Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.03.2026, 1471 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8477/
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.
https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/
https://www.mischek.at/de
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2YyyUwKT5HcSovTJn9rsXa
Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner - Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange
Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.
https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/
https://www.mischek.at/de
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S16/02: Yvonne de Bark
Börsepeople im Podcast S19/07: Moritz Marouschek
Börsepeople im Podcast S20/13: Trizi Schoeppl
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
09.03.2026, 1471 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8477/
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.
https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/
https://www.mischek.at/de
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2YyyUwKT5HcSovTJn9rsXa
Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner - Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange
Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.
https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/
https://www.mischek.at/de
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S16/02: Yvonne de Bark
Börsepeople im Podcast S19/07: Moritz Marouschek
Börsepeople im Podcast S20/13: Trizi Schoeppl
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void