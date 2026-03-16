SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Attijari Bank Aktie: Solide Bilanz ( Finanztrends)

16.03.2026, 2442 Zeichen

Die Attijari Bank schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einer Punktlandung ab. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds in Tunesien hält das Institut sein Gewinnniveau nahezu konstant und setzt bei der Gewinnbeteiligung auf Kontinuität.

Der am 20. Februar 2026 vom Verwaltungsrat verabschiedete Jahresabschluss weist einen Überschuss von 232,1 Millionen Tunesischen Dinar (Mtnd) aus. Damit liegt das Ergebnis nur minimal unter dem Vorjahreswert von 232,388 Mtnd. Diese Stabilität spiegelt sich auch im operativen Geschäft wider: Das Nettozinsergebnis kletterte leicht um 0,2 % auf 709,5 Millionen Dinar.

Dividende auf konstantem Niveau

Ein zentraler Punkt für Anleger ist der neue Dividendenvorschlag. Der Verwaltungsrat plant eine Ausschüttung von 4,200 Tnd pro Aktie. Auf den ersten Blick wirkt dies wie eine Kürzung gegenüber den 5 Tnd des Vorjahres. Jedoch erhöhte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien im gleichen Zeitraum von 42 Millionen auf 50 Millionen Stück. Bereinigt um diesen Effekt bleibt die Dividende für die Aktionäre somit stabil.

Die Fähigkeit der Bank, trotz der allgemeinen Herausforderungen im tunesischen Bankensektor eine solide Rentabilität aufrechtzuerhalten, gilt unter Marktbeobachtern als wichtiges Signal. Die Attijari Bank scheint ihren Kurs in einem dynamischen Umfeld beizubehalten.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Attijari Bank?

Entscheidung im April

Die endgültige Entscheidung über die Gewinnverwendung fällt auf der ordentlichen Hauptversammlung. Diese ist für Freitag, den 10. April 2026, angesetzt. Dort müssen die Aktionäre den Dividendenvorschlag und die Bilanz offiziell genehmigen.

Die Strategie der Attijari Bank ist offensichtlich auf Beständigkeit ausgelegt. Mit der stabil gehaltenen bereinigten Dividende signalisiert das Management Verlässlichkeit gegenüber den Anteilseignern. Am 10. April wird die Zustimmung der Aktionäre zur vorgeschlagenen Ausschüttungspolitik den Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 markieren.

Anzeige

Attijari Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Attijari Bank-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Attijari Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Attijari Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Attijari Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion dur...

» Börse-Inputs auf Spotify zu Erwin Größ Strabag Real Estate Mein:G, Space...

» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

» ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...

» Umbra Applied Technologies Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Attijari Bank Aktie: Solide Bilanz ( Finanztrends)

» Bitkom-Studie: Jeder zweite Chef hält Männer für IT-talentiert ( Finanzt...

» Kommunen in der Finanzfalle: 35 Milliarden Euro Defizit bedroht Jobs ( F...

» E-Rechnung: E-Commerce vor der digitalen Buchhaltungspflicht ( Finanztre...

» JD Logistics Aktie: Europa-Offensive ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)
Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.98%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1), Uniqa(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Uniqa
    Star der Stunde: FACC 2.23%, Rutsch der Stunde: Amag -1.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1), Erste Group(1)
    BSN Vola-Event Commerzbank
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 2442 Zeichen

    Die Attijari Bank schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einer Punktlandung ab. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds in Tunesien hält das Institut sein Gewinnniveau nahezu konstant und setzt bei der Gewinnbeteiligung auf Kontinuität.

    Der am 20. Februar 2026 vom Verwaltungsrat verabschiedete Jahresabschluss weist einen Überschuss von 232,1 Millionen Tunesischen Dinar (Mtnd) aus. Damit liegt das Ergebnis nur minimal unter dem Vorjahreswert von 232,388 Mtnd. Diese Stabilität spiegelt sich auch im operativen Geschäft wider: Das Nettozinsergebnis kletterte leicht um 0,2 % auf 709,5 Millionen Dinar.

    Dividende auf konstantem Niveau

    Ein zentraler Punkt für Anleger ist der neue Dividendenvorschlag. Der Verwaltungsrat plant eine Ausschüttung von 4,200 Tnd pro Aktie. Auf den ersten Blick wirkt dies wie eine Kürzung gegenüber den 5 Tnd des Vorjahres. Jedoch erhöhte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien im gleichen Zeitraum von 42 Millionen auf 50 Millionen Stück. Bereinigt um diesen Effekt bleibt die Dividende für die Aktionäre somit stabil.

    Die Fähigkeit der Bank, trotz der allgemeinen Herausforderungen im tunesischen Bankensektor eine solide Rentabilität aufrechtzuerhalten, gilt unter Marktbeobachtern als wichtiges Signal. Die Attijari Bank scheint ihren Kurs in einem dynamischen Umfeld beizubehalten.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Attijari Bank?

    Entscheidung im April

    Die endgültige Entscheidung über die Gewinnverwendung fällt auf der ordentlichen Hauptversammlung. Diese ist für Freitag, den 10. April 2026, angesetzt. Dort müssen die Aktionäre den Dividendenvorschlag und die Bilanz offiziell genehmigen.

    Die Strategie der Attijari Bank ist offensichtlich auf Beständigkeit ausgelegt. Mit der stabil gehaltenen bereinigten Dividende signalisiert das Management Verlässlichkeit gegenüber den Anteilseignern. Am 10. April wird die Zustimmung der Aktionäre zur vorgeschlagenen Ausschüttungspolitik den Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 markieren.

    Anzeige

    Attijari Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Attijari Bank-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

    Die neusten Attijari Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Attijari Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Attijari Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion dur...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Erwin Größ Strabag Real Estate Mein:G, Space...

    » Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

    » ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...

    » Umbra Applied Technologies Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Attijari Bank Aktie: Solide Bilanz ( Finanztrends)

    » Bitkom-Studie: Jeder zweite Chef hält Männer für IT-talentiert ( Finanzt...

    » Kommunen in der Finanzfalle: 35 Milliarden Euro Defizit bedroht Jobs ( F...

    » E-Rechnung: E-Commerce vor der digitalen Buchhaltungspflicht ( Finanztre...

    » JD Logistics Aktie: Europa-Offensive ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
    Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
    Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
    Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)
    Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.98%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1), Uniqa(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Uniqa
      Star der Stunde: FACC 2.23%, Rutsch der Stunde: Amag -1.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1), Erste Group(1)
      BSN Vola-Event Commerzbank
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de