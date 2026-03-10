Volkswagen: Milliarden-Überschuss entfacht Streit vor Betriebsratswahl ( Finanztrends)

10.03.2026, 4140 Zeichen

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns hat sich 2025 fast halbiert. Doch ein überraschend hoher Cashflow von sechs Milliarden Euro entfacht nun einen erbitterten Machtkampf zwischen Vorstand und Betriebsrat – just vor den wichtigen Betriebsratswahlen Mitte März. Für die Belegschaft könnte der Konflikt zum Lackmustest für die Zukunft des deutschen Mitbestimmungsmodells werden.

Gewinneinbruch bei schwieriger Transformation

Die Bilanzpressekonferenz in Wolfsburg brachte am Dienstag ernüchternde Zahlen ans Licht. Der Konzerngewinn nach Steuern brach um 44 Prozent ein, von 12,4 auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank leicht auf knapp 322 Milliarden Euro. Verantwortlich sind US-Importzölle, ein brutaler Preiskampf in China und schwindende Margen bei den Premiummarken Audi und Porsche.

Doch ein Posten sticht heraus: Der Netto-Cashflow lag bei sechs Milliarden Euro – weit über der Prognose von null. Analysten führen dies auf radikale Kostenensenkungen, Lagerabbau und verschobene Investitionen zurück. Genau diese Liquidität wird nun zum Zündstoff.

Der Zankapfel: Wer profitiert vom Cashflow?

Denn die Bonuszahlungen für den Vorstand sind eng an die Cashflow-Kennzahl gekoppelt. Ein Überschuss könnte also hohe Prämien für die Führungsetage bedeuten. Die Belegschaft hingegen sieht sich mit Lohnzurückhaltung und Jobunsicherheit konfrontiert.

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert daher einen Mitarbeiterbonus aus den Überschussmitteln. Die Belegschaft habe die Last der Sparprogramme getragen und habe einen Anteil an der unerwarteten Liquidität verdient. Der Vorstand lehnt dies kategorisch ab – mit einem juristischen Kniff.

Rechtsgutachten als taktisches Manöver?

Die Konzernführung beruft sich auf ein externes Rechtsgutachten. Dieses besagt, dass eine Bonuszahlung kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen gegen die Neutralitätspflicht des Arbeitgebers verstoßen würde. Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet es, in den Wahlkampf einzugreifen.

Betriebsratsseite wertet dies als durchsichtiges Manöver. Man wolle den Beschäftigten ihren Anteil vorenthalten, während die Vorstände ihre Boni kassierten. Der Streit eskaliert damit zum Prinzipienkonflikt um die Deutungshoheit über das Mitbestimmungsrecht.

Droht der soziale Frieden?

Der Konflikt trifft auf eine ohnehin angespannte Lage. Im Dezember 2024 einigten sich Konzern und IG Metall zwar auf einen Kündigungsschutz bis 2030. Dennoch sollen über 35.000 Stellen wegfallen, vor allem durch Altersteilzeit und Abfindungen.

Jetzt kommt ein neues, gewaltiges Sparziel hinzu: Bis 2028 sollen die Kosten um 20 Prozent – das entspricht 60 Milliarden Euro – gesenkt werden. Für Werke wie Zwickau, Emden oder Wolfsburg, die bereits mit Unterauslastung kämpfen, erhöht dies den Druck massiv. Könnten die finanziellen Probleme anhalten, rückt sogar die Schwelle für betriebsbedingte Kündigungen wieder in den Fokus.

Alles hängt an den Betriebsratswahlen

Die anstehenden Wahlen Mitte März werden zur Richtungsentscheidung. Die Frustration über den Gewinneinbruch, das gigantische Sparprogramm und den verwehrten Bonus schürt die Unzufriedenheit. Sollten alternative Arbeitnehmerlisten in Stammwerken wie Wolfsburg stark zulegen, könnte dies die etablierte IG Metall zu einer konfrontativeren Haltung zwingen.

Der neu gewählte Betriebsrat muss dann die Umsetzung der Sparvorgaben verhandeln. Die Personalvorstände stehen vor der Herkulesaufgabe, den Strukturwandel ohne lähmende Arbeitskämpfe zu gestalten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Wandel bei Volkswagen sozialverträglich gelingt – oder ob das Unternehmen auf einen historischen Konflikt mit seiner Belegschaft zusteuert.

