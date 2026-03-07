SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

iShares Transportation ETF: Konzentration steigt ( Finanztrends)

07.03.2026, 3577 Zeichen

Der US-Logistiksektor durchläuft Anfang 2026 eine Phase des Umbruchs. Während sich die Branche an neue regulatorische Rahmenbedingungen und veränderte Nachfragemuster anpasst, rückt der iShares Transportation Average ETF verstärkt in den Fokus. Vor allem die hohe Gewichtung technologischer Schwergewichte und eine bevorstehende Großfusion im Schienensektor bestimmen derzeit die Dynamik des Fonds.

Dominanz weniger Schwergewichte

Das Portfolio des ETF weist aktuell eine deutliche Konzentration auf: Die zehn größten Positionen machen rund 72,9 % des Gesamtvermögens aus. Besonders zwei Unternehmen prägen das Bild: Uber Technologies und die Union Pacific Corporation sind mit jeweils über 16 % gewichtet. Damit hängt die Entwicklung des Fonds maßgeblich von der Performance der Bereiche Ride-Sharing und Eisenbahn ab.

Die Aufnahme von Uber, das 2024 JetBlue im zugrunde liegenden Index ersetzte, markiert einen strategischen Wandel. Das Engagement im technologisch orientierten Dienstleistungssektor bildet seither ein Gegengewicht zu den kapitalintensiven Geschäftsmodellen klassischer Frachtführer wie UPS oder FedEx, die mit 8,6 % bzw. 5,6 % im ETF vertreten sind.

Margendruck belastet Performance

Nach einem soliden Start ins Jahr mit einer Rendite von 9,56 % bis zum 4. März geriet der Sektor am vergangenen Donnerstag unter Druck. Der Nettoinventarwert (NAV) des ETF fiel an einem einzigen Handelstag um 3,22 % auf 78,99 US-Dollar. Dieser Rücksetzer spiegelt die Sorge der Anleger über die operativen Margen im Transportwesen wider.

Zwar rechnen Branchenexperten für das laufende Jahr mit einem Anstieg des US-Gütervolumens um etwa 2,3 %, doch die Profitabilität bleibt ein kritisches Thema. Wie stabil ist dieses Fundament angesichts steigender Betriebskosten? Trotz stabilisierter Inflationsraten belasten höhere Ausgaben für Ausrüstung und Versicherungen weiterhin die Bilanzen der Speditionen und Logistiker.

Weichenstellung im Schienensektor

Der zentrale Impulsgeber für das Jahr 2026 bleibt die geplante Fusion zwischen Union Pacific und Norfolk Southern. Das Vorhaben wird derzeit intensiv von der US-Aufsichtsbehörde Surface Transportation Board (STB) geprüft. Da beide Unternehmen Schwergewichte im Index sind, ist das Urteil für den ETF von entscheidender Bedeutung.

Eine Genehmigung könnte die Wettbewerbsdynamik des gesamten Schienennetzes grundlegend verändern und weitere Investitionen in die Infrastruktur auslösen. Sollten die Regulierungsbehörden das Vorhaben jedoch ablehnen oder strenge Auflagen erteilen, dürfte dies eine Neubewertung des gesamten Sektors nach sich ziehen.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,38 % bleibt der iShares Transportation Average ETF ein wichtiges Instrument für Anleger, die eine gezielte Wette auf die US-Binnenwirtschaft eingehen wollen. Die Entscheidung der STB zur Schienenfusion wird in den kommenden Monaten das maßgebliche Signal für die künftige Bewertung der Logistikbranche setzen.

(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Transportation Average ETF?

    Anzeige

    iShares Transportation Average ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Transportation Average ETF-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten iShares Transportation Average ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Transportation Average ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    iShares Transportation Average ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

