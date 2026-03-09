SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Joana Hählen beendet Skikarriere nach dieser Saison ( Finanztrends)

09.03.2026, 2521 Zeichen

Die Schweizer Speed-Spezialistin Joana Hählen tritt zum Saisonende vom alpinen Skirennsport zurück. Die 34-Jährige beendet damit eine 13-jährige Weltcup-Karriere, die von fünf Podestplätzen, aber auch von vier schweren Knieverletzungen geprägt war.

Ein Karriereende nach reiflicher Überlegung

Den Entschluss fasste die Bernerin nach einem langen inneren Prozess. Die physischen und mentalen Folgen der Verletzungen – zuletzt ein Kreuzbandriss Anfang 2024 – hätten letztlich den Ausschlag gegeben. „Kopf und Körper waren nicht mehr bereit, das extreme Risiko dauerhaft zu tragen“, ließ Hählen durchblicken. Die finale Gewissheit kam ihr im Zielraum von Soldeu in Andorra.

Trotz der Rückschläge blickt sie stolz auf ihre Leistung zurück. „Ich habe nach den vielen Verletzungen noch einmal alles versucht“, betonte sie. Insgesamt bestritt sie 166 Weltcup-Rennen.

Eine Laufbahn zwischen Höhenflügen und Rückschlägen

Hählens Debüt feierte sie im November 2013 in Beaver Creek. Schnell etablierte sie sich als furchtlose Athletin in Abfahrt und Super-G. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie 2022 mit Platz zwei beim Weltcupfinale in Courchevel. Insgesamt stand sie fünfmal auf dem Podest und sammelte 27 Top-Ten-Resultate.

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking fuhr sie in der Abfahrt auf einen starken sechsten Platz. Sportbeobachter schätzten stets ihre aggressive und kompromisslose Fahrweise.

Doch vier Kreuzbandrisse – 2011, 2014, 2018 und 2024 – überschatteten ihre Karriere. Dass sie nach jedem Comeback den Anschluss an die Weltspitze fand, bezeichnen Experten als außergewöhnliche mentale und körperliche Leistung.

Welle der Anerkennung aus der Ski-Welt

Ihr Rücktritt löste internationale Wertschätzung aus. Größen wie Lindsey Vonn, Breezy Johnson, Wendy Holdener und Ragnhild Mowinckel zollten ihr über soziale Medien Respekt. Hählen selbst dankte ihrem Trainerteam, Swiss-Ski und ihrem privaten Umfeld für die Unterstützung.

Für das Schweizer Team bedeutet der Abgang den Verlust einer erfahrenen Leistungsträgerin und Orientierungsfigur. Der Generationswechsel wird damit weiter beschleunigt.

Was kommt nach dem letzten Abfahrtslauf?

Ihre letzten Weltcup-Einsätze plant die 34-Jährige für die März-Rennwochen im italienischen Val di Fassa. Danach will sie zunächst mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

Berufliche Pläne für die Zeit nach dem Spitzensport hat sie bereits, hält diese aber noch zurück. Eins steht fest: Der Skisport wird ihre kämpferische Natur und ihre bemerkenswerten Comebacks in Erinnerung behalten.


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2521 Zeichen

    Die Schweizer Speed-Spezialistin Joana Hählen tritt zum Saisonende vom alpinen Skirennsport zurück. Die 34-Jährige beendet damit eine 13-jährige Weltcup-Karriere, die von fünf Podestplätzen, aber auch von vier schweren Knieverletzungen geprägt war.

    Ein Karriereende nach reiflicher Überlegung

    Den Entschluss fasste die Bernerin nach einem langen inneren Prozess. Die physischen und mentalen Folgen der Verletzungen – zuletzt ein Kreuzbandriss Anfang 2024 – hätten letztlich den Ausschlag gegeben. „Kopf und Körper waren nicht mehr bereit, das extreme Risiko dauerhaft zu tragen“, ließ Hählen durchblicken. Die finale Gewissheit kam ihr im Zielraum von Soldeu in Andorra.

    Trotz der Rückschläge blickt sie stolz auf ihre Leistung zurück. „Ich habe nach den vielen Verletzungen noch einmal alles versucht“, betonte sie. Insgesamt bestritt sie 166 Weltcup-Rennen.

    Eine Laufbahn zwischen Höhenflügen und Rückschlägen

    Hählens Debüt feierte sie im November 2013 in Beaver Creek. Schnell etablierte sie sich als furchtlose Athletin in Abfahrt und Super-G. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie 2022 mit Platz zwei beim Weltcupfinale in Courchevel. Insgesamt stand sie fünfmal auf dem Podest und sammelte 27 Top-Ten-Resultate.

    Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking fuhr sie in der Abfahrt auf einen starken sechsten Platz. Sportbeobachter schätzten stets ihre aggressive und kompromisslose Fahrweise.

    Doch vier Kreuzbandrisse – 2011, 2014, 2018 und 2024 – überschatteten ihre Karriere. Dass sie nach jedem Comeback den Anschluss an die Weltspitze fand, bezeichnen Experten als außergewöhnliche mentale und körperliche Leistung.

    Welle der Anerkennung aus der Ski-Welt

    Ihr Rücktritt löste internationale Wertschätzung aus. Größen wie Lindsey Vonn, Breezy Johnson, Wendy Holdener und Ragnhild Mowinckel zollten ihr über soziale Medien Respekt. Hählen selbst dankte ihrem Trainerteam, Swiss-Ski und ihrem privaten Umfeld für die Unterstützung.

    Für das Schweizer Team bedeutet der Abgang den Verlust einer erfahrenen Leistungsträgerin und Orientierungsfigur. Der Generationswechsel wird damit weiter beschleunigt.

    Was kommt nach dem letzten Abfahrtslauf?

    Ihre letzten Weltcup-Einsätze plant die 34-Jährige für die März-Rennwochen im italienischen Val di Fassa. Danach will sie zunächst mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

    Berufliche Pläne für die Zeit nach dem Spitzensport hat sie bereits, hält diese aber noch zurück. Eins steht fest: Der Skisport wird ihre kämpferische Natur und ihre bemerkenswerten Comebacks in Erinnerung behalten.


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    Agrana
    Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de