Die Homebase
österreichischer Aktien
Wix Aktie: Kapitalspritze trotz Verlust ( Finanztrends)

04.03.2026, 3489 Zeichen

Der Website-Baukastenbetreiber Wix meldet heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettoverlust von 40,2 Millionen Dollar – ein herber Rückschlag nach dem Gewinn von 48 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Verlust je Aktie beträgt 0,73 Dollar. Zeitgleich verkündet das Unternehmen jedoch eine Finanzierungsrunde über 250 Millionen Dollar unter Führung von Durable Capital Partners. Was steckt hinter dieser Kombination aus roter Bilanz und frischem Investorenvertrauen?

Umsatzwachstum bleibt solide

Die Quartalszahlen zeigen ein zweigeteiltes Bild. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 524,3 Millionen Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 527,9 Millionen Dollar. Das jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen (ARR) liegt mittlerweile bei 1,84 Milliarden Dollar – ebenfalls ein Plus von 14 Prozent. Die Buchungen stiegen um 15 Prozent auf 535 Millionen Dollar, angetrieben von neuen Kundengruppen und der starken Performance der Plattform Base44.

Base44, erst 2025 von Wix übernommen, erreichte bereits einen ARR von 100 Millionen Dollar – und das nur neun Monate nach der Akquisition. Die No-Code-Anwendungsplattform entwickelt sich schneller als erwartet und soll laut CEO Avishai Abrahami das adressierbare Marktvolumen deutlich erweitern.

Investitionen drücken auf Profitabilität

Der Schwenk ins Minus erklärt sich durch massive Investitionen in neue Technologien. Die Forschungs- und Entwicklungskosten explodierten auf 211,2 Millionen Dollar – ein Anstieg von über 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal mit 127,2 Millionen Dollar. Auch Marketing und Vertrieb wurden deutlich hochgefahren: von 106,6 auf 152,1 Millionen Dollar.

Im Fokus der Ausgaben stehen die KI-gestützte Website-Lösung Wix Harmony sowie der weitere Ausbau von Base44. CFO Lior Shemesh bezeichnet 2026 als "entscheidendes Jahr" für diese Produktinnovationen. Die freie Cashflow-Marge soll dadurch auf 20 bis 25 Prozent fallen – deutlich unter dem Vorjahresniveau von 30 Prozent. Shemesh betont jedoch, dass das Kerngeschäft profitabel bleibe und sich die Margen dort stabilisieren würden.

Aktienrückkauf im Fokus

Trotz der Investitionsoffensive plant Wix, den Großteil seines im vergangenen Jahr angekündigten Aktienrückkaufprogramms über 2 Milliarden Dollar noch 2026 abzuschließen. Im vierten Quartal 2025 hatte das Unternehmen bereits 100 Millionen Dollar für den Rückkauf von rund 750.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 133,56 Dollar verwendet. Das gesamte Jahr 2025 summierte sich auf 575 Millionen Dollar.

Die private Platzierung bei institutionellen Investoren soll zu einem Abschlag von 5 Prozent zum heutigen Schlusskurs erfolgen. Zudem erhalten die Investoren Warrants zum Erwerb zusätzlicher Aktien mit 25 Prozent Aufschlag. Durable Capital Partners übernimmt dabei 150 Millionen Dollar des Gesamtvolumens – ein klares Signal des Vertrauens in Wix' Langzeitstrategie.

Für 2026 prognostiziert das Management ein Umsatz- und Buchungswachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Die Aktie notiert aktuell bei 74,36 Dollar.

