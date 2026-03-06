SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DAXglobal BRIC: Unterstützung im Test ( Finanztrends)

06.03.2026, 3393 Zeichen

Während steigende Ölpreise den Energiesektor stützen, sorgt der Zinsanstieg in den USA für einen Rückzug der Investoren aus den Schwellenländern. Der DAXglobal BRIC Index verliert am heutigen Freitag deutlich an Boden und nähert sich einer kritischen technischen Marke. Kann die psychologisch wichtige Schwelle von 1.200 Punkten den Abverkauf stoppen?

Energie-Stärke gegen Banken-Schwäche

Das bestimmende Thema des heutigen Handelstages ist die Entkoppelung von Energie- und Finanzwerten. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg am Freitag um 1,5 Prozent auf 87 US-Dollar – den höchsten Stand seit Juli 2024. Dies stützte Schwergewichte wie PetroChina (+3,8 %) und CNOOC (+3,1 %).

Diese Gewinne reichten jedoch nicht aus, um die Verluste im Bankensektor auszugleichen, der über die Hälfte der Indexgewichtung ausmacht. In Mumbai und an den chinesischen Börsen kam es zu deutlichen Verkäufen. Die HDFC Bank verlor 4,2 Prozent, während die China Construction Bank mit einem Minus von 3,8 Prozent unter Sorgen um die Zinskurve litt. Das Handelsvolumen liegt aktuell 18 Prozent über dem 30-Tage-Durchschnitt, was auf eine breite Abgabebereitschaft institutioneller Anleger hindeutet.

Technische Marken im Fokus

Mit dem heutigen Kursrutsch ist der Index unter seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 1.228,40 Punkten gefallen. Diese Linie hatte im Februar noch zuverlässig als Unterstützung gedient.

  • Unterstützung und Widerstand: Die unmittelbare Auffanglinie liegt bei 1.200 Punkten. Ein Durchbrechen dieser Marke könnte weitere Verkäufe in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.185 Punkten auslösen. Erholungsversuche stoßen am Morgenhoch von 1.240 Punkten auf Widerstand.
  • Momentum: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist auf 40,1 gefallen. Er nähert sich damit dem überverkauften Bereich, lässt aber kurzfristig noch Raum für weitere Abwärtsbewegungen.
Kapitalflucht in US-Anleihen

Der Druck auf den Index wird durch makroökonomische Faktoren verstärkt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg heute auf 4,17 Prozent. Dieser Anstieg zieht Liquidität aus den Emerging Markets ab und begünstigt den US-Dollar als sicheren Hafen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BNP Par Cw50 Daxglobal Bric?

Institutionelle Aktivitäten zeigen zudem eine deutliche Zunahme von Put-Optionen für das Monatsende. Große Block-Trades bei chinesischen Bankwerten deuten darauf hin, dass Portfoliomanager ihre Bestände vor den wichtigen Wirtschaftsdaten der nächsten Woche umschichten.

Der DAXglobal BRIC Index geht geschwächt in die letzten Handelsstunden der europäischen Sitzung. Sollte die US-Eröffnung keine Stabilisierung bringen, ist ein Tagesschlusskurs nahe dem bisherigen Tagestief von 1.207,50 Punkten wahrscheinlich. Ein Scheitern an der 1.200-Punkte-Marke zum Handelsschluss würde die charttechnische Lage für den Monat März grundlegend verschlechtern.

Anzeige

BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BNP Par Cw50 Daxglobal Bric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

Random Partner

Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)

» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)

» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)

» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)

» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)

» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)

» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...

» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
Klarna Group Plc erläutert die Abläufe beim Auslaufen der Lock-up-Frist am 9. März
iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 3393 Zeichen

    Während steigende Ölpreise den Energiesektor stützen, sorgt der Zinsanstieg in den USA für einen Rückzug der Investoren aus den Schwellenländern. Der DAXglobal BRIC Index verliert am heutigen Freitag deutlich an Boden und nähert sich einer kritischen technischen Marke. Kann die psychologisch wichtige Schwelle von 1.200 Punkten den Abverkauf stoppen?

    Energie-Stärke gegen Banken-Schwäche

    Das bestimmende Thema des heutigen Handelstages ist die Entkoppelung von Energie- und Finanzwerten. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg am Freitag um 1,5 Prozent auf 87 US-Dollar – den höchsten Stand seit Juli 2024. Dies stützte Schwergewichte wie PetroChina (+3,8 %) und CNOOC (+3,1 %).

    Diese Gewinne reichten jedoch nicht aus, um die Verluste im Bankensektor auszugleichen, der über die Hälfte der Indexgewichtung ausmacht. In Mumbai und an den chinesischen Börsen kam es zu deutlichen Verkäufen. Die HDFC Bank verlor 4,2 Prozent, während die China Construction Bank mit einem Minus von 3,8 Prozent unter Sorgen um die Zinskurve litt. Das Handelsvolumen liegt aktuell 18 Prozent über dem 30-Tage-Durchschnitt, was auf eine breite Abgabebereitschaft institutioneller Anleger hindeutet.

    Technische Marken im Fokus

    Mit dem heutigen Kursrutsch ist der Index unter seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 1.228,40 Punkten gefallen. Diese Linie hatte im Februar noch zuverlässig als Unterstützung gedient.

    • Unterstützung und Widerstand: Die unmittelbare Auffanglinie liegt bei 1.200 Punkten. Ein Durchbrechen dieser Marke könnte weitere Verkäufe in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.185 Punkten auslösen. Erholungsversuche stoßen am Morgenhoch von 1.240 Punkten auf Widerstand.
    • Momentum: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist auf 40,1 gefallen. Er nähert sich damit dem überverkauften Bereich, lässt aber kurzfristig noch Raum für weitere Abwärtsbewegungen.
    Kapitalflucht in US-Anleihen

    Der Druck auf den Index wird durch makroökonomische Faktoren verstärkt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg heute auf 4,17 Prozent. Dieser Anstieg zieht Liquidität aus den Emerging Markets ab und begünstigt den US-Dollar als sicheren Hafen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BNP Par Cw50 Daxglobal Bric?

    Institutionelle Aktivitäten zeigen zudem eine deutliche Zunahme von Put-Optionen für das Monatsende. Große Block-Trades bei chinesischen Bankwerten deuten darauf hin, dass Portfoliomanager ihre Bestände vor den wichtigen Wirtschaftsdaten der nächsten Woche umschichten.

    Der DAXglobal BRIC Index geht geschwächt in die letzten Handelsstunden der europäischen Sitzung. Sollte die US-Eröffnung keine Stabilisierung bringen, ist ein Tagesschlusskurs nahe dem bisherigen Tagestief von 1.207,50 Punkten wahrscheinlich. Ein Scheitern an der 1.200-Punkte-Marke zum Handelsschluss würde die charttechnische Lage für den Monat März grundlegend verschlechtern.

    Anzeige

    BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BNP Par Cw50 Daxglobal Bric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    BNP Par Cw50 Daxglobal Bric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

    Random Partner

    Freisinger
    FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)

    » Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

    » Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)

    » JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)

    » Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)

    » AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)

    » BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)

    » Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

    » Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...

    » Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
    Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
    Klarna Group Plc erläutert die Abläufe beim Auslaufen der Lock-up-Frist am 9. März
    iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
    ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de