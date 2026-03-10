SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Deutsche Telekom Aktie: Auf Expansionskurs ( Finanztrends)

10.03.2026, 3584 Zeichen

Der Bonner Telekommunikationskonzern baut sein digitales Ökosystem weiter aus und belohnt gleichzeitig seine Aktionäre. Mit dem heutigen Start einer neuen Gesundheitsplattform und fortlaufenden Aktienrückkäufen unterstreicht das Management seine Ambitionen nach einem starken Geschäftsjahr 2025. Doch wie nachhaltig stützen diese operativen Fortschritte den aktuellen Kurs?

Vorstoß in den digitalen Gesundheitsmarkt

Mit der Einführung von "TI-Connect" erweitert die Deutsche Telekom ihr B2B-Geschäft gezielt im medizinischen Sektor. Die neue Lösung vereinfacht den Zugang zur Telematikinfrastruktur für Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Bisher fehleranfällige und wartungsintensive Hardware vor Ort weicht einer zentralen VPN-Verbindung direkt in die Rechenzentren der Telekom. Für medizinische Betriebe reduziert dieser Schritt den administrativen Aufwand deutlich und ermöglicht dem Personal via Mobile-Office einen geschützten Zugriff auf Gesundheitsdaten von unterwegs.

Aktienrückkäufe stützen die Kursentwicklung

Parallel zur Produktoffensive treibt der Konzern die Kapitalrückführung an seine Anteilseigner planmäßig voran. In der ersten Märzwoche erwarb das Unternehmen gut 1,15 Millionen eigene Papiere im Wert von rund 38,1 Millionen Euro über die Börse. Seit dem Start des aktuellen Programms Anfang Januar 2026 summiert sich das Volumen damit auf über 12,3 Millionen zurückgekaufte Anteilscheine.

Diese kontinuierliche Nachfrage des Unternehmens am Markt spiegelt sich in einer stabilen Aufwärtsbewegung wider. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 32,72 Euro verzeichnet der Titel seit Jahresanfang ein solides Plus von 17,40 Prozent. Dabei notiert das Papier komfortabel gut neun Prozent über seinem 50-Tage-Durchschnitt von 29,89 Euro, was den intakten Aufwärtstrend unterstreicht.

Milliardenumsätze und strategische Allianzen

Das finanzielle Fundament für diese Investitionen und Rückkäufe legte das abgelaufene Jahr. Für 2025 meldete der Konzern einen Umsatzanstieg auf 119,1 Milliarden Euro sowie ein starkes bereinigtes operatives Ergebnis von 44,2 Milliarden Euro. Als wichtigster Ertragsbringer agierte dabei einmal mehr die US-Tochter T-Mobile US, an der die Bonner ihre Mehrheit zuletzt auf 52,8 Prozent ausbauten.

Gleichzeitig sichert sich das Management die technologische Anschlussfähigkeit für die Zukunft. Eine Anfang März geschlossene Partnerschaft mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX sieht vor, ab 2028 in zehn europäischen Märkten einen satellitengestützten Mobilfunkdienst anzubieten. Kompatible 5G-Smartphones sollen sich künftig direkt mit dem Starlink-Netzwerk verbinden können, sobald das terrestrische Signal abbricht.

Die Kombination aus den verlässlichen Gewinnen im US-Geschäft, der konsequenten Expansion in B2B-Märkte wie das Gesundheitswesen und innovativen Zukunftsverträgen festigt die fundamentale Basis des Konzerns. Solange das operative Geschäft diese Ertragskraft beibehält, dürfte das laufende Aktienrückkaufprogramm den Kurs auch in den kommenden Monaten wirkungsvoll nach unten absichern.

(10.03.2026)

