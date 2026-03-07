SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)

07.03.2026, 2171 Zeichen

Ann Joo Resources ordnet seine Beteiligungsverhältnisse neu. Gestern gab das Unternehmen bekannt, dass die Tochtergesellschaft Ann Joo Green Energy (AJGE) ihre 51-prozentige Beteiligung an Bumi Segar Indah (BSI) veräußert hat. Welchen Nutzen verspricht sich die Konzernführung von dieser internen Verschiebung?

Details zum Beteiligungstransfer

Der Transfer umfasst Redeemable Preference Shares (RPS) im Wert von 74,12 Millionen Ringgit Malaysia (RM). Käufer der Anteile ist mit Ann Joo Trading (AJT) eine weitere hundertprozentige Tochtergesellschaft des Konzerns. Da es sich um eine Transaktion zwischen Tochterunternehmen handelt, wurde der Kaufpreis auf Basis des Rücknahmepreises der ausstehenden Anteile festgelegt. Die notwendigen Genehmigungen der beteiligten Gremien liegen bereits vor.

Finanzieller Kontext

Diese Maßnahme erfolgt nach einem wirtschaftlich herausfordernden Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen verzeichnete im Gesamtjahr einen Umsatz von 2,17 Milliarden MYR und einen Nettoverlust von 255,77 Millionen MYR. Zwar konnte das Unternehmen den Nettoverlust im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 70,17 Millionen MYR reduzieren, dennoch sank der Umsatz in diesem Zeitraum deutlich auf 509,31 Millionen MYR (Vorjahr: 603,43 Millionen MYR).

Die Bündelung der Anteile unter der Handels- und Investmentsparte AJT dient der Optimierung der operativen Strukturen innerhalb der Konzernhierarchie. Mit dem Abschluss dieser Übertragung ist die Neuausrichtung der BSI-Beteiligung beendet, während sich das Management nun auf die Stabilisierung der Erlöse im laufenden Geschäftsjahr konzentriert.

(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

