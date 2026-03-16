E-Rechnung: E-Commerce vor der digitalen Buchhaltungspflicht ( Finanztrends)

16.03.2026, 5465 Zeichen

Ab 2027 müssen deutsche Unternehmen elektronische Rechnungen ausstellen – für den Online-Handel mit seinen hohen Transaktionszahlen wird 2026 zum entscheidenden Vorbereitungsjahr. Die Branche steht vor der Herausforderung, komplexe Formatvorgaben zu meistern und sich gegen marktbeherrschende Player zu behaupten.

Countdown für den digitalen Zahlungsverkehr

Die gesetzliche Grundlage für die Umstellung schafft das Wachstumschancengesetz. Es soll Steuerabwicklung vereinfachen und Mehrwertsteuerbetrug bekämpfen. Noch bis Ende 2026 gilt eine Übergangsfrist: E-Commerce-Unternehmen dürfen weiter Papierrechnungen oder einfache PDFs versenden, sofern der Empfänger zustimmt.

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Finanzbehörden und Steuerberater raten Online-Händlern jedoch dringend, ihre Systeme noch in diesem Jahr fit für die Pflicht zu machen. Ab dem 1. Januar 2027 müssen alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 800.000 Euro konforme E-Rechnungen ausstellen. Kleinere Firmen folgen 2028. Dann sind Papier und einfache PDFs im nationalen B2B-Geschäft endgültig Geschichte.

Die Pflicht betrifft nur Inlandsgeschäfte. Ausländische Unternehmen mit deutscher Umsatzsteuer-ID, aber ohne feste Niederlassung, müssen zwar E-Rechnungen empfangen können, sind aber von der Ausstellungs-Pflicht ausgenommen. Deutsche Online-Händler nutzen 2026 daher für umfassende System-Checks.

Format-Wirrwarr und Macht der Großen

Das Gesetz schreibt zwar ein strukturiertes elektronisches Format vor, überlässt die Details aber dem Markt. Zugelassen sind Formate nach der europäischen Norm EN 16931. In Deutschland dominieren zwei Standards: XRechnung, ein reines XML-Format für Behörden, und das Hybridformat ZUGFeRD, das eine lesbare PDF mit XML-Daten kombiniert. Im EU-Handel ist zudem Peppol verbreitet.

Diese Flexibilität führt zu technischer Zersplitterung. „Die aktuelle Lage wird stark von Marktmacht bestimmt“, stellt Digitalisierungsexperte Jochen Treuz in einer Analyse Mitte März 2026 fest. Große Plattformen und Konzerne diktieren ihren Lieferanten oft die technischen Bedingungen. Kleinere Händler müssen sich auf verschiedene Portale und Datenformate einstellen – das erschwert die eigentlich angestrebte Vereinfachung.

Mittelständische Online-Händler brauchen daher buchhalterische Alleskönner: Software, die mehrere technische Varianten gleichzeitig verarbeiten kann.

Vorteile trotz Anfangshürden

Trotz der kurzfristigen Integrationsprobleme bietet die Umstellung erhebliche operative Vorteile. Der größte Gewinn liegt in der Automatisierung: Maschinenlesbare XML-Daten ermöglichen, dass Beträge, Steuernummern und Positionen ohne manuelle Eingabe erfasst und verbucht werden.

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Die finanziellen Anreize sind beträchtlich. Laut Berechnungen des Softwareanbieters Lexware kann der Absender pro Dokument rund 4,50 Euro sparen, der Empfänger sogar bis zu 11,20 Euro. Grund sind kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Fehler und einfacheres Archivieren. Für Händler mit hunderten B2B-Transaktionen monatlich summiert sich das zu einer enormen Kostenentlastung.

Die strukturierten Dateien müssen zudem zehn Jahre lang im Original archiviert werden – so verlangen es die nationalen Aufbewahrungsfristen.

Deutschland als Vorreiter in Europa

Die deutschen Pläne sind Teil der EU-Initiative „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Deutschland agiert als Frühstarter und baut eine Infrastruktur für den automatisierten, grenzüberschreitenden Datenaustausch der Zukunft auf. Das Ziel: die milliardenschwere EU-Mehrwertsteuerlücke zu schließen.

Noch müssen B2B-Rechnungen nicht in Echtzeit über eine staatliche Plattform abgeglichen werden. Die standardisierten Formate machen die Systeme jedoch fit für solche künftigen Schritte. Die größte Last tragen derzeit kleine Online-Händler. Sie müssen den technischen Vorgaben großer Partner folgen und gleichzeitig in Software investieren.

Steuerexperten betonen jedoch: Wer früh compliant ist, sichert sich einen Wettbewerbsvorteil. Automatisierte Buchhaltungssysteme beschleunigen Zahlungszyklen, verbessern die Liquidität und machen wachsende Händler skalierbarer.

Was kommt nach 2027?

Nach der Pflicht für größere Unternehmen 2027 folgt am 1. Januar 2028 der finale Schritt: Dann müssen auch alle Kleinstunternehmen und kleinen Händler E-Rechnungen ausstellen. Bestehende EDI-Systeme sind nur noch erlaubt, wenn sie die VAT-Informationen nach EN 16931 korrekt auslesen können.

Branchenbeobachter rechnen damit, dass das Format-Chaos bis Ende der 2020er Jahre allmählich abklingt. Cloud-Buchhaltungsplattformen und Dienstleister werden Übersetzungen zwischen XRechnung, ZUGFeRD und Peppol automatisieren. Am Ende steht ein Wandel der gesamten Branche: Fragmentierte manuelle Abläufe weichen einem sicheren, effizienten und vollautomatisierten Finanzökosystem.

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

Bildnachweis

1. Trading





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