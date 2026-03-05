AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
Der Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt ist nach heftigen internen Vorwürfen aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgeschlossen worden. Die Entscheidung fiel am Dienstag mit überwältigender Mehrheit und markiert einen neuen Höhepunkt im Dauerkonflikt um Nepotismus-Vorwürfe und den Umgang mit öffentlichen Geldern innerhalb der Partei.
Überwältigende Mehrheit für den Rauswurf
In der entscheidenden Sitzung am 3. März stimmten 98 Fraktionsmitglieder für den Ausschluss des Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt. Nur 14 votierten dagegen, 10 enthielten sich. Die Fraktionsspitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla hatte den Antrag gestellt. Sie warfen Schmidt vor, durch sein Verhalten den Ruf und den Zusammenhalt der Fraktion schwer beschädigt zu haben.
Schmidt selbst war bei der Abstimmung nicht anwesend. In einer schriftlichen Stellungnahme nannte er den Ausschluss „grundfalsch“. Das Entfernen von Personen löse keine strukturellen Probleme, so der Ex-Abgeordnete. Er kündigte an, seine Arbeit im Bundestag als fraktionsloser Abgeordneter fortzusetzen.
Der Kern des Streits: Familienjobs auf Steuerkosten
Im Zentrum des Skandals steht ein grundsätzlicher Streit über die Einhaltung von Compliance-Regeln. Nach deutschem Recht und der Geschäftsordnung des Bundestags ist es Abgeordneten strikt verboten, Ehepartner, Familienmitglieder oder Lebenspartner mit ihrem dienstlichen Personalbudget zu beschäftigen.
Schmidt hatte öffentlich interne Praktiken kritisiert. Er sprach von einem systematischen „Tausch“ von Mandaten und öffentlich finanzierten Arbeitsverträgen unter Parteimitgliedern. Damit, so der Vorwurf, sollten die direkten Beschäftigungsverbote umgangen werden.
Die Debatte erfasste auch andere Spitzenpolitiker der Fraktion. Noch am Tag von Schmidts Ausschluss musste sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter einem Misstrauensvotum stellen. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Partner in seinem Büro beschäftigt zu haben. Keuter überstand die Abstimmung, gab aber vorher seine Zuständigkeit für Personalfragen im Fraktionsvorstand ab.
Vom Whistleblower zum internen Kritiker
Interessant ist Schmidts Hintergrund: Bevor er in den Bundestag einzog, war er im Landtag von Sachsen-Anhalt und machte dort als Whistleblower von sich reden. Er deckte Unregelmäßigkeiten bei der landeseigenen Lottogesellschaft auf, was schließlich zur Entlassung der Geschäftsführung führte.
Beobachter sehen eine Parallele zwischen seinem damaligen engagement und seiner jetzigen Kritik an internen Parteistrukturen. Doch was in der Wirtschaft als Aufdeckung von Missständen gefeiert wurde, kostete ihn in der Politik die Fraktionsmitgliedschaft. Die Führung sah in seiner öffentlichen Kritik einen unzulässigen Bruch der internen Loyalität.
Gegenvorwürfe und laufende Verfahren
Der Konflikt ist jedoch nicht einseitig. Aus Schmidts eigenem Landesverband in Sachsen-Anhalt kommen schwere Gegenvorwürfe. Die dortige Parteiführung wirft ihm vor, sein Mandat für private Geschäftsinteressen genutzt zu haben. Konkret geht es um den Vorwurf, er habe seine politische Position genutzt, um private Geschäftsbeziehungen nach China aufzubauen.
Solche Anschuldigungen berühren heikle Bereiche des Abgeordnetenrechts, das eine strikte Trennung zwischen öffentlichem Amt und privater Bereicherung vorschreibt. Der Landesverband hatte bereits vor dem Fraktionsausschluss ein Parteiausschlussverfahren gegen Schmidt eingeleitet. Dieses läuft nun auf Parteiebene weiter.
Strukturelle Folgen und verschärfte Kontrollen
Der Ausschluss ist ein Wendepunkt für die interne Compliance der AfD-Fraktion. Es ist bereits der zweite Fraktionsaustritt seit der Bundestagswahl im Februar 2025. Die Fraktion schrumpft damit auf 150 Mitglieder.
Die öffentlichen Nepotismus-Vorwürfe könnten nun eine breitere Prüfung auslösen. Wie gehen politische Parteien mit den staatlich bereitgestellten Ressourcen um? Die Finanzgebaren der Fraktionen unterliegen strengen Kontrollen durch den Bundesrechnungshof und die Bundestagsverwaltung. Rechtsexperten erwarten, dass der Skandal Forderungen nach verschärften Regeln und transparenterer Buchführung bei der Verwendung von Personalbudgets befeuern wird.
Was kommt jetzt auf Schmidt zu?
Für Jan Wenzel Schmidt bedeutet der Fraktionsausschluss einen drastischen Machtverlust. Als fraktionsloser Abgeordneter hat er deutlich weniger Redezeit, kaum parlamentarische Privilegien und schrumpfende finanzielle Mittel für Mitarbeiter. Das parteiinterne Ausschlussverfahren auf Landesebene läuft indes weiter. Eine endgültige Entscheidung des Schiedsgerichts der Partei wird in den kommenden Monaten erwartet.
Für die AfD-Führung bleibt der Druck hoch. Sie muss unter Beweis stellen, dass alle Fraktionsmitglieder die strengen Bundestagsregeln einhalten. Die Glaubwürdigkeit im Umgang mit Steuergeldern steht auf dem Spiel. Die kommenden Monate werden zeigen, ob strukturelle Reformen gelingen – oder ob weitere interne Konflikte die Disziplin der Fraktion auf die Probe stellen.
Schmidt selbst war bei der Abstimmung nicht anwesend. In einer schriftlichen Stellungnahme nannte er den Ausschluss „grundfalsch". Das Entfernen von Personen löse keine strukturellen Probleme, so der Ex-Abgeordnete. Er kündigte an, seine Arbeit im Bundestag als fraktionsloser Abgeordneter fortzusetzen.
Beobachter sehen eine Parallele zwischen seinem damaligen engagement und seiner jetzigen Kritik an internen Parteistrukturen. Doch was in der Wirtschaft als Aufdeckung von Missständen gefeiert wurde, kostete ihn in der Politik die Fraktionsmitgliedschaft. Die Führung sah in seiner öffentlichen Kritik einen unzulässigen Bruch der internen Loyalität.
