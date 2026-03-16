Bitkom-Studie: Jeder zweite Chef hält Männer für IT-talentiert ( Finanztrends)

16.03.2026, 7133 Zeichen

Eine neue Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt: Fast die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland hält Männer für technisch begabter als Frauen. Das ist ein fatales Signal für eine Branche, die händeringend weibliche Fachkräfte sucht. Anlässlich des Weltfrauentags Anfang März 2026 legt die Untersuchung offen, wie tief verankerte Vorurteile den digitalen Wandel ausbremsen. Während die Tech-Branche unter einem massiven Fachkräftemangel leidet, schrumpft der Frauenanteil in Europa sogar. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz droht, diese Kluft weiter zu vertiefen.

Das Rekrutierungs-Paradoxon: Klischees trotz Fachkräftemangel

Die Bitkom-Befragung von über 600 Unternehmensführungen offenbart einen eklatanten Widerspruch. Obwohl 65 Prozent der Firmen einräumen, dass der IT-Fachkräftemangel ohne mehr Frauen nicht zu lösen ist, glauben 43 Prozent der Befragten, Männer seien für Technikberufe besser geeignet. Dieses Klischee ist bei Männern (44 Prozent) wie Frauen (39 Prozent) in Führungsetagen verbreitet.

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Die Realität in den Unternehmen spiegelt diese Haltung wider. In 89 Prozent der deutschen Firmen besetzen Frauen weniger als die Hälfte der IT- und Digital-Positionen. Es klafft eine Lücke zwischen wirtschaftlicher Einsicht und gelebter Personalpolitik. „Stereotype Rollenbilder sind in der modernen Unternehmenskultur nach wie vor fest verankert“, so die Bitkom-Führung. Verzerrte Auswahlverfahren und männerdominierte Netzwerke verhindern oft, dass qualifizierte Frauen in Schlüsselrollen gelangen.

Die Flucht aus der Tech-Branche: Toxische Kultur und fehlende Aufstiegschancen

Frauen für IT zu gewinnen, ist das eine. Sie zu halten, stellt sich als mindestens ebenso große Herausforderung heraus. Analysen zeigen, dass 50 Prozent der Technikerinnen die Branche verlassen, bevor sie 35 Jahre alt werden. Ihre Abwanderungsrate liegt 45 Prozent höher als bei ihren männlichen Kollegen.

Die Gründe sind systemisch: 56 Prozent der ausscheidenden Frauen nennen eine toxische Arbeitskultur mit Mikroaggressionen und Ausgrenzung als Hauptgrund. Für 48 Prozent sind fehlende Aufstiegschancen entscheidend. Diese „zerbrochene Sprosse“ auf der Karriereleiter ist real. Zwar stellen Frauen etwa 40 Prozent der europäischen Tech-Belegschaft, doch sie besetzen laut dem Ravio-Vergütungsreport 2026 nur 21 Prozent der Führungspositionen.

Hinzu kommt eine erhebliche Lohnlücke. Der unbereinigte Gender Pay Gap im europäischen Tech-Sektor liegt 2026 bei 23 Prozent. Global verdienen Frauen in der Tech-Branche nur 84 Cent für jeden Dollar, den ein Mann erhält. Diese finanzielle Benachteiligung untergräbt nicht nur die langfristige Sicherheit, sondern signalisiert auch eine systematische Geringschätzung weiblicher Expertise.

KI als Risiko: Automatisierung bedroht typische Frauen-Jobs

Die rasante Integration Künstlicher Intelligenz wird zur Zäsur für Frauen in der IT. Sie birgt Risiken, aber auch Chancen. Ein McKinsey-Bericht vom März 2026 warnt: Der KI-Boom verlagert die Nachfrage nach Tech-Rollen – oft zum Nachteil von Frauen.

Frauen sind überproportional in Einstiegspositionen vertreten, etwa im einfachen Programmieren, im Qualitätsmanagement oder in der administrativen Koordination. Genau diese Jobs sind besonders anfällig für KI-Automatisierung. Die Nachfrage nach entsprechenden Stellen in der Produktentwicklung und Softwaretechnik ging zwischen 2024 und 2025 zweistellig zurück.

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Die Wachstumsbereiche dagegen – KI, Daten und Analytik – bleiben eine Männerdomäne. Weltweit besetzen Frauen nur 22 Prozent der KI-Positionen und lediglich 18 Prozent der KI-Forschungsrollen. Zudem nutzen nur 34 Prozent der Frauen täglich KI-Tools am Arbeitsplatz, bei Männern sind es 43 Prozent. Experten warnen: Wenn Frauen nicht aktiv für KI qualifiziert und in Entwicklung und Steuerung integriert werden, wird die Technologie bestehende Ungleichheiten zementieren und einen großen Teil der weiblichen Tech-Belegschaft verdrängen.

Strukturelles Versagen: Von der Bildung in die Karrierefalle

Die Folgen dieses Systemversagens wiegen schwer. Obwohl Frauen in Europa 33 Prozent der Bachelor- und 39 Prozent der Doktorabsolventen in MINT-Fächern stellen, gelingt der Übergang in dauerhafte Tech-Karrieren nicht. Im Gegenteil: Der Anteil von Frauen in europäischen Tech-Rollen ist in den letzten drei Jahren von 22 auf 19 Prozent gesunken.

Vielfaltsversprechen der Unternehmen haben oft nur oberflächliche PR-Metriken im Blick, anstatt die Ursachen anzugehen. Es ist kein Nachwuchsproblem, sondern ein strukturelles Versagen mit drei Säulen: Rekrutierungsvorurteile, ungleiche Bezahlung und unflexible Arbeitsumgebungen. Die wirtschaftlichen Kosten sind immens. Der stetige Abfluss weiblicher Fachkräfte entzieht dem Markt Milliarden an Produktivität und Innovationspotenzial.

Finanzierungshürden verschärfen das Problem. Gründungsteams, die ausschließlich aus Frauen bestehen, erhalten global nur etwa 2 Prozent des gesamten Wagniskapitals. Das bremst weiblich getriebene Innovationen in Zukunftstechnologien aus.

Die bevorstehende Umsetzung der EU-Transparenzrichtlinie für gleiches Entgelt wird die Repräsentation und Lohngerechtigkeit von einer freiwilligen Zielsetzung zu einer strikten Compliance-Pflicht machen. Unternehmen, die diese systemischen Barrieren nicht abbauen, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch einen schwerwiegenden Wettbewerbsnachteil im Zeitalter der technologischen Komplexität.

Ausblick: Nur strukturelle Veränderungen bringen Gleichstellung

Die nächsten Jahre entscheiden. Um Parität in der IT zu erreichen, braucht es keine weiteren Imagekampagnen, sondern aggressive, strukturelle Eingriffe. Unternehmen müssen gezielte Strategien umsetzen, um Frauen zu fördern – insbesondere nach einer Karrierepause, die laut aktuellen Einschätzungen die Hälfte aller Wiedereinstiegshürden ausmacht.

Die Branche erwartet einen stärkeren Fokus auf Gehaltsaudits, transparente Beförderungswege und verbindliche, geschlechterausgewogene Einstellungspraktiken. Parallel sind gezielte Qualifizierungsprogramme nötig, damit Frauen in hochwachsende KI-Rollen wechseln können. Zudem wächst der Druck für eine geschlechtergerechte Gestaltung und algorithmische Überprüfung, damit die nächste KI-Generation keine historischen Vorurteile in die digitale Infrastruktur einbaut. Ohne diese entschlossenen Maßnahmen verliert die Tech-Branche einen kritischen Teil ihrer Belegschaft – und verschärft den globalen Talentmangel weiter.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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