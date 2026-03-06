Aya Gold & Silver Aktie: Expansionskurs ( Finanztrends)

06.03.2026, 2688 Zeichen

Aya Gold & Silver forciert seine Aktivitäten in Marokko und meldet Fortschritte beim Boumadine-Projekt. Die Entdeckung einer neuen mineralisierten Struktur könnte die Ressourcenbasis des Unternehmens signifikant erweitern. Während das Management das Bohrprogramm beschleunigt, stellt sich die Frage nach der langfristigen Skalierbarkeit der Produktion.

Neue Strukturen im Fokus

Die jüngsten Berichte verdeutlichen das Potenzial der marokkanischen Standorte. Durch ein umfassendes Bohrprogramm wurde eine neue, parallel zum Haupttrend verlaufende Zone identifiziert. Um diese geologischen Ziele schnellstmöglich in Richtung einer Machbarkeitsstudie zu führen, hat die Unternehmensleitung zusätzliche Ressourcen mobilisiert.

Die Erweiterung der Bergbaulizenz bietet zudem neuen Raum für Explorationen, die nun systematisch in das bestehende Projektmodell integriert werden. Trotz eines jüngsten Kursrücksetzers von rund 13 Prozent innerhalb einer Woche notiert die Aktie bei 15,81 Euro noch immer über 110 Prozent höher als vor einem Jahr. Die technischen Teams konzentrieren sich weiterhin auf hochgradige Vererzungsmuster, wobei die Datenerhebung über die kommenden Quartale fortgesetzt wird.

Faktoren für die Bewertung

Marktbeobachter richten ihr Augenmerk vor allem auf die Beständigkeit der Bohrergebnisse in den neuen Zonen. In einem Marktumfeld, das Anfang 2026 von angebotsseitigen Engpässen und der Suche nach stabilen Jurisdiktionen geprägt ist, gewinnen hochgradige Assets an Bedeutung. Die Mobilisierung zusätzlicher Ausrüstung und der Fortschritt der mehrjährigen Kampagne dienen dabei als Gradmesser für das operative Tempo.