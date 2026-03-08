» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte

08.03.2026, 2607 Zeichen

Gilead Sciences setzt bei der Behandlung von HIV verstärkt auf Langzeittherapien. Auf einer Fachkonferenz in Denver präsentierte das Biotech-Unternehmen vielversprechende Daten zu einem neuen Wirkstoff, der die Lebensqualität von Patienten deutlich verbessern könnte. Gleichzeitig treibt der Konzern seine Expansion in der Onkologie durch eine strategische Übernahme voran.

Neue Daten zur Langzeittherapie

Im Fokus der Forschung steht derzeit der Wirkstoffkandidat GS-3242. Erste Ergebnisse einer klinischen Studie deuten darauf hin, dass eine Verabreichung per Injektion lediglich zweimal im Jahr ausreichen könnte. Bisherige Behandlungen basieren meist auf einer täglichen Tabletteneinnahme.

Wird die halbjährliche Spritze zum neuen Standard in der HIV-Therapie? Die Pharmaindustrie investiert verstärkt in solche Formulierungen, da sie die Therapietreue der Patienten erheblich verbessern können. Für Gilead ist dieser Fortschritt entscheidend, um die marktführende Position im HIV-Sektor langfristig zu sichern und das Portfolio moderner zu gestalten.

Strategische Expansion in der Onkologie

Parallel zur internen Medikamentenentwicklung treibt das Management die Diversifizierung durch Zukäufe voran. Die geplante Übernahme des Biotech-Unternehmens Arcellx soll bis zum Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein.

Ziel dieser Transaktion ist die Integration einer neuartigen CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung des multiplen Myeloms. Damit verbreitert Gilead seine Basis in der Krebsforschung, um die Abhängigkeit vom HIV-Kernmarkt zu verringern.

Dividende und Kursverlauf

Für Aktionäre rücken zudem kurzfristige Termine in den Fokus. Die Quartalsdividende wird am 30. März 2026 ausgezahlt. Um dividendenberechtigt zu sein, müssen Anleger die Aktie zum Stichtag am 13. März 2026 halten.

An der Börse zeigte sich der Titel zuletzt stabil. Trotz eines moderaten Rückgangs von 0,83 Prozent am Freitag auf 124,02 Euro notiert die Aktie seit Jahresbeginn mit rund 19,5 Prozent deutlich im Plus. Der Wert hält damit weiterhin Kurs in Richtung seines 52-Wochen-Hochs von gut 131 Euro.

(08.03.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

