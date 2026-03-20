Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.03.2026, 1826 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8518/
Ruth Jedliczka ist Geschäftsführerin Mischek Bauträgerservice mit Schwerpunkt Akquisition und Quartiersentwicklung. Seit 1999 ist die Managerin mit Architektur-Hintergrund im Unternehmen und gibt einen tiefen Einblick in die Grundstücks- und Quartiersentwicklung. In Wien kennt wohl jede(r) wen, die/der in einer Mischek-Wohnung wohnt. Was zeichnet große Quartiersentwicklungen aus? Was sind Unterschiede zwischen frei finanziertem und geförderten Wohnbau? Wie geht Mischek vor, wenn Grundstücke angeboten werden? Wie ist das mit dem auf die grüne Wiese bauen? Und dann sprechen wir lange über Melanie`s Einspieler zu einer Gegend, die ich gut kenne und die Ruth seit der First Impression vor 15 Jahren betreut. Und finally sind auch eine neue U-Bahn-Station und Italien Themen.
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)
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