Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)

07.03.2026, 3673 Zeichen

Bei Vonovia läuft vieles auf einen Termin hinaus: Am 19. März legt der Konzern den Geschäftsbericht vor – erstmals als kompletter Berichtstag unter CEO Luka Mucic. Für Anleger geht es dabei weniger um große Visionen, sondern um belastbare Antworten zur Finanzierungs- und Kapitalpolitik. Entscheidend ist, ob Vonovia die eigene Jahresplanung glaubwürdig untermauern kann.

19. März: Erster Härtetest für den neuen CEO

Seit Januar führt Luka Mucic Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern. Gleichzeitig steht ein weiterer personeller Schnitt an: Vorstandsmitglied Daniel Riedl scheidet zum Ende Mai im gegenseitigen Einvernehmen aus.

Der Bericht am 19. März wird damit zur doppelten Wegmarke. Vonovia muss erstmals unter neuer Führung Rechenschaft ablegen – und zugleich zeigen, dass die operative Steuerung für 2026 sitzt.

EBITDA-Ziel und Bilanz: Darauf schaut der Markt

Operativ ist die Messlatte klar: Für 2026 stellt das Management ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Mrd. Euro in Aussicht. In den ersten neun Monaten 2025 lag das bereinigte EBITDA bei 2,1 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr 2025 werden laut Quelltext rund 2,8 Mrd. Euro erwartet – das soll die Basis für die neue Zielspanne liefern.

Mindestens genauso wichtig sind die Aussagen zur Kapitalstruktur. Im Mittelpunkt stehen Verschuldung, Zinslast und die künftige Ausschüttungspolitik. Kann Vonovia hier am 19. März konkrete Orientierung liefern, dürfte das die Erwartungslage stärker prägen als jede „Story“ zum Wohnungsmarkt.

Refinanzierung, Stimmrechte, Dividende: Signale vor dem Bericht

Beim Schuldenmanagement hat Vonovia bereits vor dem Berichtstermin nachjustiert. Der Konzern nutzt Erlöse aus neuen Anleihen, um kurzfristige Fälligkeiten abzulösen und Laufzeiten zu verlängern. Zuletzt platzierte Vonovia laut Quelltext eine Eurobond-Emission über 9,9488 Mrd. Yen; die Erlöse sollen vor allem in ein Rückkaufangebot für unbesicherte Euro-Anleihen bis 2027 fließen. Bereits im November 2025 kamen zudem drei Eurobond-Serien über 2,25 Mrd. Euro (7, 11 und 15 Jahre) – mit 3,96% Durchschnittszins und 3,4-facher Überzeichnung.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vonovia ?

Auch bei der Eigenkapitalseite gab es eine Pflichtmitteilung: Die Gesamtzahl der Stimmrechte lag per Ende Februar 2026 bei 848.261.274. Hintergrund ist die Ausgabe neuer Bezugsaktien – für sich genommen Routine, aber ein weiterer Baustein in der laufenden strukturellen Neuaufstellung.

Beim Thema Dividende setzt Vonovia ebenfalls ein Kapitalmarkt-Signal: Für 2024 wurde die Dividende auf 1,22 Euro je Aktie erhöht. Aktionäre konnten erneut zwischen Bar- und Aktiendividende wählen; ein relevanter Teil entschied sich für die Aktiendividende, was den Fokus auf Liquidität und Kapitalstruktur unterstreicht.

Am Markt spiegelt sich die Nervosität zumindest kurzfristig: Der Schlusskurs vom Freitag lag bei 25,87 Euro, in den vergangenen sieben Tagen steht ein Minus von 9,39% zu Buche. Der RSI (14 Tage) liegt bei 37,3, was die zuletzt schwächere Dynamik unterstreicht.

Zum Fahrplan: Nach dem Geschäftsbericht folgen am 7. Mai 2026 die Q1-Zahlen und am 21. Mai 2026 die Hauptversammlung – aber die zentrale Orientierung für EBITDA-Rahmen, Refinanzierung und Ausschüttung dürfte bereits am 19. März kommen.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner VBV

Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)