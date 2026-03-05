AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

05.03.2026, 5697 Zeichen

Der Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt ist nach heftigen internen Vorwürfen aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fiel am Dienstag mit überwältigender Mehrheit und markiert einen neuen Höhepunkt im Dauerkonflikt um Nepotismus-Vorwürfe und den Umgang mit öffentlichen Geldern innerhalb der Partei.

In der entscheidenden Sitzung am 3. März stimmten 98 Fraktionsmitglieder für den Ausschluss des Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt. Nur 14 votierten dagegen, 10 enthielten sich. Die Fraktionsspitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla hatte den Antrag gestellt. Sie warfen Schmidt vor, durch sein Verhalten den Ruf und den Zusammenhalt der Fraktion schwer beschädigt zu haben.

Schmidt selbst war bei der Abstimmung nicht anwesend. In einer schriftlichen Stellungnahme nannte er den Ausschluss „grundfalsch“. Das Entfernen von Personen löse keine strukturellen Probleme, so der Ex-Abgeordnete. Er kündigte an, seine Arbeit im Bundestag als fraktionsloser Abgeordneter fortzusetzen.

Der Kern des Streits: Familienjobs auf Steuerkosten

Im Zentrum des Skandals steht ein grundsätzlicher Streit über die Einhaltung von Compliance-Regeln. Nach deutschem Recht und der Geschäftsordnung des Bundestags ist es Abgeordneten strikt verboten, Ehepartner, Familienmitglieder oder Lebenspartner mit ihrem dienstlichen Personalbudget zu beschäftigen.

Schmidt hatte öffentlich interne Praktiken kritisiert. Er sprach von einem systematischen „Tausch“ von Mandaten und öffentlich finanzierten Arbeitsverträgen unter Parteimitgliedern. Damit, so der Vorwurf, sollten die direkten Beschäftigungsverbote umgangen werden.

Die Debatte erfasste auch andere Spitzenpolitiker der Fraktion. Noch am Tag von Schmidts Ausschluss musste sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter einem Misstrauensvotum stellen. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Partner in seinem Büro beschäftigt zu haben. Keuter überstand die Abstimmung, gab aber vorher seine Zuständigkeit für Personalfragen im Fraktionsvorstand ab.

Vom Whistleblower zum internen Kritiker

Interessant ist Schmidts Hintergrund: Bevor er in den Bundestag einzog, war er im Landtag von Sachsen-Anhalt und machte dort als Whistleblower von sich reden. Er deckte Unregelmäßigkeiten bei der landeseigenen Lottogesellschaft auf, was schließlich zur Entlassung der Geschäftsführung führte.