Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bayern wählt neue Kommunalparlamente ( Finanztrends)

08.03.2026, 3118 Zeichen

Heute entscheiden über zehn Millionen Wahlberechtigte in Bayern über ihre lokalen Vertreter. In allen 71 Landkreisen und über 2.000 Gemeinden werden Räte, Landräte und Bürgermeister gewählt. Die Stimmung im Freistaat ist angespannt – und die Umfragen deuten auf einen politischen Erdrutsch hin.

Umfrage: AfD legt massiv zu, Grüne und SPD stürzen ab

Kurz vor der Wahl zeigt eine GMS-Umfrage im Auftrag von Sat.1 Bayern klare Verschiebungen. Die CSU bleibt mit 33 Prozent lokal stärkste Kraft, liegt aber leicht unter ihrem Ergebnis von 2020. Der Paukenschlag kommt von der AfD: Sie kommt auf 14 Prozent, nach nur 4,7 Prozent vor sechs Jahren.

Die Freien Wähler stabilisieren sich bei 11 Prozent. Für die Grünen und die SPD hingegen zeichnen sich schwere Verluste ab. Die Grünen fallen von 17,5 auf 10 Prozent, die SPD von 13,7 auf 8 Prozent. Kleinere Parteien spielen auf kommunaler Ebene kaum eine Rolle.

Lokal vs. Landesebene: Wähler setzen andere Prioritäten

Die Umfrage offenbart ein interessantes Phänomen: Manche Parteien sind vor Ort beliebter als auf Landesebene. So liegt die AfD lokal bei 14 Prozent, in der landespolitischen Sonntagsfrage aber nur bei 11 Prozent. Bei den Grünen ist es ähnlich (10 zu 8 Prozent).

Bei der hypothetischen Landtagswahl sähe das Bild anders aus: CSU 39 Prozent, AfD 18, Grüne 13, Freie Wähler 10, SPD 7 Prozent. Das unterstreicht: Auf kommunaler Ebene gelten oft ganz andere Maßstäbe. Hier zählen Nähe, Persönlichkeit und konkrete Projekte.

Warum ist die Stimmung so gedrückt?

Die politischen Verschiebungen spiegeln eine verunsicherte Bevölkerung wider. Nur 21 Prozent der Bayern blicken laut GMS zuversichtlich in die Zukunft, 33 Prozent haben eher Befürchtungen. 78 Prozent sehen die derzeitigen Verhältnisse in Deutschland beunruhigend.

In dieser Lage gewinnt die Kommunalpolitik an Bedeutung. Sie hat direkten Einfluss auf das tägliche Leben – auf Kitas, Straßen, Schwimmbäder. Experten sehen darin einen Mechanismus: Wer sich von der großen Politik ohnmächtig fühlt, sucht Stabilität und Gestaltungsspielraum vor der eigenen Haustür.

Ein paradoxer Befund: Während die Zukunftssorgen groß sind, bewerten 85 Prozent die Lebensbedingungen in ihrer eigenen Gemeinde positiv. Die Heimatkommune wird zum Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten.

Prognosen sind schwierig – das Wahlsystem komplex

Trotz klarer Umfragetendenzen sind Kommunalwahlen in Bayern schwer vorherzusagen. Das Wahlrecht ist komplex: Wähler können bis zu drei Stimmen einem Kandidaten geben (Kumulieren) und ihre Stimmen über verschiedene Listen verteilen (Panaschieren). Persönlichkeiten zählen hier oft mehr als Parteibuch.

Hinzu kommt der hohe Anteil an Briefwählern, deren Entscheidung schon früher fiel. Die Auszählung wird daher bis tief in die Nacht oder sogar bis in die kommenden Tage dauern.

Sollten sich die Umfragen bestätigen, wird die AfD in vielen Räten deutlich größere Fraktionen stellen. Für Grüne und SPD bedeutete dies einen spürbaren Machtverlust vor Ort. Die heutige Wahl bestimmt, wer in den nächsten sechs Jahren über Milliarden für Infrastruktur, Schulen und Soziales in Bayerns Kommunen entscheidet.


(08.03.2026)

