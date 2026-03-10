SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Volkswagen: Milliarden-Überschuss entfacht Streit vor Betriebsratswahl ( Finanztrends)

10.03.2026, 4140 Zeichen

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns hat sich 2025 fast halbiert. Doch ein überraschend hoher Cashflow von sechs Milliarden Euro entfacht nun einen erbitterten Machtkampf zwischen Vorstand und Betriebsrat – just vor den wichtigen Betriebsratswahlen Mitte März. Für die Belegschaft könnte der Konflikt zum Lackmustest für die Zukunft des deutschen Mitbestimmungsmodells werden.

Gewinneinbruch bei schwieriger Transformation

Die Bilanzpressekonferenz in Wolfsburg brachte am Dienstag ernüchternde Zahlen ans Licht. Der Konzerngewinn nach Steuern brach um 44 Prozent ein, von 12,4 auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank leicht auf knapp 322 Milliarden Euro. Verantwortlich sind US-Importzölle, ein brutaler Preiskampf in China und schwindende Margen bei den Premiummarken Audi und Porsche.

Anzeige

Angesichts der bevorstehenden Wahlen bei Volkswagen zeigt dieser Ratgeber, wie Arbeitnehmervertreter den gesamten Wahlprozess rechtssicher und erfolgreich gestalten. Kompletten Fahrplan für die Betriebsratswahl kostenlos sichern

Doch ein Posten sticht heraus: Der Netto-Cashflow lag bei sechs Milliarden Euro – weit über der Prognose von null. Analysten führen dies auf radikale Kostenensenkungen, Lagerabbau und verschobene Investitionen zurück. Genau diese Liquidität wird nun zum Zündstoff.

Der Zankapfel: Wer profitiert vom Cashflow?

Denn die Bonuszahlungen für den Vorstand sind eng an die Cashflow-Kennzahl gekoppelt. Ein Überschuss könnte also hohe Prämien für die Führungsetage bedeuten. Die Belegschaft hingegen sieht sich mit Lohnzurückhaltung und Jobunsicherheit konfrontiert.

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert daher einen Mitarbeiterbonus aus den Überschussmitteln. Die Belegschaft habe die Last der Sparprogramme getragen und habe einen Anteil an der unerwarteten Liquidität verdient. Der Vorstand lehnt dies kategorisch ab – mit einem juristischen Kniff.

Rechtsgutachten als taktisches Manöver?

Die Konzernführung beruft sich auf ein externes Rechtsgutachten. Dieses besagt, dass eine Bonuszahlung kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen gegen die Neutralitätspflicht des Arbeitgebers verstoßen würde. Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet es, in den Wahlkampf einzugreifen.

Betriebsratsseite wertet dies als durchsichtiges Manöver. Man wolle den Beschäftigten ihren Anteil vorenthalten, während die Vorstände ihre Boni kassierten. Der Streit eskaliert damit zum Prinzipienkonflikt um die Deutungshoheit über das Mitbestimmungsrecht.

Anzeige

Der aktuelle Konflikt um Mitbestimmungsrechte verdeutlicht, wie entscheidend die genaue Kenntnis des Betriebsverfassungsgesetzes für eine starke Belegschaftsvertretung ist. Kostenloses E-Book zu den Mitbestimmungsrechten nach § 87 BetrVG herunterladen

Droht der soziale Frieden?

Der Konflikt trifft auf eine ohnehin angespannte Lage. Im Dezember 2024 einigten sich Konzern und IG Metall zwar auf einen Kündigungsschutz bis 2030. Dennoch sollen über 35.000 Stellen wegfallen, vor allem durch Altersteilzeit und Abfindungen.

Jetzt kommt ein neues, gewaltiges Sparziel hinzu: Bis 2028 sollen die Kosten um 20 Prozent – das entspricht 60 Milliarden Euro – gesenkt werden. Für Werke wie Zwickau, Emden oder Wolfsburg, die bereits mit Unterauslastung kämpfen, erhöht dies den Druck massiv. Könnten die finanziellen Probleme anhalten, rückt sogar die Schwelle für betriebsbedingte Kündigungen wieder in den Fokus.

Alles hängt an den Betriebsratswahlen

Die anstehenden Wahlen Mitte März werden zur Richtungsentscheidung. Die Frustration über den Gewinneinbruch, das gigantische Sparprogramm und den verwehrten Bonus schürt die Unzufriedenheit. Sollten alternative Arbeitnehmerlisten in Stammwerken wie Wolfsburg stark zulegen, könnte dies die etablierte IG Metall zu einer konfrontativeren Haltung zwingen.

