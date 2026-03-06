Broadridge Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

06.03.2026, 2590 Zeichen

Broadridge Financial Solutions ordnet seine Führungsstruktur neu und hebt nach einem soliden zweiten Quartal die Jahresziele an. Mit der Verpflichtung eines erfahrenen Strategen will das Unternehmen seine Marktposition festigen und technologische Innovationen vorantreiben. Doch welche Impulse verspricht sich das Management konkret von der neuen Personalie?

Personalentscheidungen und Fokuswechsel

Gestern gab das Unternehmen die Ernennung von Allen Weinberg zum Chief Growth and Strategy Officer bekannt. Weinberg, der als Senior Partner von McKinsey & Company kommt, übernimmt diese neu geschaffene Position, um strategische Prioritäten zu zentralisieren. Er berichtet direkt an CEO Tim Gokey und soll vor allem neue Marktchancen identifizieren sowie Produktinnovationen bewerten.

Gleichzeitig wechselt Germán Soto Sanchez von der Strategieabteilung in die Rolle des Chief Product and Enterprise Platform Officer. In dieser Funktion konzentriert er sich auf den Ausbau der Unternehmensplattformen und die Skalierung von Tokenisierungs-Projekten. Flankiert wird der Umbau durch technologische Updates: Bereits vorgestern wurden Erweiterungen für die ProxyVote-Plattform vorgestellt, die Anlegern eine direktere Mitbestimmung bei Abstimmungsprozessen ermöglichen.

Starkes Quartal stützt Ausblick

Die strategischen Schritte erfolgen vor dem Hintergrund positiver Geschäftszahlen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Broadridge den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 1,71 Milliarden US-Dollar. Die wiederkehrenden Umsätze wuchsen dabei um 9 % auf 1,07 Milliarden US-Dollar.