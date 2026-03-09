Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

09.03.2026, 1471 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8477/

Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.

https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/

https://www.mischek.at/de

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(09.03.2026)

