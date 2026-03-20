Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio cd.at)

20.03.2026, 1826 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8518/

Ruth Jedliczka ist Geschäftsführerin Mischek Bauträgerservice mit Schwerpunkt Akquisition und Quartiersentwicklung. Seit 1999 ist die Managerin mit Architektur-Hintergrund im Unternehmen und gibt einen tiefen Einblick in die Grundstücks- und Quartiersentwicklung. In Wien kennt wohl jede(r) wen, die/der in einer Mischek-Wohnung wohnt. Was zeichnet große Quartiersentwicklungen aus? Was sind Unterschiede zwischen frei finanziertem und geförderten Wohnbau? Wie geht Mischek vor, wenn Grundstücke angeboten werden? Wie ist das mit dem auf die grüne Wiese bauen? Und dann sprechen wir lange über Melanie`s Einspieler zu einer Gegend, die ich gut kenne und die Ruth seit der First Impression vor 15 Jahren betreut. Und finally sind auch eine neue U-Bahn-Station und Italien Themen.

Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park

https://www.mischek.at/de

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8516

- ATX mehr als 2 Prozent im Minus und im Elvis-Modus

- Aktionärin Isabella de Krassny im Talk mit Christine Petzwinkler zum B&C-Angebot Semperit

- Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post

- Bernd Braunstein läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als Director Legal & Compliance verstärkt er seit kurzem unseren Number One Börseneuling 2025 Reploid

- Mega Vintage Day mit u.a. schöner Verbund-Memory

- Börse Frankfurt: DAX deutlich leichter, Deutsche Börse gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

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