Der neu gewählte Betriebsrat muss dann die Umsetzung der Sparvorgaben verhandeln. Die Personalvorstände stehen vor der Herkulesaufgabe, den Strukturwandel ohne lähmende Arbeitskämpfe zu gestalten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Wandel bei Volkswagen sozialverträglich gelingt – oder ob das Unternehmen auf einen historischen Konflikt mit seiner Belegschaft zusteuert.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 4140 Zeichen

    Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns hat sich 2025 fast halbiert. Doch ein überraschend hoher Cashflow von sechs Milliarden Euro entfacht nun einen erbitterten Machtkampf zwischen Vorstand und Betriebsrat – just vor den wichtigen Betriebsratswahlen Mitte März. Für die Belegschaft könnte der Konflikt zum Lackmustest für die Zukunft des deutschen Mitbestimmungsmodells werden.

    Gewinneinbruch bei schwieriger Transformation

    Die Bilanzpressekonferenz in Wolfsburg brachte am Dienstag ernüchternde Zahlen ans Licht. Der Konzerngewinn nach Steuern brach um 44 Prozent ein, von 12,4 auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank leicht auf knapp 322 Milliarden Euro. Verantwortlich sind US-Importzölle, ein brutaler Preiskampf in China und schwindende Margen bei den Premiummarken Audi und Porsche.

    Anzeige

    Angesichts der bevorstehenden Wahlen bei Volkswagen zeigt dieser Ratgeber, wie Arbeitnehmervertreter den gesamten Wahlprozess rechtssicher und erfolgreich gestalten. Kompletten Fahrplan für die Betriebsratswahl kostenlos sichern

    Doch ein Posten sticht heraus: Der Netto-Cashflow lag bei sechs Milliarden Euro – weit über der Prognose von null. Analysten führen dies auf radikale Kostenensenkungen, Lagerabbau und verschobene Investitionen zurück. Genau diese Liquidität wird nun zum Zündstoff.

    Der Zankapfel: Wer profitiert vom Cashflow?

    Denn die Bonuszahlungen für den Vorstand sind eng an die Cashflow-Kennzahl gekoppelt. Ein Überschuss könnte also hohe Prämien für die Führungsetage bedeuten. Die Belegschaft hingegen sieht sich mit Lohnzurückhaltung und Jobunsicherheit konfrontiert.

    Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert daher einen Mitarbeiterbonus aus den Überschussmitteln. Die Belegschaft habe die Last der Sparprogramme getragen und habe einen Anteil an der unerwarteten Liquidität verdient. Der Vorstand lehnt dies kategorisch ab – mit einem juristischen Kniff.

    Rechtsgutachten als taktisches Manöver?

    Die Konzernführung beruft sich auf ein externes Rechtsgutachten. Dieses besagt, dass eine Bonuszahlung kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen gegen die Neutralitätspflicht des Arbeitgebers verstoßen würde. Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet es, in den Wahlkampf einzugreifen.

    Betriebsratsseite wertet dies als durchsichtiges Manöver. Man wolle den Beschäftigten ihren Anteil vorenthalten, während die Vorstände ihre Boni kassierten. Der Streit eskaliert damit zum Prinzipienkonflikt um die Deutungshoheit über das Mitbestimmungsrecht.

    Anzeige

    Der aktuelle Konflikt um Mitbestimmungsrechte verdeutlicht, wie entscheidend die genaue Kenntnis des Betriebsverfassungsgesetzes für eine starke Belegschaftsvertretung ist. Kostenloses E-Book zu den Mitbestimmungsrechten nach § 87 BetrVG herunterladen

    Droht der soziale Frieden?

    Der Konflikt trifft auf eine ohnehin angespannte Lage. Im Dezember 2024 einigten sich Konzern und IG Metall zwar auf einen Kündigungsschutz bis 2030. Dennoch sollen über 35.000 Stellen wegfallen, vor allem durch Altersteilzeit und Abfindungen.

    Jetzt kommt ein neues, gewaltiges Sparziel hinzu: Bis 2028 sollen die Kosten um 20 Prozent – das entspricht 60 Milliarden Euro – gesenkt werden. Für Werke wie Zwickau, Emden oder Wolfsburg, die bereits mit Unterauslastung kämpfen, erhöht dies den Druck massiv. Könnten die finanziellen Probleme anhalten, rückt sogar die Schwelle für betriebsbedingte Kündigungen wieder in den Fokus.

    Alles hängt an den Betriebsratswahlen

    Die anstehenden Wahlen Mitte März werden zur Richtungsentscheidung. Die Frustration über den Gewinneinbruch, das gigantische Sparprogramm und den verwehrten Bonus schürt die Unzufriedenheit. Sollten alternative Arbeitnehmerlisten in Stammwerken wie Wolfsburg stark zulegen, könnte dies die etablierte IG Metall zu einer konfrontativeren Haltung zwingen.

    Der neu gewählte Betriebsrat muss dann die Umsetzung der Sparvorgaben verhandeln. Die Personalvorstände stehen vor der Herkulesaufgabe, den Strukturwandel ohne lähmende Arbeitskämpfe zu gestalten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Wandel bei Volkswagen sozialverträglich gelingt – oder ob das Unternehmen auf einen historischen Konflikt mit seiner Belegschaft zusteuert.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de