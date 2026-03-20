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Nachlese:  Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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20.03.2026, 1826 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8518/
Ruth Jedliczka ist Geschäftsführerin Mischek Bauträgerservice mit Schwerpunkt Akquisition und Quartiersentwicklung. Seit 1999 ist die Managerin mit Architektur-Hintergrund im Unternehmen und gibt einen tiefen Einblick in die Grundstücks- und Quartiersentwicklung. In Wien kennt wohl jede(r) wen, die/der in einer Mischek-Wohnung wohnt. Was zeichnet große Quartiersentwicklungen aus? Was sind Unterschiede zwischen frei finanziertem und geförderten Wohnbau? Wie geht Mischek vor, wenn Grundstücke angeboten werden?  Wie ist das mit dem auf die grüne Wiese bauen? Und dann sprechen wir lange über Melanie`s Einspieler zu einer Gegend, die ich gut kenne und die Ruth seit der First Impression vor 15 Jahren betreut. Und finally sind auch eine neue U-Bahn-Station und Italien Themen.
Melanie`s Einspieler: Hof am Park - Ein Projekt der Hausfelder Höfe https://www.mischek.at/de/projekte/hof-am-park
https://www.mischek.at/de
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
Kontakt: wohnline@mischek.at Telefon: 0800 201020

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8516
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


(20.03.2026)

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