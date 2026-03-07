Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)

07.03.2026, 3718 Zeichen

Rock Tech Lithium hat für sein geplantes Lithium-Konvertierungswerk in Kanada einen prominenten Industriepartner gewonnen. Siemens Canada unterzeichnete eine strategische Absichtserklärung, die deutsche Digitalisierungsexpertise mit einem Projekt verbindet, das von G7-Regierungen als strategisch eingestuft wird. Die Kooperation soll die Entwicklung beschleunigen und Ausführungsrisiken minimieren.

Digitaler Zwilling aus Guben für Red Rock

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht Siemens' Digital-Twin-Technologie – ein virtuelles Abbild der geplanten Anlage, das Prozesse, Energieflüsse und Materialströme in Echtzeit simuliert. Diese digitale Modellierung soll bereits in der Machbarkeitsphase beginnen und sich über Engineering, Bau bis hin zum Betrieb erstrecken.

Das Konvertierungswerk in Red Rock, Ontario, basiert auf den vollständig genehmigten und durchgeplanten Anlagen in Guben, Deutschland. Durch die Übertragung dieser Blaupause nach Kanada will Rock Tech Entwicklungszeiten verkürzen und technische Risiken reduzieren. Die in Guben geleistete Engineering- und Genehmigungsarbeit dient als Grundlage – ein Ansatz, der die Kapitaleffizienz erhöhen soll.

Die Gubener Anlage ist auf eine jährliche Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität ausgelegt und wäre damit Europas größte Einrichtung dieser Art. Der Produktionsstart ist für 2027 vorgesehen.

Kapazität für 900.000 Elektrofahrzeuge

Das Red-Rock-Werk ist als nordamerikanisches Pendant zur deutschen Anlage konzipiert und soll bis zu 32.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent pro Jahr produzieren. Diese Menge würde laut Unternehmen ausreichen, um jährlich bis zu 900.000 Elektrofahrzeuge zu versorgen.

Als Midstream-Anlage soll der Konverter eine zentrale Lücke in der nordamerikanischen Batteriewertschöpfungskette schließen: die Umwandlung von Lithium-Rohstoffen in batteriefähige Chemikalien im Inland, statt auf Verarbeitung in Übersee angewiesen zu sein. Die Rohstoffbasis liefert Rock Techs Georgia-Lake-Lithiumprojekt im Thunder Bay Mining District in Ontario.

G7-Rückenwind und Förderprogramme

Kanadas Energieminister Tim Hodgson betonte, die Partnerschaft zeige, wie Kanada und seine G7-Verbündeten vom Anspruch zur Umsetzung übergingen. Die Kooperation stärkt die deutsch-kanadische Zusammenarbeit innerhalb der G7 Critical Minerals Production Alliance.

Rock Tech und Siemens planen gemeinsame Anträge auf öffentliche Förderung bei Natural Resources Canada, der Regierung von Ontario sowie durch kanadisch-deutsche Kooperationsprogramme. Die Unterstützung zielt auf den Einsatz von Digitalisierungstechnologien ab.

Die mehrstufige Kooperation konzentriert sich zunächst auf die Anwendung der Digital-Twin-Technologie während der Machbarkeits- und Engineering-Phase für Red Rock. Mittelfristig werden zusätzliche Siemens-Lösungen und Engineering-Unterstützung evaluiert, ebenso eine mögliche Ausweitung auf künftige Lithium-Konvertierungsprojekte in anderen G7-Staaten.

Am 22. April 2026 legt Rock Tech die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 vor – ein Termin, der Aufschluss über den Stand der Projektfinanzierung und aktualisierte Zeitpläne für den Produktionsbeginn geben dürfte.

(07.03.2026)

