Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsführung: Der "Börsepeople"-Podcast mit Frederic Esters (Podcast)
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In der Episode S24/18 des Karriere-Podcasts „Börsepeople" begrüßt Host Christian Drastil den geschäftsführenden Gesellschafter Frederic Esters von der Yes Investmedia GmbH – und zeichnet dabei das Bild eines ungewöhnlichen Unternehmensaufbaus, der vom Werbetexten für Fachverlage bis hin zu einem Netzwerk aus Börsenportalen mit über zwei Millionen Privatanlegern im Monat reicht. Vom Fußball-Trip in die Selbstständigkeit Die Gründungsgeschichte der YES-Investmedia beginnt im Jahr 2010, als Yannick Esters am 1. Mai ein Einzelunternehmen ins Leben ruft. Der Fokus liegt zunächst auf Werbetexten für die Fachverlagsbranche – ein vergleichsweise unspektakulärer Einstieg in die Content-Welt. Bereits 2011 kommt die erste Mitarbeiterin hinzu, das Unternehmen beginnt zu wachsen. Der Einstieg von Frederic Esters, dem jüngeren Bruder, könnte kaum ungeplanter gewesen sein. Im Sommer 2012 reist...
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