüfung kommt zur Unzeit für viele Haushalte. Eine Umfrage des BdSt NRW vom 26. Februar zeigt das Ausmaß der geplanten Belastungen. Von 246 ausgewerteten Kommunen haben 158 ihre Hebesätze für 2026 bereits festgelegt. Das Ergebnis ist eindeutig: 44 Städte und Gemeinden haben Erhöhungen beschlossen, 16 planen sie. Besonders drastisch: 28 Kommunen erhöhen um mehr als 50 Prozentpunkte. Senkungen bleiben die absolute Ausnahme. Als Gründe nennen die Rathäuser strukturelle Haushaltslöcher und die Kosten für die Infrastruktur. Hintergrund sind die aufwendigen Neubewertungen aller Grundstücke durch die Finanzämter im Vorjahr.

Gerichtsurteile kippen Entlastung für Wohnimmobilien

Die Situation wird durch jüngste Gerichtsentscheidungen zusätzlich verkompliziert. Im Dezember 2025 kippte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die differenzierten Hebesätze in Bochum, Dortmund, Essen und Gelsenkirchen. Diese Modelle sahen unterschiedliche Sätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien vor, um Privathaushalte zu entlasten.

Die Rechtsunsicherheit wirkt wie ein Dominoeffekt. Laut BdSt-Umfrage sind bereits 15 Kommunen auf einen einheitlichen Hebesatz zurückgekehrt. Das bedeutet: Die geplante Entlastung für Wohngebäude fällt weg, die Steuerlast verschiebt sich zurück auf die privaten Haushalte. Die betroffenen Ruhrgebietsstädte haben Berufung eingelegt. Bis zu einer endgültigen Klärung bleibt der Rechtsstatus differenzierter Sätze in der Schwebe.

Analyse: Wer trägt die Last – Eigentümer oder Mieter?

Die Entwicklungen in NRW offenbaren einen grundlegenden Konflikt: Kommunale Finanznot trifft auf angespannte Wohnungsmärkte. Die Grundsteuer B ist eine besondere Belastung, denn sie betrifft gleichermaßen Eigentümer und Mieter. Vermieter dürfen die Kosten über die Nebenkostenabrechnung vollständig an ihre Mieter weitergeben.