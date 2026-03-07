Krankengespräche: Muster-Betriebsvereinbarungen als Antwort auf hohe Fehlzeiten ( Finanztrends)

07.03.2026, 6022 Zeichen

Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf strukturierte Rückkehr-Gespräche, um die historisch hohen Krankheitsstände zu managen. Der Schlüssel dazu sind klare Muster-Betriebsvereinbarungen zwischen Management und Betriebsrat. Sie sollen Vertrauen schaffen, wo sonst Misstrauen wächst.

Anzeige

Eine rechtssichere Gestaltung von Betriebsvereinbarungen ist die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander und eine starke Verhandlungsposition des Betriebsrates. Sichern Sie sich diesen kostenlosen Ratgeber mit praxiserprobten Mustervorlagen und Checklisten. Muster-Betriebsvereinbarungen und Checklisten jetzt gratis sichern

Wirtschaft verliert 160 Milliarden Euro durch Krankheit

Der Druck, Abwesenheiten systematisch zu managen, ist enorm. Eine Studie des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) beziffert den Wertschöpfungsverlust für die deutsche Wirtschaft durch erhöhte Krankheitsraten der letzten vier Jahre auf bis zu 160 Milliarden Euro. Die Krankenquote lag 2025 bei 5,7 Prozent – und damit etwa zwei Prozentpunkte über dem historischen Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2019.

Aktuelle Daten der Krankenkassen bestätigen den anhaltenden Trend. Der BKK Dachverband meldete im Februar 2026 nur einen minimalen Rückgang der Quote von 5,90 auf 5,83 Prozent. Besorgniserregend ist der Anteil psychischer Erkrankungen: Er ist innerhalb eines Jahrzehnts um mehr als 50 Prozent gestiegen – von 0,62 Prozent (2016) auf 0,96 Prozent (2025). Auch das IGES Institut für die DAK-Gesundheit sieht die Quote auf hohem Niveau von 5,4 Prozent stagnieren, getrieben von Atemwegsinfekten und psychischen Belastungen.

Bundesarbeitsgericht setzt Grenzen für Atteste

Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden komplexer. Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 15. Januar 2025 (Az. 5 AZR 284/24) zeigt die Grenzen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auf. Geprüft wurde der Fall eines Arbeitnehmers, der nach einem Urlaub in Tunesien ein 24-tägiges Attest eines dortigen Arztes vorlegte. Dieser verordnete strikte Bettruhe und Reiseverbot.

Dennoch reiste der Mitarbeiter am letzten Tag der bescheinigten Krankheit mit der Fähre zurück nach Deutschland. Das BAG urteilte: Auch Atteste aus Nicht-EU-Staaten haben grundsätzlich dieselbe Beweiskraft wie deutsche. Im konkreten Fall zerstörten die Gesamtumstände jedoch die Glaubwürdigkeit des Attests. Die Beweislast für die Arbeitsunfähigkeit lag damit wieder beim Arbeitnehmer.

Rechtsexperten sehen darin einen Weckruf: Strukturierte und transparente Prozesse für Rückkehr-Gespräche helfen, lange oder auffällige Abwesenheiten professionell zu klären – lange bevor ein Gerichtsverfahren nötig wird.

So regeln Mustervereinbarungen das Gespräch

Genau hier kommen die Muster-Betriebsvereinbarungen für Krankengespräche ins Spiel. Sie legen verbindlich fest, wie, wann und von welchen Vorgesetzten Gespräche mit zurückkehrenden Mitarbeitern geführt werden.

Im Zentrum steht die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ziel ist laut Arbeitsrechtlern die erfolgreiche Rückkehr des Mitarbeiters, die Identifikation arbeitsbedingter Krankheitsursachen und die Prüfung von Anpassungen am Arbeitsplatz.

Ein Kernpunkt ist der Datenschutz. Die Vereinbarung muss sicherstellen, dass der Mitarbeiter zu Beginn des Gesprächs darauf hingewiesen wird: Er ist nicht verpflichtet, konkrete Diagnosen oder Krankheitsursachen preiszugeben. Oft ist auch vorgeschrieben, dass Führungskräfte für diese sensiblen Gespräche geschult werden müssen.

Die Vereinbarungen sehen meist ein gestuftes Vorgehen vor: Bei kurzen Abwesenheiten genügt ein einfaches Willkommensgespräch. Dauert die Krankheit länger als sechs Wochen innerhalb eines Jahres, muss das formale Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) greifen.

Anzeige

Besonders bei längeren Ausfällen ist ein strukturiertes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gesetzlich vorgeschrieben, um Arbeitsplätze langfristig zu erhalten. Dieser kostenlose Leitfaden bietet Ihnen einen bewährten Gesprächsleitfaden sowie eine fertige Muster-Betriebsvereinbarung für den gesamten BEM-Prozess. Kompletten BEM-Leitfaden mit Vorlagen kostenlos herunterladen

Analyse: Vertrauen statt Kontrolle als Erfolgsfaktor

In der angespannten Wirtschaftslage stehen Unternehmen im Dilemma: Sie müssen die Produktivität sichern, doch zu rigides Fehlzeiten-Management zerstört das Betriebsklima und führt vor Gericht. Ohne geregelte Betriebsvereinbarung werden Rückkehr-Gespräche von Mitarbeitern schnell als Verhör empfunden, das zum Arbeiten im Krankheitsfall drängen soll.

Eine kodifizierte Vereinbarung schützt beide Seiten. Sie bewahrt Mitarbeiter vor willkürlichen Maßnahmen und gibt der Führung ein legitimes Instrument an die Hand, um betriebliche Störungen zu adressieren. Integriert in das betriebliche Gesundheitsmanagement, können solche Gespräche systemische Probleme aufdecken. Zeigen sich etwa regelmäßig Stress und Unterbesetzung als Ursache für psychische Erkrankungen, kann das Management die Wurzel des Problems angehen – statt nur Einzelfälle zu sanktionieren.

Unternehmen mit gut strukturierten, kooperativen Vereinbarungen berichten von höherer Mitarbeiterbindung und erfolgreicheren Wiedereingliederungen.

Ausblick: Psychische Gesundheit und Digitalisierung prägen Zukunft

Das Rahmenwerk für Krankengespräche wird sich weiterentwickeln. Mit dem anhaltenden Anstieg psychischer Erkrankungen werden künftige Vereinbarungen noch speziellere Schulungen für Führungskräfte im Umgang mit diesem Thema erfordern.

Da Homeoffice und Hybridmodelle bleiben, müssen Protokolle für virtuelle Rückkehr-Gespräche in die Mustervereinbarungen einfließen. Arbeitsrechtler prognostizieren eine Verschiebung des Fokus: von der retrospektiven Erfassung von Abwesenheit hin zur proaktiven Gesundheitsförderung. Der Erfolg der Fehlzeitenpolitik wird künftig maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, eine Kultur des Vertrauens zu etablieren. Eine Kultur, in der der zurückkehrende Mitarbeiter nicht als Problem, sondern als wertvolle Ressource betrachtet wird, die Unterstützung braucht.

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner Polytec

Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)