Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Antifeminismus bedroht Demokratie und psychische Gesundheit ( Finanztrends)

08.03.2026, 4886 Zeichen

Antifeminismus wächst in Deutschland und wird zur Systemgefahr. Zum Internationalen Frauentag warnen Menschenrechtsorganisationen vor einer besorgniserregenden Entwicklung: Autoritäre Strömungen und die gezielte Abwertung von Frauenrechten gehen zunehmend Hand in Hand. Diese Woche veröffentlichte Berichte zeigen massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Sicherheitsgefühl von Frauen.

Autoritarismus nutzt Antifeminismus als Werkzeug

Amnesty International warnt in einer aktuellen Stellungnahme vor einem europäischen Muster. Angriffe auf Frauen- und Queerrechte verschärfen sich demnach immer dort zuerst, wo Regierungen autoritärer auftreten. Antifeminismus diene als strategischer Türöffner, um schrittweise Freiheitsrechte einzuschränken.

Auch die Hilfsorganisation Medica Mondiale kritisiert den weltweit zunehmenden Druck auf zivilgesellschaftliche Räume. Die Organisation fordert von der Bundesregierung einen konsequenteren Schutz. Denn demokratiefeindliche Akteure stellen bereits erkämpfte Fortschritte massiv infrage.

Hass hinterlässt tiefe Spuren in der Psyche

Die reale Gefahr spiegelt sich in erschreckenden Zahlen. Laut Bundeskriminalamt wurden 2024 in Deutschland 308 Frauen und Mädchen getötet. Über 187.000 Personen erlitten häusliche Gewalt. Wissenschaftliche Untersuchungen wie die Leipziger Autoritarismus-Studie belegen: Bis zu einem Viertel der Bevölkerung zeigt antifeministische Haltungen.

Was bedeutet dieses Klima für die Betroffenen? Die ständige Konfrontation mit Hassrede im Netz und Abwertung im Alltag führt bei vielen zu Angstzuständen, Rückzug und Erschöpfung. Psychologen weisen darauf hin, dass struktureller Hass tiefe Spuren hinterlässt und den Bedarf an sicheren Räumen drastisch erhöht.

Neue Anlaufstellen dokumentieren und helfen

Um das Ausmaß sichtbar zu machen, entstanden spezifische Beratungsstrukturen. Die Meldestelle Antifeminismus sammelt systematisch Daten zu frauenfeindlichen Vorfällen. Bis Ende Februar rief sie zur Meldung für das neue Jahreslagebild auf.

Mittlerweile führt der Verein Lola für Demokratie die Arbeit mit der Zentralen Anlaufstelle bei organisierter Frauenfeindlichkeit (ZAFFA) weiter. Diese Institutionen bieten nicht nur Dokumentation, sondern auch psychologische Erste Hilfe. Durch kollegiale Fallberatungen erhalten Betroffene Strategien, um mit den mentalen Folgen der Angriffe umzugehen.

Massenproteste als Gegenreaktion

Als Antwort auf die wachsende Bedrohung formiert sich massiver Widerstand. Am heutigen 8. März demonstrieren zehntausende Menschen bundesweit. In Berlin protestiert ein breites feministisches Bündnis gegen Sozialabbau, Gewalt und den Antifeminismus rechter Parteien.

Für den morgigen 9. März rufen Initiativen zu einem Frauengeneralstreik auf. Gewerkschaften wie Verdi unterstützen die Forderungen nach Lohngerechtigkeit und einem Arbeitsumfeld frei von Diskriminierung. Solche kollektiven Solidaritätserfahrungen sind laut Sozialpsychologen wichtig: Sie helfen, Ohnmachtsgefühle zu überwinden.

Strategische Brücke in den Rechtsextremismus

Die Entwicklungen zeigen: Antifeminismus ist längst kein Randphänomen mehr. Analysen belegen, dass europaweit enorme finanzielle Mittel in Anti-Gender-Kampagnen fließen. Diese Netzwerke zielen darauf ab, reproduktive Rechte und etablierte Gleichstellungsstrukturen zu zerschlagen.

In Deutschland zeigt sich dies an politischen Angriffen auf Gleichstellungsbeauftragte. Im Internet verbreiten sich toxische Männlichkeitsideologien, die insbesondere junge Männer radikalisieren. Branchenanalysten merken an: Diese Kampagnen vergiften den gesellschaftlichen Diskurs und schwächen demokratische Institutionen.

Kommt die Politik zur Gefahrenabwehr?

In den kommenden Monaten wird die Ebattend um den Schutz von Gleichstellungsstrukturen weiter an Schärfe gewinnen. Mit der baldigen Veröffentlichung des neuen Jahreslagebilds liegen detaillierte Daten zum Ausmaß der Bedrohung vor.

Experten fordern bereits jetzt: Die Politik muss Antifeminismus als ernsthaftes sicherheitspolitisches Problem einstufen. Das beinhaltet eine langfristige Finanzierung für Beratungsstellen, Frauenhäuser und präventive Bildungsarbeit. Nur so kann die psychische und physische Unversehrtheit der Betroffenen gewährleistet werden.


(08.03.2026)

