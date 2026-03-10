Nam Hoa Aktie: Hauptversammlung vorbereitet ( Finanztrends)
Nam Hoa Trading & Production stellt die Weichen für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand hat vor wenigen Tagen den Beschluss über den Stichtag für die Aktionärsliste zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 gefasst. Damit leitet das vietnamesische Unternehmen die formalen Vorbereitungen für den anstehenden Dialog mit seinen Anteilseignern ein.
Die Veröffentlichung der entsprechenden Resolution bestätigt, dass das Management die gesetzlichen Governance-Prozesse fristgerecht umsetzt. Während die spezifischen Termine für die Durchführung der Versammlung noch ausstehen, schafft die Fixierung des Stichtags die notwendige Rechtssicherheit für die Stimmberechtigung der Investoren.
Fokus auf internationale Märkte
Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Holzprodukten und Haushaltswaren spezialisiert hat, agiert in einem globalen Umfeld. Mit Exporten in die USA, nach Europa und in den asiatischen Raum ist die operative Entwicklung eng mit der internationalen Nachfrage verknüpft. Welche Impulse wird die Hauptversammlung vor diesem Hintergrund für die weitere Wachstumsstrategie liefern?
Die Grundlage für die kommenden Gespräche bilden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025. Nam Hoa konnte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember einen Umsatz von 380,60 Milliarden VND ausweisen. Der erzielte Gewinn belief sich auf 46,34 Milliarden VND.
Nächste Geschäftszahlen im Juni
Nach der administrativen Vorbereitung der Hauptversammlung richtet sich das Augenmerk der Marktteilnehmer nun auf die operative Performance im ersten Halbjahr 2026. Die aktuellen Zahlen geben Aufschluss darüber, wie stabil sich das Exportgeschäft in einem volatilen Marktumfeld behaupten kann.
Ein konkreter Termin für das nächste Daten-Update ist bereits avisiert. Am 3. Juni 2026 wird Nam Hoa voraussichtlich die neuen Geschäftszahlen präsentieren und damit die Basis für die weitere Bewertung der Aktie an der Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt liefern.
