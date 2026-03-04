SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Krafttraining: Kurze Einheiten, große Wirkung für Körper und Geist ( Finanztrends)

04.03.2026, 3279 Zeichen

Kurzes, intensives Krafttraining steigert die Gesundheit in Rekordzeit. Neue Studien belegen, dass schon wenige Minuten am Tag den Stoffwechsel ankurbeln, die Psyche stärken und vor Krankheiten schützen.

Die Vorteile gehen weit über Muskelaufbau hinaus. Eine trainierte Muskulatur arbeitet wie ein stoffwechselaktives Organ: Sie verbrennt rund um die Uhr mehr Kalorien und erhöht so den Grundumsatz. Dieser Effekt wird durch den „Nachbrenneffekt“ nach intensivem Training noch verstärkt.

Anzeige

Dass Krafttraining weit mehr als nur Muskelaufbau bewirkt, zeigen aktuelle sportwissenschaftliche Erkenntnisse deutlich. Wer die positiven Effekte auf den Stoffwechsel und die Schlafqualität ohne Fitnessstudio nutzen möchte, findet in diesem kostenlosen E-Book eine praktische Anleitung. Mehr Kraft und besseren Schlaf mit 6 einfachen Übungen sichern

Schon wenige Minuten reichen für den Turbo-Effekt

Der Mythos vom stundenlangen Studio-Aufenthalt ist überholt. Die moderne Sportwissenschaft setzt auf hochintensives Intervalltraining (HIIT), das Kraft und Ausdauer in kurzer Zeit verbessert. Eine Studie der Edith Cowan Universität zeigt: Tägliche Mini-Einheiten steigern die Muskelkraft effektiver als ein langes Workout pro Woche.

Sogar „Exercise Snacks“ von wenigen Minuten können die Gehirnleistung pushen. Dieser Ansatz macht es einfach, Training selbst in den vollsten Terminkalender zu integrieren – und langfristig durchzuhalten.

Ein natürlicher Stimmungs-Booster für die Psyche

Beim Krafttraining schüttet der Körper Endorphine aus, die als natürliche Stimmungsaufheller wirken. Wissenschaftliche Analysen belegen eine signifikante Verringerung von Depressionssymptomen. Die Effekte sind dabei mit etablierten Therapieformen vergleichbar.

Das Erreichen von Trainingszielen und die spürbare Zunahme an Kraft stärken zudem das Selbstbewusstsein. Krafttraining fördert so die körperliche und seelische Widerstandsfähigkeit gleichermaßen.

Anzeige

Besonders zur Vorbeugung von Rückenleiden und zur Stärkung der psychischen Widerstandskraft ist der Erhalt der Muskulatur im Alter entscheidend. Wie Sie mit gezielten Übungen typischen Altersbeschwerden entgegenwirken, erklärt dieser kompakte Gratis-Ratgeber eines Experten. Kostenloses PDF: 6 Übungen gegen Muskelabbau und Schmerzen

Die wirksame Waffe gegen Rückenleiden und Diabetes

Chronische Rückenschmerzen lassen sich mit einer starken Rumpfmuskulatur vorbeugen oder lindern. Studien bestätigen: Gezieltes Krafttraining kann Schmerzen und Alltagseinschränkungen erheblich reduzieren.

Auch im Kampf gegen Volkskrankheiten wie Typ-2-Diabetes ist Krafttraining ein Gamechanger. Es verbessert die Insulinsensitivität der Muskeln, hilft so beim Stabilisieren des Blutzuckerspiegels und senkt das Krankheitsrisiko.

Die Zukunft gehört dem personalisierten Mini-Workout

Der Trend geht zu intelligenten, zeitsparenden Konzepten. Experten erwarten, dass personalisierte Pläne für individuelle Bedürfnisse und Zeitbudgets an Bedeutung gewinnen. Die Kombination aus Krafttraining und HIIT wird dabei im Mittelpunkt stehen.

Die Zukunft der Fitness liegt in der Integration: Statt eines langen Trainingsblocks werden kurze, effektive Bewegungsimpulse über den Tag verteilt. Dieser Ansatz verspricht mehr Gesundheit, Motivation und Lebensqualität für alle.


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht

» Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...

» Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)

» Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...

» Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...

» KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)

» Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Porr kommt Margen-Ziel näher
Energy Fuels Aktie: Teurer Wachstumskurs ( Finanztrends)
Porr will rhtb erwerben
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: Bawag, DO&CO, SBO, OMV, Wienerberger, Erste Group, AT&S, Strabag, Porr und Verbund
Deutsche Wohnen: 14,5-Millionen-Euro-Streit zeigt neue DSGVO-Schwerpunkte auf ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.1%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Zumtobel(5), Kontron(2), Verbund(1), FACC(1), Porr(1), DO&CO(1), voestalpine(1), Bawag(1), VIG(1), Semperit(1)
    BSN Vola-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Warimpex
    Smeilinho zu Porr
    Smeilinho zu Palfinger
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Finanztrends

    04.03.2026, 3279 Zeichen

    Kurzes, intensives Krafttraining steigert die Gesundheit in Rekordzeit. Neue Studien belegen, dass schon wenige Minuten am Tag den Stoffwechsel ankurbeln, die Psyche stärken und vor Krankheiten schützen.

