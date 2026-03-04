Wix Aktie: Kapitalspritze trotz Verlust ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 3489 Zeichen
Der Website-Baukastenbetreiber Wix meldet heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettoverlust von 40,2 Millionen Dollar – ein herber Rückschlag nach dem Gewinn von 48 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Verlust je Aktie beträgt 0,73 Dollar. Zeitgleich verkündet das Unternehmen jedoch eine Finanzierungsrunde über 250 Millionen Dollar unter Führung von Durable Capital Partners. Was steckt hinter dieser Kombination aus roter Bilanz und frischem Investorenvertrauen?
Umsatzwachstum bleibt solide
Die Quartalszahlen zeigen ein zweigeteiltes Bild. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 524,3 Millionen Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 527,9 Millionen Dollar. Das jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen (ARR) liegt mittlerweile bei 1,84 Milliarden Dollar – ebenfalls ein Plus von 14 Prozent. Die Buchungen stiegen um 15 Prozent auf 535 Millionen Dollar, angetrieben von neuen Kundengruppen und der starken Performance der Plattform Base44.
Base44, erst 2025 von Wix übernommen, erreichte bereits einen ARR von 100 Millionen Dollar – und das nur neun Monate nach der Akquisition. Die No-Code-Anwendungsplattform entwickelt sich schneller als erwartet und soll laut CEO Avishai Abrahami das adressierbare Marktvolumen deutlich erweitern.
Investitionen drücken auf Profitabilität
Der Schwenk ins Minus erklärt sich durch massive Investitionen in neue Technologien. Die Forschungs- und Entwicklungskosten explodierten auf 211,2 Millionen Dollar – ein Anstieg von über 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal mit 127,2 Millionen Dollar. Auch Marketing und Vertrieb wurden deutlich hochgefahren: von 106,6 auf 152,1 Millionen Dollar.
Im Fokus der Ausgaben stehen die KI-gestützte Website-Lösung Wix Harmony sowie der weitere Ausbau von Base44. CFO Lior Shemesh bezeichnet 2026 als "entscheidendes Jahr" für diese Produktinnovationen. Die freie Cashflow-Marge soll dadurch auf 20 bis 25 Prozent fallen – deutlich unter dem Vorjahresniveau von 30 Prozent. Shemesh betont jedoch, dass das Kerngeschäft profitabel bleibe und sich die Margen dort stabilisieren würden.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wix?
Aktienrückkauf im Fokus
Trotz der Investitionsoffensive plant Wix, den Großteil seines im vergangenen Jahr angekündigten Aktienrückkaufprogramms über 2 Milliarden Dollar noch 2026 abzuschließen. Im vierten Quartal 2025 hatte das Unternehmen bereits 100 Millionen Dollar für den Rückkauf von rund 750.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 133,56 Dollar verwendet. Das gesamte Jahr 2025 summierte sich auf 575 Millionen Dollar.
Die private Platzierung bei institutionellen Investoren soll zu einem Abschlag von 5 Prozent zum heutigen Schlusskurs erfolgen. Zudem erhalten die Investoren Warrants zum Erwerb zusätzlicher Aktien mit 25 Prozent Aufschlag. Durable Capital Partners übernimmt dabei 150 Millionen Dollar des Gesamtvolumens – ein klares Signal des Vertrauens in Wix' Langzeitstrategie.
Für 2026 prognostiziert das Management ein Umsatz- und Buchungswachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Die Aktie notiert aktuell bei 74,36 Dollar.
Wix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wix-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Wix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Wix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
04.03.2026, 3489 Zeichen
Der Website-Baukastenbetreiber Wix meldet heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettoverlust von 40,2 Millionen Dollar – ein herber Rückschlag nach dem Gewinn von 48 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Verlust je Aktie beträgt 0,73 Dollar. Zeitgleich verkündet das Unternehmen jedoch eine Finanzierungsrunde über 250 Millionen Dollar unter Führung von Durable Capital Partners. Was steckt hinter dieser Kombination aus roter Bilanz und frischem Investorenvertrauen?
Umsatzwachstum bleibt solide
Die Quartalszahlen zeigen ein zweigeteiltes Bild. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 524,3 Millionen Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 527,9 Millionen Dollar. Das jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen (ARR) liegt mittlerweile bei 1,84 Milliarden Dollar – ebenfalls ein Plus von 14 Prozent. Die Buchungen stiegen um 15 Prozent auf 535 Millionen Dollar, angetrieben von neuen Kundengruppen und der starken Performance der Plattform Base44.
Base44, erst 2025 von Wix übernommen, erreichte bereits einen ARR von 100 Millionen Dollar – und das nur neun Monate nach der Akquisition. Die No-Code-Anwendungsplattform entwickelt sich schneller als erwartet und soll laut CEO Avishai Abrahami das adressierbare Marktvolumen deutlich erweitern.
Investitionen drücken auf Profitabilität
Der Schwenk ins Minus erklärt sich durch massive Investitionen in neue Technologien. Die Forschungs- und Entwicklungskosten explodierten auf 211,2 Millionen Dollar – ein Anstieg von über 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal mit 127,2 Millionen Dollar. Auch Marketing und Vertrieb wurden deutlich hochgefahren: von 106,6 auf 152,1 Millionen Dollar.
Im Fokus der Ausgaben stehen die KI-gestützte Website-Lösung Wix Harmony sowie der weitere Ausbau von Base44. CFO Lior Shemesh bezeichnet 2026 als "entscheidendes Jahr" für diese Produktinnovationen. Die freie Cashflow-Marge soll dadurch auf 20 bis 25 Prozent fallen – deutlich unter dem Vorjahresniveau von 30 Prozent. Shemesh betont jedoch, dass das Kerngeschäft profitabel bleibe und sich die Margen dort stabilisieren würden.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wix?
Aktienrückkauf im Fokus
Trotz der Investitionsoffensive plant Wix, den Großteil seines im vergangenen Jahr angekündigten Aktienrückkaufprogramms über 2 Milliarden Dollar noch 2026 abzuschließen. Im vierten Quartal 2025 hatte das Unternehmen bereits 100 Millionen Dollar für den Rückkauf von rund 750.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 133,56 Dollar verwendet. Das gesamte Jahr 2025 summierte sich auf 575 Millionen Dollar.
Die private Platzierung bei institutionellen Investoren soll zu einem Abschlag von 5 Prozent zum heutigen Schlusskurs erfolgen. Zudem erhalten die Investoren Warrants zum Erwerb zusätzlicher Aktien mit 25 Prozent Aufschlag. Durable Capital Partners übernimmt dabei 150 Millionen Dollar des Gesamtvolumens – ein klares Signal des Vertrauens in Wix' Langzeitstrategie.
Für 2026 prognostiziert das Management ein Umsatz- und Buchungswachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Die Aktie notiert aktuell bei 74,36 Dollar.
Wix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wix-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:
Die neusten Wix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Wix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM