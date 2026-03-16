Kommunen in der Finanzfalle: 35 Milliarden Euro Defizit bedroht Jobs ( Finanztrends)

16.03.2026, 4951 Zeichen

Die Finanzkrise der deutschen Kommunen erreicht einen kritischen Punkt. Eine neue Studie prognostiziert ein Rekorddefizit von bis zu 35 Milliarden Euro für 2026. Die Folge: Städte und Gemeinden streichen massiv Stellen – ausgerechnet in einer Zeit des akuten Fachkräftemangels.

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Bürgermeister schlagen Alarm

Die Lage ist dramatisch. Eine Umfrage der Körber-Stiftung unter 1.705 ehrenamtlichen Bürgermeistern, veröffentlicht am 13. März 2026, zeigt das ganze Ausmaß der Verzweiflung. 88 Prozent der Lokalpolitiker sehen die leeren Kassen als riesige Herausforderung. Nur noch 33 Prozent sind mit ihren finanziellen Spielräumen zufrieden – ein starker Einbruch gegenüber 51 Prozent vor zwei Jahren.

Bereits Anfang März warnten die großen kommunalen Spitzenverbände – der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund – gemeinsam vor dem Kollaps. „Die Haushalte brechen unter der strukturellen Unterfinanzierung zusammen“, so die eindringliche Botschaft an Bund und Länder. Ohne ein schnelles Rettungspaket drohten verheerende Folgen für die Infrastruktur und die lokale Demokratie.

Sozialausgaben explodieren

Die Wurzel des Übels sind explodierende Pflichtausgaben, die die Kommunen allein stemmen müssen. Der Bund hat in den vergangenen Jahren immer neue Aufgaben – vor allem im Sozialbereich – an die Basis delegiert, ohne die Finanzierung nachhaltig zu sichern.

Die Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung steigen jährlich um etwa zehn Prozent. Noch dramatischer ist die Entwicklung bei den Kosten für die Pflegehilfe: Sie sind in den letzten zwei Jahren um über 20 Prozent gestiegen. Kein kommunaler Haushalt könne diese Dynamik auf Dauer aushalten, so die Verbände.

Gleichzeitig brechen den Kommunen die Einnahmen weg. Die Gewerbesteuer, ihre wichtigste eigene Einnahmequelle, sinkt, weil die deutsche Industrie in der Krise steckt und Investitionen zurückfährt. Die Folge: Freiwillige Leistungen werden gestrichen. Schwimmbäder, Bibliotheken und Jugendzentren schließen. Und das Personal wird zum Kostenfaktor.

Der fatale Personalabbau

Um die Haushalte kurzfristig zu konsolidieren, setzen immer mehr Kommunen auf den Rotstift bei den Stellen. Es gelten Einstellungsstopps, vakante Posten werden nicht nachbesetzt, und durch Renten ausscheidende Mitarbeiter werden nicht ersetzt.

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Dabei entsteht ein paradoxes Bild: Der öffentliche Dienst leidet bereits unter einem historischen Fachkräftemangel. Schätzungsweise 600.000 Stellen sind bundesweit unbesetzt. Die verbliebenen Mitarbeiter rackern sich mit Millionen Überstunden ab, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Gewerkschaften wie ver.di und der dbb beamtenbund und tarifunion laufen Sturm. Sie warnen, dass weitere Kürzungen die Qualität der öffentlichen Dienste kollabieren lassen. Bauanträge würden noch länger liegen, Sozialhilfeanträge verzögert und Ämter völlig überlastet. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz forcierte Digitalisierung sei kein Allheilmittel, da vielen Kommunen die technische Infrastruktur für eine echte Entlastung fehle.

Teufelskreis aus Defizit und Tarifrunde

Die Krise spitzt sich 2026 weiter zu, nicht zuletzt durch die anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohnsteigerungen von sieben Prozent oder mindestens 300 Euro mehr im Monat, um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu erhalten.

Aus Sicht der Kommunen sind hohe Abschlüsse jedoch brandgefährlich. Sie würden das 35-Milliarden-Loch nur noch tiefer graben und könnten am Ende zu noch mehr Stellenstreichungen zwingen. Ein Teufelskreis.

Als Ausweg fordern die kommunalen Spitzenverbände eine grundlegende Finanzreform. Eine zentrale Forderung: Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer soll um zehn Prozentpunkte erhöht werden. Das würde den Haushalten rund 30 Milliarden Euro frisches Geld bringen. Zudem müsse der Bund einen größeren Teil der explodierenden Sozialkosten übernehmen.

Bis es zu solchen strukturellen Lösungen kommt, bleibt die Lage prekär. Die Kommunen werden ihren Personalbestand weiter als Sparkasse behandeln müssen. 2026 wird damit zum Jahr des erbitterten Ringens zwischen pleitebedrohten Rathäusern und einem völlig überlasteten öffentlichen Dienst.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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