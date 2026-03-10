FutureGen Industries: Kapitalstruktur angepasst ( Finanztrends)

10.03.2026, 2788 Zeichen

FutureGen Industries Corp. – ehemals bekannt als Right Season Investments – treibt die Bereinigung seiner Bilanz voran. Gestern schloss das Unternehmen eine formelle Vereinbarung ab, um bestehende Verbindlichkeiten gegenüber einem Direktor durch die Ausgabe neuer Aktien zu tilgen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Portfolios hin zu Hochtechnologien.

Schuldenabbau durch Aktienemission

Im Kern der Vereinbarung steht die Begleichung von Schulden in Höhe von insgesamt 25.200 US-Dollar. Zur Tilgung dieser Verpflichtung emittiert das Unternehmen 100.800 Stammaktien zu einem rechnerischen Preis von 0,25 US-Dollar pro Anteilsschein. Da es sich um eine Transaktion mit einem Insider handelt, unterliegt der Vorgang spezifischen regulatorischen Anforderungen.

Management und Board nutzten dabei Ausnahmeregelungen für die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da das Volumen weniger als 25 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung ausmacht. Die endgültige Durchführung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Neuausrichtung des Portfolios

Die Maßnahme folgt auf eine Reihe strategischer Verkäufe, die FutureGen Anfang März realisierte. Das Unternehmen trennte sich von Beteiligungen in den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik, darunter Positionen bei Onco-Innovations und ASEP Medical Holdings. Diese Desinvestitionen erfolgten nach technologischen Fortschritten bei Krebstherapien und Sepsis-Diagnosen und sicherten dem Unternehmen zusätzliche Liquidität.

Das frei gewordene Kapital soll nun verstärkt in Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial fließen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Verteidigungssysteme, künstliche Intelligenz (KI) und Robotik.

FutureGen verfolgt das Ziel, eine Anlagestruktur zu etablieren, die einem technologieorientierten ETF gleicht. Durch die Diversifizierung über Frühphasen-Innovatoren und etablierte Unternehmen in den Bereichen Quantencomputing und KI sichert sich das Unternehmen den Zugang zu langfristigen technologischen Trends. Die aktuelle Schuldenregelung schafft dabei die notwendige bilanzielle Flexibilität für künftige Investitionen in diese Kernbereiche.

