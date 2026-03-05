Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
05.03.2026, 776 Zeichen
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8465
- ATX nach zwei schwachen Tagen erholt (gestern viertgrösster Punkteverlust im ATX TR ever)
- AT&S Tagessieger
- Zahlen von Palfinger, Porr, News zu Warimpex, Reploid, Post, Strabag
- ATXFive-Vermutung bestätigt
- Christine Petzwinkler läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Chefredakteurin des Börse Social Network sorgt für den Private Investor Relations Feed, der ab sofort auch in der Social Trading Welt beim Austria 30 Private IR wikifolio eingesetzt wird
- O-Ton Hans Lang
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls erholt
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.03.)
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
