SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztrends)

07.03.2026, 4043 Zeichen

Newmont hat 2025 ein Rekordjahr hingelegt – mit einem Cashflow, der selbst für den weltgrößten Goldproduzenten außergewöhnlich war. Doch 2026 startet holprig: Geopolitische Spannungen, ein Produktionsrückgang und eine milliardenschwere Investition in Argentinien setzen die neue CEO unter Druck. Hinzu kommt ein massiver Kursrutsch Anfang März.

Rekord-Cashflow und Schuldenabbau

Im Februar 2026 legte Newmont Zahlen vor, die neue Maßstäbe setzen: 7,3 Milliarden US-Dollar freier Cashflow für das Gesamtjahr 2025, davon allein 2,8 Milliarden im vierten Quartal. Die operative Leistung umfasste 5,9 Millionen Unzen Gold, 28 Millionen Unzen Silber und 135.000 Tonnen Kupfer.

Mit den Einnahmen reduzierte das Unternehmen seine Schulden um 3,4 Milliarden Dollar und schloss das Jahr mit einer Netto-Cash-Position ab. CEO Natascha Viljoen betonte, dass zusätzlich 3,4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückflossen – ein klares Signal der finanziellen Stärke. Für das vierte Quartal 2025 wurde eine Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie angekündigt, zahlbar am 26. März 2026.

800 Millionen für Cerro Negro in Argentinien

Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen des Jahres: Newmont investiert rund 800 Millionen Dollar in die Erweiterung der Mine Cerro Negro in Argentinien. Das Projekt soll die Lebensdauer der Mine über 2035 hinaus verlängern und ist auf sechs Jahre angelegt.

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der viele Bergbauunternehmen Investitionen in politisch volatilen Regionen zurückhaltend bewerten. Für Viljoen, die erst seit Januar 2026 als erste Frau an der Spitze des Konzerns steht, ist es ein Bekenntnis zu langfristigem Wachstum – aber auch ein Risiko.

Produktionsrückgang und steigende Kosten

Für 2026 erwartet Newmont einen Rückgang der Goldproduktion auf 5,3 Millionen Unzen. Gleichzeitig steigen die All-in-Sustaining-Kosten auf etwa 1.680 Dollar je Unze. Ein wesentlicher Grund: Die Mine Boddington in Australien wurde durch Buschbrände im Dezember 2025 beschädigt. Kritische Wasserinfrastruktur fiel aus, die Anlage läuft seitdem mit reduzierter Kapazität. Allein im ersten Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Ausfall von rund 60.000 Unzen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Newmont Mining?

Die Produktion wird zudem stark auf das zweite Halbjahr konzentriert sein – 52 Prozent der Jahresleistung sollen dann anfallen, getrieben von Boddington, Tanami, Lihir, Cerro Negro und Peñasquito.

Rechtsstreit mit Barrick und Analystenurteile

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Der Streit mit Joint-Venture-Partner Barrick Gold. Barrick plant einen Börsengang seiner nordamerikanischen Goldanlagen, darunter Anteile an Nevada Gold Mines. Newmont pocht auf bestehende Vertragsklauseln und kritisiert die Wertentwicklung des Gemeinschaftsunternehmens.

Analysten bleiben gespalten. JPMorgan startete die Coverage mit "Overweight" und erwartet ein Produktionswachstum auf sechs Millionen Unzen bis 2029. Bernstein stufte auf "Outperform" hoch und verweist auf die enge Korrelation zum Goldpreis. BMO Capital hingegen senkte das Kursziel von 145 auf 140 Dollar und verwies auf hohe Kosten sowie einen Rückgang der Goldreserven um zwölf Prozent.

Kursrutsch im März

Am 3. März 2026 brach die Aktie um 7,80 Prozent ein – deutlich stärker als der Branchendurchschnitt. Auslöser waren sinkende Goldpreise, der Ex-Dividendentag sowie geopolitische Sorgen. Die nächste Quartalsvorlage ist für den 23. April 2026 angesetzt. Bis dahin wird sich zeigen, ob die neue Führung die strukturellen Herausforderungen meistern kann – und ob das Goldpreisumfeld mitspielt.

