» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)

20.03.2026, 2845 Zeichen

CT Real Estate Investment Trust (CT REIT) setzt seinen Kurs der verlässlichen Ausschüttungen fort. Für den Monat März kündigte der kanadische Trust eine Dividende von 0,07903 Dollar pro Anteilsschein an. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Strategie, Anlegern durch ein Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien regelmäßige Einkommensströme zu sichern.

Kontinuität bei der Dividende

Die aktuelle Zahlung entspricht einer annualisierten Rate von 0,94836 Dollar. Aktionäre, die zum Stichtag am 31. März im Register eingetragen sind, erhalten die Gutschrift am 15. April. Diese Kontinuität hat System: Bereits im vierten Quartal 2025 hob der Trust die Ausschüttungen um 2,5 Prozent an und setzte damit eine Serie jährlicher Steigerungen seit dem Börsengang fort.

Hinter der stabilen Dividende stehen solide operative Kennzahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr. CT REIT konnte sowohl das Netto-Betriebsergebnis (NOI) als auch die bereinigten Mittel aus dem operativen Geschäft (AFFO) steigern. Mit einer Auslastungsquote von 99,5 Prozent ist das Portfolio nahezu vollvermietet. Im Jahr 2025 investierte der Trust rund 235 Millionen Dollar in sein Wachstum und erweiterte die Mietfläche um etwa 900.000 Quadratfuß.

Fokus auf die Entwicklungspipeline

Das Management blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr und erwartet eine ähnliche Dynamik wie 2025. Aktuell befinden sich elf Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 329 Millionen Dollar in der Entwicklung. Davon sollen vier Vorhaben noch im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Diese werden die Mietfläche um weitere 600.000 Quadratfuß vergrößern. Ein entscheidender Sicherheitsfaktor: Etwa 95 Prozent dieser neuen Flächen sind bereits vorvermietet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CT Real Estate Investment ?

Der Trust konzentriert sich weiterhin auf qualitativ hochwertige Immobilien mit langfristigen Mietverträgen. Der wichtigste Mieter bleibt dabei die Canadian Tire Corporation. Dieses Modell soll auch in einem Umfeld schwankender Zinsen und sich ändernder Konsumtrends für stabile Erträge sorgen.

Die nächsten konkreten Daten folgen im Mai. Am 10. oder 11. Mai 2026 wird CT REIT den Ergebnisbericht für das erste Quartal vorlegen. Dann wird sich zeigen, wie erfolgreich der Trust das Neugeschäft und die Finanzierungskosten zum Jahresauftakt gesteuert hat.

Anzeige

CT Real Estate Investment-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CT Real Estate Investment-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten CT Real Estate Investment-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CT Real Estate Investment-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CT Real Estate Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.

Random Partner Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...

» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...

» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...

» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...

» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...

» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...

» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)