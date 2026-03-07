Handwerkskammer OWL setzt auf Bau-Boom durch Bürokratieabbau ( Finanztrends)

07.03.2026, 3632 Zeichen

Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe erwartet einen kräftigen Aufschwung für die regionale Bauwirtschaft. Ein geplanter Paradigmenwechsel im Baurecht und ein eigenes Millionenprojekt sollen den Markt beleben.

Genehmigungsfiktion als Game-Changer

Im Zentrum der Hoffnungen steht eine Novelle der Landesbauordnung. Sie soll eine sogenannte Genehmigungsfiktion einführen: Liegt drei Monate nach Antragstellung keine behördliche Entscheidung vor, gilt das Vorhaben automatisch als genehmigt. Lange Wartezeiten, die Bauprojekte bisher verzögerten und verteuerten, könnten damit der Vergangenheit angehören.

„Das wäre ein echter Beschleuniger für den gesamten Immobilienmarkt“, heißt es aus Kammerkreisen. Unterstützt wird der Prozess durch einen digitalen Neustart der Verwaltung. Die elektronische Antragstellung soll zum Standard werden. Gleichzeitig plant das Land, bürokratische Hürden abzubauen und die Verbindlichkeit technischer Regelwerke zu lockern.

Neubauprojekt als Vertrauensbeweis

Dass die Kammer nicht nur auf bessere Gesetze hofft, beweist sie mit einem eigenen Großprojekt. Direkt neben dem bestehenden Standort entsteht in Bielefeld der „Campus Handwerk“ mit zwei Neubauten. Aktuelle Ausschreibungen für Baulogistik und Dachabdichtungsarbeiten laufen noch bis Ende März.

Die Dimensionen sind gewaltig: Geplant sind unter anderem dreizehn Bauhallen, neunzehn Theorieräume und ein hochmodernes Elektrolabor. Das Projekt generiert wertvolle Aufträge für lokale Betriebe und schafft neue Kapatitäten für die Ausbildung. Es ist ein starkes Signal in die Region: Hier wird investiert.

Wohnungsbau und Sanierung profitieren

Von den erwarteten Erleichterungen könnte der gesamte Markt profitieren. Dringend benötigte Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien könnten schneller realisiert werden. Besonders wichtig sind die Vereinfachungen bei Teilmodernisierungen, die die geplante Landesumbauordnung bringen soll.

Das betrifft den riesigen Altbaubestand in Städten wie Bielefeld, Paderborn oder Gütersloh. Energetische Sanierungen würden kostengünstiger und schneller umsetzbar. Ein entscheidender Faktor, um die klimapolitischen Ziele im Gebäudesektor zu erreichen.

Wo liegen die Risiken?

Trotz des Optimismus bleiben Fragen offen. Der Gesetzentwurf befindet sich noch in einem frühen Stadium. Der Wegfall verbindlicher technischer Regelwerke bedeutet mehr Eigenverantwortung für Handwerksbetriebe.

Experten warnen: Die rechtssichere Gestaltung von Bauverträgen wird noch wichtiger. Nur präzise Vereinbarungen können Haftungsrisiken vermeiden. Die Kammer sieht hier eine zentrale Aufgabe, ihre Mitgliedsbetriebe auf die neuen Rahmenbedingungen vorzubereiten.

Können die Betriebe die neuen Freiheiten nutzen? Marktbeobachter rechnen bei einer zügigen Umsetzung bereits in der zweiten Jahreshälfte mit mehr genehmigten Bauvorhaben. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Bürokratieabbau den erhofften Schub bringt.

