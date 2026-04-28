Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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28.04.2026, 1172 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +4.91% ytd, +125.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 147.022 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 384 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich eine Startposition von Sportradar (grosses Österreich-Exposure) nach der Short-Attacke aufgenommen.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)
Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer
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mind the #gabb
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