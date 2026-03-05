Morgan Stanley Aktie: Jobkahlschlag läuft ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 2318 Zeichen
Morgan Stanley trennt sich von rund 2.500 Mitarbeitern – das entspricht etwa 3 Prozent der gesamten Belegschaft. Die Entlassungswelle rollt seit vergangener Woche durch alle drei großen Geschäftsbereiche der US-Investmentbank: Investment Banking und Trading, Vermögensverwaltung sowie Asset Management. Der Großteil der Kündigungen erfolgte gestern.
Die Stellenstreichungen betreffen nicht nur die amerikanischen Standorte, sondern ziehen sich durch das internationale Netzwerk der Bank. Morgan Stanley reiht sich damit ein in eine Serie von Personalabbau bei großen US-Konzernen.
Effizienzsteigerung durch KI als Treiber
Was unterscheidet diese Entlassungswelle von früheren Restrukturierungen? Branchenbeobachter sehen einen klaren Zusammenhang mit dem Vormarsch künstlicher Intelligenz. Jack Dorseys Block Inc hatte Ende Februar bereits 40 Prozent seiner Stellen gestrichen, Amazon kündigte im Januar den Abbau von 16.000 Arbeitsplätzen an.
Der gemeinsame Nenner: Viele dieser Kürzungen werden mit Produktivitätsgewinnen durch KI-gestützte Prozesse begründet. Was früher Teams von Analysten erledigten, übernehmen zunehmend automatisierte Systeme.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Morgan Stanley?
Stille Abwicklung ohne große Ankündigung
Auffällig ist die geräuschlose Durchführung der Maßnahme. Während andere Konzerne ihre Restrukturierungen medienwirksam kommunizieren, vollzieht Morgan Stanley den Personalabbau ohne offizielle Stellungnahme. Auf Anfragen von Nachrichtenagenturen reagierte die Bank bislang nicht.
Die zeitliche Streuung über mehrere Tage deutet auf eine koordinierte, aber diskret durchgeführte Aktion hin. Für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet dies jedoch die gleiche harte Realität: In einer Branche, die traditionell von Personalfluktuation geprägt ist, verschärft sich der Wettbewerb um verbleibende Positionen weiter.
Morgan Stanley-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Morgan Stanley-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten Morgan Stanley-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Morgan Stanley-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Morgan Stanley: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
05.03.2026, 2318 Zeichen
Morgan Stanley trennt sich von rund 2.500 Mitarbeitern – das entspricht etwa 3 Prozent der gesamten Belegschaft. Die Entlassungswelle rollt seit vergangener Woche durch alle drei großen Geschäftsbereiche der US-Investmentbank: Investment Banking und Trading, Vermögensverwaltung sowie Asset Management. Der Großteil der Kündigungen erfolgte gestern.
Die Stellenstreichungen betreffen nicht nur die amerikanischen Standorte, sondern ziehen sich durch das internationale Netzwerk der Bank. Morgan Stanley reiht sich damit ein in eine Serie von Personalabbau bei großen US-Konzernen.
Effizienzsteigerung durch KI als Treiber
Was unterscheidet diese Entlassungswelle von früheren Restrukturierungen? Branchenbeobachter sehen einen klaren Zusammenhang mit dem Vormarsch künstlicher Intelligenz. Jack Dorseys Block Inc hatte Ende Februar bereits 40 Prozent seiner Stellen gestrichen, Amazon kündigte im Januar den Abbau von 16.000 Arbeitsplätzen an.
Der gemeinsame Nenner: Viele dieser Kürzungen werden mit Produktivitätsgewinnen durch KI-gestützte Prozesse begründet. Was früher Teams von Analysten erledigten, übernehmen zunehmend automatisierte Systeme.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Morgan Stanley?
Stille Abwicklung ohne große Ankündigung
Auffällig ist die geräuschlose Durchführung der Maßnahme. Während andere Konzerne ihre Restrukturierungen medienwirksam kommunizieren, vollzieht Morgan Stanley den Personalabbau ohne offizielle Stellungnahme. Auf Anfragen von Nachrichtenagenturen reagierte die Bank bislang nicht.
Die zeitliche Streuung über mehrere Tage deutet auf eine koordinierte, aber diskret durchgeführte Aktion hin. Für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet dies jedoch die gleiche harte Realität: In einer Branche, die traditionell von Personalfluktuation geprägt ist, verschärft sich der Wettbewerb um verbleibende Positionen weiter.
Morgan Stanley-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Morgan Stanley-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:
Die neusten Morgan Stanley-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Morgan Stanley-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Morgan Stanley: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG