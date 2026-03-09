Real Sociedad zieht nach Derby-Sieg ins Copa-del-Rey-Finale ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
09.03.2026, 3877 Zeichen
Real Sociedad hat das Finale der Copa del Rey erreicht. Die Basken setzten sich im Halbfinale mit einem 1:0-Heimsieg gegen Rivalen Athletic Bilbao durch und machten so den 2:0-Gesamterfolg perfekt. Den entscheidenden Treffer erzielte Kapitän Mikel Oyarzabal per Elfmeter in der 87. Minute.
Ein Elfmeter in der Schlussphase entscheidet das Derby
Das Rückspiel in der Reale Arena war von taktischer Disziplin geprägt. Real Sociedad ging mit dem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie und kontrollierte lange. Die große Chance der ersten Hälfte verhinderte Bilbaos Torwart Alex Padilla, der einen Freistoß von Carlos Soler über die Latte lenkte.
Die Wende brachte eine Szene nach einer Ecke: Inigo Ruiz de Galarreta zog am Trikot von Yangel Herrera. Der Videoassistent schaltete sich ein, Schiedsrichter Cesar Soto Grado entschied auf Elfmeter. Oyarzabal verwandelte souverän. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Unai Marrero mit einer Fußabwehr gegen Mikel Vesga den Sieg. Real Sociedad ist nun seit zehn Heimderbys gegen Bilbao ungeschlagen.
Matarazzos taktischer Umbruch trägt Früchte
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Arbeit von Trainer Pellegrino Matarazzo. Der US-Amerikaner übernahm das Team erst im Dezember und hat es spürbar stabilisiert. Nach dem Spiel zeigte er sich auf der Pressekonferenz zufrieden mit der Leistung der vergangenen Monate.
Auch die Spieler bestätigen den neuen Kurs. Verteidiger Jon Martin betonte, der Vorsprung aus dem Hinspiel habe geholfen, das Tempo zu kontrollieren. Die defensive Stabilität kombiniert mit schnellen Kontern erwies sich als Erfolgsrezept.
Das Finale gegen Atlético Madrid und seine Tücken
Am 18. April trifft Real Sociedad in Sevilla auf Atlético Madrid. Für die Basken geht es um den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Das letzte Finale gewannen sie 2021. Bereits 1987 siegten sie gegen Atlético im Elfmeterschießen.
Eine Kuriosität betrifft das Heimrecht: Laut Regularien des spanischen Verbands ist im Finale auf neutralem Platz der ältere Verein das Heimteam. Da Atlético 1903 gegründet wurde und Real Sociedad erst 1909, laufen die Madrilenen formal zu Hause auf. Das bringt Vorteile wie die bevorzugte Kabinenwahl und bessere Trainingszeiten.
Ticket-Chaos und explodierende Fan-Kosten
Bereits einen Tag nach dem Sieg veröffentlichte der Verein Details zur Ticketvergabe. Rund 26.000 Karten stehen zur Verfügung, 85 Prozent gehen direkt an Fans. Eine Garantie erhalten 7.304 Mitglieder, die seit vor 2002 ununterbrochen dabei sind. Alle anderen Tickets werden verlost. Die Karten sind streng personalisiert.
Für viele Fans wird die Reise nach Sevilla jedoch teuer. Medienberichten zufolge schnellen die Flugpreise aus dem Baskenland in die Höhe. Direktflüge ab Bilbao kosten zwischen 437 und 503 Euro, ab San Sebastián sogar 700 bis 800 Euro. Das ist ein Vielfaches der üblichen Preise.
Was der Finaleinzug wirklich bedeutet
Der Erfolg festigt die Position von Real Sociedad im spanischen Fußball. Ein Sieg im prestigeträchtigen baskischen Derby steigert das sportliche Ansehen enorm.
Doch es geht auch um viel Geld: Der Pokalsieger qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2026/27. Zudem sichern sich beide Finalisten einen Startplatz in der Supercopa de España 2027. Diese Wettbewerbe bringen signifikante Einnahmen aus TV-Geldern und Sponsoring.
Der anspruchsvolle Weg bis nach Sevilla
Bis zum Finale muss Trainer Matarazzo die Belastung seiner Spieler clever managen. Die Mannschaft ist weiter im Liga-Alltag gefordert. Verletzungen von Leistungsträgern wie Oyarzabal oder Marrero gilt es zu vermeiden.
Pikanterweise treffen Real Sociedad und Atlético Madrid noch vor dem Finale in der Liga aufeinander. Dieses Duell gibt einen ersten Vorgeschmack auf das taktische Kräftemessen in Sevilla. Ein Pokalsieg würde eine anspruchsvolle Saison krönen und die europäische Zukunft finanziell absichern.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn
Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
09.03.2026, 3877 Zeichen
Real Sociedad hat das Finale der Copa del Rey erreicht. Die Basken setzten sich im Halbfinale mit einem 1:0-Heimsieg gegen Rivalen Athletic Bilbao durch und machten so den 2:0-Gesamterfolg perfekt. Den entscheidenden Treffer erzielte Kapitän Mikel Oyarzabal per Elfmeter in der 87. Minute.
Ein Elfmeter in der Schlussphase entscheidet das Derby
Das Rückspiel in der Reale Arena war von taktischer Disziplin geprägt. Real Sociedad ging mit dem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie und kontrollierte lange. Die große Chance der ersten Hälfte verhinderte Bilbaos Torwart Alex Padilla, der einen Freistoß von Carlos Soler über die Latte lenkte.
Die Wende brachte eine Szene nach einer Ecke: Inigo Ruiz de Galarreta zog am Trikot von Yangel Herrera. Der Videoassistent schaltete sich ein, Schiedsrichter Cesar Soto Grado entschied auf Elfmeter. Oyarzabal verwandelte souverän. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Unai Marrero mit einer Fußabwehr gegen Mikel Vesga den Sieg. Real Sociedad ist nun seit zehn Heimderbys gegen Bilbao ungeschlagen.
Matarazzos taktischer Umbruch trägt Früchte
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Arbeit von Trainer Pellegrino Matarazzo. Der US-Amerikaner übernahm das Team erst im Dezember und hat es spürbar stabilisiert. Nach dem Spiel zeigte er sich auf der Pressekonferenz zufrieden mit der Leistung der vergangenen Monate.
Auch die Spieler bestätigen den neuen Kurs. Verteidiger Jon Martin betonte, der Vorsprung aus dem Hinspiel habe geholfen, das Tempo zu kontrollieren. Die defensive Stabilität kombiniert mit schnellen Kontern erwies sich als Erfolgsrezept.
Das Finale gegen Atlético Madrid und seine Tücken
Am 18. April trifft Real Sociedad in Sevilla auf Atlético Madrid. Für die Basken geht es um den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Das letzte Finale gewannen sie 2021. Bereits 1987 siegten sie gegen Atlético im Elfmeterschießen.
Eine Kuriosität betrifft das Heimrecht: Laut Regularien des spanischen Verbands ist im Finale auf neutralem Platz der ältere Verein das Heimteam. Da Atlético 1903 gegründet wurde und Real Sociedad erst 1909, laufen die Madrilenen formal zu Hause auf. Das bringt Vorteile wie die bevorzugte Kabinenwahl und bessere Trainingszeiten.
Ticket-Chaos und explodierende Fan-Kosten
Bereits einen Tag nach dem Sieg veröffentlichte der Verein Details zur Ticketvergabe. Rund 26.000 Karten stehen zur Verfügung, 85 Prozent gehen direkt an Fans. Eine Garantie erhalten 7.304 Mitglieder, die seit vor 2002 ununterbrochen dabei sind. Alle anderen Tickets werden verlost. Die Karten sind streng personalisiert.
Für viele Fans wird die Reise nach Sevilla jedoch teuer. Medienberichten zufolge schnellen die Flugpreise aus dem Baskenland in die Höhe. Direktflüge ab Bilbao kosten zwischen 437 und 503 Euro, ab San Sebastián sogar 700 bis 800 Euro. Das ist ein Vielfaches der üblichen Preise.
Was der Finaleinzug wirklich bedeutet
Der Erfolg festigt die Position von Real Sociedad im spanischen Fußball. Ein Sieg im prestigeträchtigen baskischen Derby steigert das sportliche Ansehen enorm.
Doch es geht auch um viel Geld: Der Pokalsieger qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2026/27. Zudem sichern sich beide Finalisten einen Startplatz in der Supercopa de España 2027. Diese Wettbewerbe bringen signifikante Einnahmen aus TV-Geldern und Sponsoring.
Der anspruchsvolle Weg bis nach Sevilla
Bis zum Finale muss Trainer Matarazzo die Belastung seiner Spieler clever managen. Die Mannschaft ist weiter im Liga-Alltag gefordert. Verletzungen von Leistungsträgern wie Oyarzabal oder Marrero gilt es zu vermeiden.
Pikanterweise treffen Real Sociedad und Atlético Madrid noch vor dem Finale in der Liga aufeinander. Dieses Duell gibt einen ersten Vorgeschmack auf das taktische Kräftemessen in Sevilla. Ein Pokalsieg würde eine anspruchsvolle Saison krönen und die europäische Zukunft finanziell absichern.
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...
» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...
» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...
» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...
» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...
» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)
» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)
» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 1,76 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Rath steigt 4 Prozent
- Wie RHI Magnesita, Bajaj Mobility AG, Polytec Gro...
- Wie voestalpine, DO&CO, Wienerberger, SBO, Verbun...
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei St...
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polyt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn
Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture