SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequentis ..

14.07.2026, 2045 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Nach negativen Vorgaben aus Asien gerieten auch in Europa die Halbleiteraktien unter Druck. Zudem verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich, was zu gestiegenen Ölpreisen führte. Der österreichische Leitindex ATX schloss zum Wochenauftakt bei minus 0,32 Prozent und 6.464,30 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,31 Prozent auf 3.179,31 Zähler nach.

Von den anziehenden Ölpreisen profitieren die österreichischen Energiewerte. Die Verbund-Anteile legten um 2,09 Prozent zu. Die OMV-Aktien gewannen 2 Prozent, die EVN-Werte wuchsen um 0,87 Prozent. Zudem stiegen SBO um 1,48 Prozent. Der Bieterkampf um die in Wien ansässige Osteuropa-Bank Addiko geht indes weiter: Nachdem die RBI vergangene Woche die Mindestannahmequote bei ihrem Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien von über 75 Prozent auf mehr als 55 Prozent gesenkt hat, reduzierte auch die slowenische NLB die Schwelle von 75 Prozent auf über 50 Prozent. NLB bietet 37 Euro je Addiko-Anteilsschein, die RBI offeriert 26,50 Euro. Die Addiko-Aktie schloss an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,24 Prozent bei 26,20 Euro. RBI-Titel blieben unverändert. Zu den Verlierern des Tages zählten einige Banken- und Versicherungswerte. Die VIG-Anteilscheine verbilligten sich um 2,7 Prozent. Uniqa gaben um 2,23 Prozent nach. Die Aktien der Erste Group fielen um 1,19 Prozent, die Bawag -Werte um 0,45 Prozent. Erneut an Boden verloren mit einem Minus von 1,61 Prozent AT&S nach negativen Vorgaben für Technologie- und hier insbesondere Halbleiterwerte aus Asien. Die Aktien des heimischen Leiterplattenherstellers hatten schon am Freitag mehr als zwei Prozent eingebüßt. Allerdings wurden die Verluste gegen Ende des Handelstages eingebremst, lagen die Aktien zwischenzeitlich schon bei über 5 Prozent im Minus. Im prime market ging es für Kapsch TrafficCom um 2,72 Prozent nach unten. Verluste von 2,6 Prozent gab es für Frequentis."


(14.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Woche 28 ziemlich erfolglos, aber guter Start in die Generali Open Ladies Kitzbühel jetzt




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequentis ..

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

» PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid (Christine Petzwinkler)

» ATX gibt leicht nach: Polytec-Vorstände optimistisch, Addiko-Übernahmesc...

» Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorst...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility ge...

» ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..

» LinkedIn-NL: Juli als Treasury-Monat im Börse Social Network, Presenter ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Arvulonikanz Erfahrungen 2026: Wie funktioniert die Plattform?
Bilder Carina
Wie Baumot Group, Pantaflix, Samsung Electronics, Ibiden Co.Ltd, European Lithium und Teamviewer für Gesprächsstoff sorgten
Rubrik Security Cloud startet auf der AWS European Sovereign Cloud
Wie Manz, SMA Solar, GFT Technologies, K+S, Lufthansa und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
Wie Brenntag, Deutsche Boerse, Infineon, Siemens Healthineers, MTU Aero Engines und Fresenius für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: OMV 0.78%, Rutsch der Stunde: FACC -1.6%
    #gabb #2142
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft

    JH Engström
    CDG / JHE
    2008
    Steidl



    Autor: Mario Tunkowitsch

    14.07.2026, 2045 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Nach negativen Vorgaben aus Asien gerieten auch in Europa die Halbleiteraktien unter Druck. Zudem verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich, was zu gestiegenen Ölpreisen führte. Der österreichische Leitindex ATX schloss zum Wochenauftakt bei minus 0,32 Prozent und 6.464,30 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,31 Prozent auf 3.179,31 Zähler nach.

    Von den anziehenden Ölpreisen profitieren die österreichischen Energiewerte. Die Verbund-Anteile legten um 2,09 Prozent zu. Die OMV-Aktien gewannen 2 Prozent, die EVN-Werte wuchsen um 0,87 Prozent. Zudem stiegen SBO um 1,48 Prozent. Der Bieterkampf um die in Wien ansässige Osteuropa-Bank Addiko geht indes weiter: Nachdem die RBI vergangene Woche die Mindestannahmequote bei ihrem Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien von über 75 Prozent auf mehr als 55 Prozent gesenkt hat, reduzierte auch die slowenische NLB die Schwelle von 75 Prozent auf über 50 Prozent. NLB bietet 37 Euro je Addiko-Anteilsschein, die RBI offeriert 26,50 Euro. Die Addiko-Aktie schloss an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,24 Prozent bei 26,20 Euro. RBI-Titel blieben unverändert. Zu den Verlierern des Tages zählten einige Banken- und Versicherungswerte. Die VIG-Anteilscheine verbilligten sich um 2,7 Prozent. Uniqa gaben um 2,23 Prozent nach. Die Aktien der Erste Group fielen um 1,19 Prozent, die Bawag -Werte um 0,45 Prozent. Erneut an Boden verloren mit einem Minus von 1,61 Prozent AT&S nach negativen Vorgaben für Technologie- und hier insbesondere Halbleiterwerte aus Asien. Die Aktien des heimischen Leiterplattenherstellers hatten schon am Freitag mehr als zwei Prozent eingebüßt. Allerdings wurden die Verluste gegen Ende des Handelstages eingebremst, lagen die Aktien zwischenzeitlich schon bei über 5 Prozent im Minus. Im prime market ging es für Kapsch TrafficCom um 2,72 Prozent nach unten. Verluste von 2,6 Prozent gab es für Frequentis."


    (14.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Woche 28 ziemlich erfolglos, aber guter Start in die Generali Open Ladies Kitzbühel jetzt




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, OMV, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Lenzing, Strabag, Rosgix, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, Stadlauer Malzfabrik AG, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Frequentis, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM, Fresenius Medical Care, Commerzbank, adidas, Merck KGaA, Scout24, Siemens Healthineers, Rheinmetall.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Verbund, Addiko, AT&S, Frequentis ..

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid (Christine Petzwinkler)

    » ATX gibt leicht nach: Polytec-Vorstände optimistisch, Addiko-Übernahmesc...

    » Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorst...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility ge...

    » ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..

    » LinkedIn-NL: Juli als Treasury-Monat im Börse Social Network, Presenter ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Arvulonikanz Erfahrungen 2026: Wie funktioniert die Plattform?
    Bilder Carina
    Wie Baumot Group, Pantaflix, Samsung Electronics, Ibiden Co.Ltd, European Lithium und Teamviewer für Gesprächsstoff sorgten
    Rubrik Security Cloud startet auf der AWS European Sovereign Cloud
    Wie Manz, SMA Solar, GFT Technologies, K+S, Lufthansa und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Brenntag, Deutsche Boerse, Infineon, Siemens Healthineers, MTU Aero Engines und Fresenius für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: OMV 0.78%, Rutsch der Stunde: FACC -1.6%
      #gabb #2142
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de