Anzeige

Newmont Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Newmont Mining-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Newmont Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Newmont Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Newmont Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 4043 Zeichen

    Newmont hat 2025 ein Rekordjahr hingelegt – mit einem Cashflow, der selbst für den weltgrößten Goldproduzenten außergewöhnlich war. Doch 2026 startet holprig: Geopolitische Spannungen, ein Produktionsrückgang und eine milliardenschwere Investition in Argentinien setzen die neue CEO unter Druck. Hinzu kommt ein massiver Kursrutsch Anfang März.

    Rekord-Cashflow und Schuldenabbau

    Im Februar 2026 legte Newmont Zahlen vor, die neue Maßstäbe setzen: 7,3 Milliarden US-Dollar freier Cashflow für das Gesamtjahr 2025, davon allein 2,8 Milliarden im vierten Quartal. Die operative Leistung umfasste 5,9 Millionen Unzen Gold, 28 Millionen Unzen Silber und 135.000 Tonnen Kupfer.

    Mit den Einnahmen reduzierte das Unternehmen seine Schulden um 3,4 Milliarden Dollar und schloss das Jahr mit einer Netto-Cash-Position ab. CEO Natascha Viljoen betonte, dass zusätzlich 3,4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückflossen – ein klares Signal der finanziellen Stärke. Für das vierte Quartal 2025 wurde eine Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie angekündigt, zahlbar am 26. März 2026.

    800 Millionen für Cerro Negro in Argentinien

    Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen des Jahres: Newmont investiert rund 800 Millionen Dollar in die Erweiterung der Mine Cerro Negro in Argentinien. Das Projekt soll die Lebensdauer der Mine über 2035 hinaus verlängern und ist auf sechs Jahre angelegt.

    Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der viele Bergbauunternehmen Investitionen in politisch volatilen Regionen zurückhaltend bewerten. Für Viljoen, die erst seit Januar 2026 als erste Frau an der Spitze des Konzerns steht, ist es ein Bekenntnis zu langfristigem Wachstum – aber auch ein Risiko.

    Produktionsrückgang und steigende Kosten

    Für 2026 erwartet Newmont einen Rückgang der Goldproduktion auf 5,3 Millionen Unzen. Gleichzeitig steigen die All-in-Sustaining-Kosten auf etwa 1.680 Dollar je Unze. Ein wesentlicher Grund: Die Mine Boddington in Australien wurde durch Buschbrände im Dezember 2025 beschädigt. Kritische Wasserinfrastruktur fiel aus, die Anlage läuft seitdem mit reduzierter Kapazität. Allein im ersten Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Ausfall von rund 60.000 Unzen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Newmont Mining?

    Die Produktion wird zudem stark auf das zweite Halbjahr konzentriert sein – 52 Prozent der Jahresleistung sollen dann anfallen, getrieben von Boddington, Tanami, Lihir, Cerro Negro und Peñasquito.

    Rechtsstreit mit Barrick und Analystenurteile

    Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Der Streit mit Joint-Venture-Partner Barrick Gold. Barrick plant einen Börsengang seiner nordamerikanischen Goldanlagen, darunter Anteile an Nevada Gold Mines. Newmont pocht auf bestehende Vertragsklauseln und kritisiert die Wertentwicklung des Gemeinschaftsunternehmens.

    Analysten bleiben gespalten. JPMorgan startete die Coverage mit "Overweight" und erwartet ein Produktionswachstum auf sechs Millionen Unzen bis 2029. Bernstein stufte auf "Outperform" hoch und verweist auf die enge Korrelation zum Goldpreis. BMO Capital hingegen senkte das Kursziel von 145 auf 140 Dollar und verwies auf hohe Kosten sowie einen Rückgang der Goldreserven um zwölf Prozent.

    Kursrutsch im März

    Am 3. März 2026 brach die Aktie um 7,80 Prozent ein – deutlich stärker als der Branchendurchschnitt. Auslöser waren sinkende Goldpreise, der Ex-Dividendentag sowie geopolitische Sorgen. Die nächste Quartalsvorlage ist für den 23. April 2026 angesetzt. Bis dahin wird sich zeigen, ob die neue Führung die strukturellen Herausforderungen meistern kann – und ob das Goldpreisumfeld mitspielt.

    Anzeige

    Newmont Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Newmont Mining-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten Newmont Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Newmont Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Newmont Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de