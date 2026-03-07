Reisekosten 2026: Neue Pauschalen für Pendler, alte Sätze für Verpflegung ( Finanztrends)

07.03.2026, 5328 Zeichen

Für deutsche Unternehmen und ihre Mitarbeiter gelten seit Jahresbeginn wichtige Neuregelungen bei der Reisekostenabrechnung. Während sich die Pendlerpauschale vereinfacht hat, bleiben die inländischen Verpflegungssätze unverändert – trotz anhaltender Inflation.

Die aktuellen Vorgaben des Bundesfinanzministeriums (BMF) aus Dezember 2025 sind nun bindend. Wer sie ignoriert, riskiert Fehler bei der Lohnsteuer und Probleme bei Betriebsprüfungen. Dieser Überblick zeigt, worauf es 2026 ankommt.

Verpflegungspauschalen: Keine Erhöhung trotz Teuerung

Eine der größten Überraschungen: Die inländischen Verpflegungssätze bleiben 2026 auf dem Niveau der Vorjahre. Der im Wachstumschancengesetz diskutierte Anstieg auf 16 bzw. 32 Euro wurde nicht umgesetzt.

Somit gelten weiterhin 14 Euro bei Abwesenheiten von mehr als acht Stunden und 28 Euro für einen vollen 24-Stunden-Tag. Die strengen Abzugsregeln bei gestellten Mahlzeiten behalten ihre Gültigkeit. Wird etwa ein Hotel-Frühstück oder ein Kunden-Essen bereitgestellt, muss die Pauschale gekürzt werden – und zwar stets bezogen auf den vollen 24-Stunden-Satz von 28 Euro.

* Ein Frühstück bedeutet 20 Prozent Abzug (5,60 Euro).

* Für Mittag- oder Abendessen werden je 40 Prozent (11,20 Euro) abgezogen.

Steuerberater weisen darauf hin, dass diese Kürzungen auch an Tagen mit nur 14 Euro Anspruch vorzunehmen sind. Eine detailgenaue Dokumentation ist daher unerlässlich.

Auslandsreisen: Neue BMF-Tabellen sind Pflicht

Anders als im Inland werden die Auslandspauschalen jährlich an die Lebenshaltungskosten angepasst. Die zum 1. Januar 2026 in Kraft getretenen, länderspezifischen Sätze hat das BMF am 5. Dezember 2025 veröffentlicht.

Die Unterschiede sind erheblich: Während für Dänemark ein Tagessatz von 75 Euro gilt, sind es in anderen Ländern deutlich weniger. Buchhaltungsabteilungen müssen ihre ERP- und Reisekostensysteme dringend auf den neuesten Stand bringen. Die Verwendung veralteter 2025er Daten führt zu fehlerhaften Steuererklärungen.

Ein weiterer Knackpunkt: Maßgeblich ist der genaue Zeitpunkt der Grenzüberschreitung. Welcher Satz für An- und Abreisetag gilt, hängt von dieser Uhrzeit ab – eine Regelung, die penibles Tracking erfordert.

Pendlerpauschale: Vereinfachung ab dem ersten Kilometer

Ein zentraler Reformpunkt betrifft die Entfernungspauschale für den täglichen Weg zur ersten Tätigkeitsstätte. Hier gibt es eine wesentliche Vereinfachung.

Seit dem 1. Januar 2026 können Arbeitnehmer pauschal 0,38 Euro pro Kilometer ab dem ersten Kilometer der einfachen Strecke ansetzen. Bisher galt für die ersten 20 Kilometer nur ein Satz von 0,30 Euro, erst ab dem 21. Kilometer stieg er auf 0,38 Euro. Diese Angleichung bringt vor allem Pendler mit kürzeren Strecken steuerlich spürbar nach vorn und vereinfacht die Gehaltsabrechnung erheblich.

Unverändert bleibt dagegen die Kilometerpauschale für betrieblich veranlasste Fahrten mit dem Privat-Pkw. Sie liegt weiter bei 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer.

Digitale Tools werden zum Compliance-Muss

Die Komplexität des deutschen Reisekostenrechts macht manuelle Abrechnungen per Excel zum Auslaufmodell. Spezialisierte Softwarelösungen sind 2026 für Unternehmen jeder Größe zum Standard geworden.

Moderne Systeme nutzen Künstliche Intelligenz (KI) und Texterkennung (OCR), um Belege automatisch einzulesen, zu kategorisieren und Unregelmäßigkeiten zu markieren. Sie sind mit den aktuellen BMF-Tabellen hinterlegt, berechnen automatisch Mahlzeiten-Abzüge und wenden die korrekten Auslandssätze an.

Experten betonen: Diese Automatisierung ist keine reine Comfort-Funktion mehr, sondern eine grundlegende Compliance-Notwendigkeit. Sie minimiert menschliche Fehler, entlastet die Finanzabteilungen und beschleunigt die Erstattung – was sich positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt.

Ausblick: Digitale Integration und politischer Nachdruck

Die Entwicklung zeigt ein Spannungsfeld: Einerseits strebt der Gesetzgeber Vereinfachung an, wie die einheitliche Pendlerpauschale beweist. Andererseits hinken starre Sätze wie die Inlands-Verpflegungspauschale der ökonomischen Realität hinterher. Wirtschaftsverbände kritisieren, dass 28 Euro in Ballungsräumen kaum noch drei Mahlzeiten decken.

Für die Zukunft zeichnet sich eine weitere Vertiefung der Digitalisierung ab. Die Integration von HR-Software mit staatlichen Steuerportalen könnte Echtzeit-Compliance-Checks ermöglichen. Zudem dürften die Debatten um eine Anhebung der inländischen Pauschalen angesichts der Inflation in der nächsten Legislaturperiode wieder aufflammen.

Unternehmen sollten jetzt ihre Reiserichtlinien überprüfen und auf automatisierte Abläufe setzen. So sind sie nicht nur für heutige, sondern auch für künftige Änderungen bestens aufgestellt.

(07.03.2026)

