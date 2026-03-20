Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finanztrends)

20.03.2026, 5305 Zeichen

Gerade als die Inflation in Deutschland unter Kontrolle schien, droht ein geopolitischer Schock die Preise wieder hochzutreiben. Neue Konflikte im Nahen Osten lassen die Energiepreise explodieren – und gefährden Steuerentlastungen für Bürger und Unternehmen.

Geopolitische Krise befeuert Energiepreise

Die kurze Verschnaufpause war trügerisch. Nachdem das Statistische Bundesamt für Februar 2026 eine Inflationsrate von nur noch 1,9 Prozent gemeldet hatte, dreht sich die Stimmung Mitte März schlagartig. Eskalierende Spannungen im Iran-Konflikt lassen die Öl- und Gaspreise weltweit in die Höhe schießen. An deutschen Tankstellen klettert der Benzinpreis wieder über die Zwei-Euro-Marke.

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Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) warnt bereits vor spürbaren Folgen: Die Inflation könnte in den ersten beiden Quartalen 2026 deutlich über 2,5 Prozent steigen. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert vorsichtig und hält ihren Leitzins bei 2,0 Prozent. Doch sie revidiert ihre Prognose: Für die Eurozone erwartet sie 2026 eine durchschnittliche Inflation von 2,6 Prozent bei einem Wachstum von nur 0,9 Prozent. Diese Kombination aus steigenden Preisen und stagnierender Wirtschaft nährt die Angst vor Stagflation.

Steuerentlastung wird von Sozialbeiträgen aufgefressen

Die Bundesregierung hatte vorgesorgt. Mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz 2026 wollte sie Bürger vor der „kalten Progression“ schützen – jenem Effekt, bei dem nominelle Gehaltserhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen, Steuerzahler aber in höhere Progressionsstufen rutschen. Der Grundfreibetrag stieg um 252 Euro auf 11.596 Euro, die Grenze für den Spitzensteuersatz wurde auf 69.879 Euro angehoben.

Doch die Entlastung verpufft bei vielen Bürgern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) macht eine einfache Rechnung auf: Die Steuersenkungen werden durch gleichzeitige Erhöhungen der Sozialbeiträge nahezu vollständig neutralisiert. Die Beitragsbemessungsgrenzen stiegen 2026 um etwa fünf Prozent, dazu kommen steigende Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung. Für viele Haushalte der Mittelschicht bedeutet das netto weniger Geld in der Tasche.

Studie warnt vor historischem Wohlstandsverlust

Die aktuelle Energiekrise trifft auf tiefgreifende strukturelle Probleme. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) malt ein düsteres Bild: Ohne radikale Reformen droht Deutschland bis 2040 ein Wohlstandsverlust von 92.500 Euro pro Einwohner. Die Forscher fordern insbesondere die Abschaffung starrer Energieverbrauchsziele und weniger Bürokratie.

Die aktuelle Preisexplosion bei Energie verschärft diese strukturelle Schwäche. Sie trifft Gering- und Mittelverdiener besonders hart und beschleunigt die Erosion der Mittelschicht. Ökonomen fordern umfassende Arbeitsmarktreformen, Investitionen in Infrastruktur und eine Reform der Unternehmensbesteuerung, um Investitionen im Inland attraktiver zu machen.

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Unternehmen zwischen Steuerentlastung und Kostendruck

Aus unternehmerischer Sicht stellt die volatile Preisentwicklung eine enorme Herausforderung dar. Die anhaltende Lücke zwischen Kerninflation und Wirtschaftswachstum erschwert Budgetplanungen und Investitionsentscheidungen. Steuerabteilungen müssen einen komplexen Spagat meistern: Nominale Steuererleichterungen auf Bundesebene werden häufig durch steigende Betriebskosten, höhere Energieausgaben und erhöhte Arbeitgeberbeiträge aufgefressen.

Die Diskussion um Wohlstandsgefährdung rückt auch makroökonomische Stabilität in den Fokus. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Kosten isolationistischer Politik modelliert: Ein hypothetischer EU-Austritt Deutschlands („Dexit“) würde das reale Bruttoinlandsprodukt binnen fünf Jahren um 5,6 Prozent schrumpfen lassen und 2,5 Millionen Jobs gefährden. Deutschlands Wohlstand hängt also nicht nur von Steuerreformen und Energiesicherheit ab, sondern auch von internationalen Handelsbeziehungen und europäischer Integration.

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel

Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich vom Verlauf der geopolitischen Krise ab. Bleiben die Energiepreise dauerhaft hoch, stehen deutsche Unternehmen unter anhaltendem Margendruck. Dann werden striktere Kostenrechnung und betriebliche Umstrukturierungen notwendig.

Die Politik steht unter Druck. Branchenverbände fordern mehr als nur zweijährige Anpassungen des Grundfreibetrags. Um die schleichende Wohlstandsgefährdung zu stoppen, braucht es umfassende Strukturreformen – insbesondere bei der Unternehmensbesteuerung, der Energieversorgung und der Digitalisierung. Nur so lässt sich die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sichern.

(20.03.2026)

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