    Die Vorteile gehen weit über Muskelaufbau hinaus. Eine trainierte Muskulatur arbeitet wie ein stoffwechselaktives Organ: Sie verbrennt rund um die Uhr mehr Kalorien und erhöht so den Grundumsatz. Dieser Effekt wird durch den „Nachbrenneffekt“ nach intensivem Training noch verstärkt.

    Anzeige

    Dass Krafttraining weit mehr als nur Muskelaufbau bewirkt, zeigen aktuelle sportwissenschaftliche Erkenntnisse deutlich. Wer die positiven Effekte auf den Stoffwechsel und die Schlafqualität ohne Fitnessstudio nutzen möchte, findet in diesem kostenlosen E-Book eine praktische Anleitung. Mehr Kraft und besseren Schlaf mit 6 einfachen Übungen sichern

    Schon wenige Minuten reichen für den Turbo-Effekt

    Der Mythos vom stundenlangen Studio-Aufenthalt ist überholt. Die moderne Sportwissenschaft setzt auf hochintensives Intervalltraining (HIIT), das Kraft und Ausdauer in kurzer Zeit verbessert. Eine Studie der Edith Cowan Universität zeigt: Tägliche Mini-Einheiten steigern die Muskelkraft effektiver als ein langes Workout pro Woche.

    Sogar „Exercise Snacks“ von wenigen Minuten können die Gehirnleistung pushen. Dieser Ansatz macht es einfach, Training selbst in den vollsten Terminkalender zu integrieren – und langfristig durchzuhalten.

    Ein natürlicher Stimmungs-Booster für die Psyche

    Beim Krafttraining schüttet der Körper Endorphine aus, die als natürliche Stimmungsaufheller wirken. Wissenschaftliche Analysen belegen eine signifikante Verringerung von Depressionssymptomen. Die Effekte sind dabei mit etablierten Therapieformen vergleichbar.

    Das Erreichen von Trainingszielen und die spürbare Zunahme an Kraft stärken zudem das Selbstbewusstsein. Krafttraining fördert so die körperliche und seelische Widerstandsfähigkeit gleichermaßen.

    Anzeige

    Besonders zur Vorbeugung von Rückenleiden und zur Stärkung der psychischen Widerstandskraft ist der Erhalt der Muskulatur im Alter entscheidend. Wie Sie mit gezielten Übungen typischen Altersbeschwerden entgegenwirken, erklärt dieser kompakte Gratis-Ratgeber eines Experten. Kostenloses PDF: 6 Übungen gegen Muskelabbau und Schmerzen

    Die wirksame Waffe gegen Rückenleiden und Diabetes

    Chronische Rückenschmerzen lassen sich mit einer starken Rumpfmuskulatur vorbeugen oder lindern. Studien bestätigen: Gezieltes Krafttraining kann Schmerzen und Alltagseinschränkungen erheblich reduzieren.

    Auch im Kampf gegen Volkskrankheiten wie Typ-2-Diabetes ist Krafttraining ein Gamechanger. Es verbessert die Insulinsensitivität der Muskeln, hilft so beim Stabilisieren des Blutzuckerspiegels und senkt das Krankheitsrisiko.

    Die Zukunft gehört dem personalisierten Mini-Workout

    Der Trend geht zu intelligenten, zeitsparenden Konzepten. Experten erwarten, dass personalisierte Pläne für individuelle Bedürfnisse und Zeitbudgets an Bedeutung gewinnen. Die Kombination aus Krafttraining und HIIT wird dabei im Mittelpunkt stehen.

    Die Zukunft der Fitness liegt in der Integration: Statt eines langen Trainingsblocks werden kurze, effektive Bewegungsimpulse über den Tag verteilt. Dieser Ansatz verspricht mehr Gesundheit, Motivation und Lebensqualität für alle.


    (04.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, S...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag erholt: FACC, AT&S und Do&Co gesucht

    » Globaler Arbeitsmarkt: KI-Fachkräftemangel trifft auf Engagement-Krise (...

    » Saudi Aramco Aktie: Mitten im Kriegsgebiet ( Finanztrends)

    » Berlin: Großrazzia gegen Millionenschwere Steuerbetrugsnetzwerke ( Finan...

    » Vom IT-Berater zum CEO: Andreas Opelts Weg an die Spitze von Saubermache...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Schäffler, Andreas Opelt, Baidu, Wiener...

    » KI-Tools beschleunigen Cyberangriffe dramatisch ( Finanztrends)

    » Gold: Kein klarer Impuls ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Porr kommt Margen-Ziel näher
    Energy Fuels Aktie: Teurer Wachstumskurs ( Finanztrends)
    Porr will rhtb erwerben
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: Bawag, DO&CO, SBO, OMV, Wienerberger, Erste Group, AT&S, Strabag, Porr und Verbund
    Deutsche Wohnen: 14,5-Millionen-Euro-Streit zeigt neue DSGVO-Schwerpunkte auf ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.1%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Zumtobel(5), Kontron(2), Verbund(1), FACC(1), Porr(1), DO&CO(1), voestalpine(1), Bawag(1), VIG(1), Semperit(1)
      BSN Vola-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Warimpex
      Smeilinho zu Porr
      Smeilinho zu Palfinger
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de