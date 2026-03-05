SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.03.2026, 776 Zeichen

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8465
- ATX nach zwei schwachen Tagen erholt (gestern viertgrösster Punkteverlust im ATX TR ever)
- AT&S Tagessieger
- Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, Strabag
- ATXFive-Vermutung bestätigt
- Christine Petzwinkler läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Chefredakteurin des Börse Social Network sorgt für den Private Investor Relations Feed, der ab sofort auch in der Social Trading Welt beim Austria 30 Private IR wikifolio eingesetzt wird
- O-Ton Hans Lang
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls erholt
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.03.)


(05.03.2026)

