ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunft im Fokus (Podcast)
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14.07.2026, 878 Zeichen
In der Wiener Börse Party Folge #1198 vom 14. Juli 2026 zieht Host Christian Drastil eine nüchterne Bilanz zum Handelstag: Der ATX notiert schwächer, das Sommerloch meldet sich mit einem zweiten Versuch zurück, und bei der Semperit-Aktie gibt es gleich mehrere positive Entwicklungen zu vermelden. Auch die Zukunft der Addiko Bank an der Wiener Börse beschäftigt den Moderator an diesem Handelstag. Sommerloch meldet sich zurück Die Umsätze an der Wiener Börse sind laut Drastil wieder unter die Marke von 300 Millionen Euro gefallen. Zwar liegen sie damit noch über dem Vorjahresdurchschnitt, jedoch deutlich unter dem bisherigen Durchschnitt des laufenden Jahres. Bereits Anfang des Monats habe es einen ersten Sommerloch-Versuch gegeben, gefolgt von wieder höheren Umsätzen. Nun zeige sich erneut ein...
Weiterlesen: ATX im Sommerloch: Semperit glänzt, Addiko-Zukunft im Fokus
Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank
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